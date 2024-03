Dal Consiglio di Sicurezza un passo verso il cessate il fuoco

L’adozione da parte del Consiglio di sicurezza di una risoluzione per un cessate il fuoco immediato è un passo verso una cessazione sostenibile dell’aggressione

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha confermato che l’adozione odierna da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (https://t.me/PalestineResist/33613) di una risoluzione per un cessate il fuoco immediato deve essere un passo verso una cessazione sostenibile dell’aggressione alla Striscia di Gaza, una rottura incondizionata dell’assedio, il ritorno di tutti gli sfollati alle loro case da cui sono stati sfollati e la conclusione di un accordo per lo scambio di prigionieri attraverso il quale i nostri prigionieri dalle carceri dell’occupazione vengano liberati e, soprattutto, obbligando l’occupazione ad attuare questa risoluzione.

Il Fronte ha ritenuto che l’adozione di questa risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza, nonostante i tentativi di indebolirla, diluirla e svuotarla del suo contenuto, e di collegarla a un cessate il fuoco temporaneo e non sostenibile da parte dell’amministrazione statunitense e dei suoi alleati, conferma che il mondo intero è disgustato dall’entità sionista per il genocidio che commette contro il nostro popolo nella Striscia, e che l’amministrazione statunitense non poteva sopportare le conseguenze di votare un altro veto dopo l’escalation dell’indignazione pubblica per le posizioni dell’amministrazione statunitense sull’aggressione.

Il Fronte ha apprezzato i preziosi sforzi compiuti dall’Algeria, insieme a un gran numero di Paesi che sostengono la causa, per raggiungere questa risoluzione e la loro continua pressione per fermare l’aggressione e la guerra di genocidio in modo sostenibile.

Il Fronte ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che la lezione sta nell’attuazione di questa risoluzione e che la palla è ora nel campo delle Nazioni Unite per costringere l’occupazione a rispettare la risoluzione sulla via dell’adozione di una decisione chiara per fermare l’aggressione in modo completo e sostenibile, soprattutto perché l’occupazione non ha attuato una sola risoluzione internazionale nel corso della sua storia.

Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina

Dipartimento centrale dei media

25 mmarzo 2024

https://t.me/PalestineResist/33637

29 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO