Elezioni in Sud Africa: la posizione del Partito Comunista (SACP)

Pubblichiamo la dichiarazione del Partito Comunista del Sud Africa (SACP) in occasione del 30° anniversario delle prime elezioni libere nel paese, il 27 aprile del 1994.

La formazione, per lungo tempo costretta alla clandestinità, è stata uno dei perni della lotta contro l’apartheid ed alleata all’African National Congress anche nella lotta armata contro il regime di Pretoria.

In questo documento il SACP fa un bilancio della lotta intrapresa dai popoli sudafricani prima contro il colonialismo e poi contro l’apartheid sostenuti dall’imperialismo. Successivamente rinnovando l’alleanza degli ultimi trent’anni con l’ANC e chiarendo il significato politico della propria indicazione di voto alla formazione di cui è stato leader Nelson Mandela per le decisive elezioni che si terranno il prossimo 29 maggio.

Nel documento di alcuni anni fa, in cui venivano “celebrati” i propri 100 anni di lotta, erano già ben chiari i caratteri della doppia sfida che dovevano affrontare i comunisti nel paese: da un lato contro i tentativi di “destabilizzazione” imperialista per mano dei suoi agenti locali e dall’altro contro l’ala neoliberista della ANC, che andava minando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla “Carta delle Libertà”.

Come viene ben spiegato in quest’ultimo documento, non si tratta di elezioni che hanno solo una valenza locale: “La nostra non è una semplice lotta nazionale. È una lotta internazionale contro un sistema internazionale. Un voto per l’ANC il 29 maggio è un voto per la nostra sovranità nazionale democratica e per la continuazione della lotta di solidarietà internazionale” che vede il Sud Africa, membro dei BRICS PLUS, uno dei perni del mondo multipolare ed uno dei maggiori sostenitori della causa palestinese come ha dimostrato la sua azione alla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU sostenuta da un amplio fronte al primo interno.

Dichiarazione in occasione del 30° anniversario della svolta democratica dell’aprile 1994

Giovedì 25 aprile 2024

Mercoledì 27 aprile 1994 ha segnato la nostra vittoria nella lunga battaglia contro il regime oppressivo consolidato nella nostra terra dalla Gran Bretagna imperialista e dai suprematisti della minoranza bianca fin dal 1910, nelle precedenti formazioni coloniali del Capo, del Fiume Orange, del Natal e del Transvaal.

Sabato 27 aprile ricorre il 30° anniversario della storica svolta democratica dell’aprile 1994 contro il regime dell’apartheid, l’ultima delle formazioni statali coloniali razziste che espropriavano e opprimevano la maggioranza e detenevano il potere nel nostro Paese.

Celebriamo la conquista democratica dell’aprile 1994, duramente conquistata, senza perdere di vista il fatto che, nonostante i lodevoli progressi di cui hanno beneficiato milioni di persone, non tutti gli obiettivi della Carta della Libertà sono stati pienamente realizzati.

A luta continua!

La lotta per smantellare l’intera eredità dell’oppressione razziale e di genere, trasformare e sviluppare il Sudafrica per raggiungere tutti gli obiettivi della Carta della Libertà e avanzare verso una società socialista, in cui lo sfruttamento di una persona da parte di un’altra e tutte le forme di oppressione saranno eliminate, continua.

Questo è il nostro messaggio centrale nel 30° anniversario della nostra liberazione democratica faticosamente conquistata.

Guardare indietro, apprezzare i nostri progressi, marciare in avanti con maggiore determinazione

Come sudafricani, non dobbiamo dimenticare il doloroso passato, le nostre lotte per superarlo, e la sua eredità. Gli imperialisti britannici e i suprematisti delle minoranze bianche erano ugualmente interessati allo spietato sfruttamento capitalistico dell’Africa oppressa in particolare e dei neri in generale. L’agenda dei colonialisti era vecchia di secoli e risaliva all’espansione mondiale del sistema capitalistico di sfruttamento dall’Europa.

Come dimostra Karl Marx nel suo libro in tre volumi de Il Capitale: l’Inghilterra è stata il “locus classicus”, cioè il terreno classico, del sistema capitalistico di sfruttamento. L’Inghilterra ha usato questo come base per espandere il sistema, costruendo il suo programma imperialista.

Anche gli olandesi si sono espansi, culminando nel colonialismo della minoranza bianca suprematista in Sudafrica. Così come i tedeschi, i francesi e i portoghesi, che hanno colonizzato altre parti dell’Africa. L’elenco continua, risalendo all’inizio dei coloni e delle altre miserie coloniali che gli africani hanno sopportato, compresa la trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia per gli schiavi.

Gli africani hanno vissuto una miseria incalcolabile nella storia dell’umanità. Questo aspetto è globalmente sminuito dalla storiografia prevalente. La miseria subita dagli africani e la sua eredità rimangono problemi irrisolti. Ciò richiede il rinvigorimento e l’intensificazione della rivoluzione africana per ottenere responsabilità, assicurare la giustizia e garantire la completa libertà.

Nel “Manifesto del Partito Comunista”, di cui fu coautore insieme a Frederick Engels, Marx sottolinea che l’accerchiamento del Capo da parte degli europei è stato uno degli sviluppi chiave che hanno dato impulso all’espansione del sistema capitalistico mondiale. Questo sviluppo ha aperto la strada a una lunga miseria coloniale dopo che gli europei si sono stabiliti nella nostra terra nel 1600. Ma siamo chiari.

Ciò non è avvenuto senza resistenza. La nostra lotta di liberazione non è stata quindi la prima risposta al colonialismo nella nostra terra. È stata una continuazione rivoluzionaria delle valorose guerre di resistenza combattute dai nostri antenati, principalmente sotto eroici leader tradizionali.

Durante la nostra lotta di liberazione, abbiamo affrontato un blocco di potenze imperialiste che avevano interessi economici e politici radicati nella nostra terra. Negli anni ’70, oltre alla Gran Bretagna, le principali potenze imperialiste, tra cui Germania Ovest, Francia, Stati Uniti e Giappone, avevano stabilito un enorme controllo economico e un’influenza politica nel nostro Paese.

Come l’ANC ha osservato nella sua “Strategia e tattica” adottata nel 1969 in esilio a Morogoro, in Tanzania, il blocco imperialista costituiva “un formidabile sostegno al regime di apartheid”. I regimi imperialisti potevano, in una “situazione di crisi… passare dal sostegno all’intervento attivo per salvare il regime razzista”.

Gli Stati Uniti consideravano la nostra lotta di liberazione nient’altro che un programma terroristico. In seguito, hanno inserito nell’elenco dei terroristi molti dei principali esponenti della lotta, tra cui il presidente Nelson Mandela. E non è finita qui. Gli Stati Uniti hanno mantenuto Mandela nella loro “lista di controllo dei terroristi” anche dopo la sua elezione democratica a presidente del Sudafrica nel 1994. Di conseguenza, egli rimase in quella lista per tutto il suo mandato di presidente sudafricano e oltre, fino al 2008.

La nostra vittoria nella battaglia contro il regime dell’apartheid ha segnato una rottura radicale con l’era secolare della colonizzazione e dell’espropriazione coloniale, della disumanizzazione e dell’oppressione, tutte basate sul sistema di sfruttamento capitalistico. Si tratta di una svolta democratica radicale che passerà alla storia come una pietra miliare rivoluzionaria contro un regime oppressivo sostenuto dall’imperialismo.

Il SACP coglie l’occasione per rendere omaggio alla classe operaia per il grande ruolo svolto in tutti e quattro i pilastri della nostra lotta di liberazione: lotta armata, mobilitazione di massa, organizzazione clandestina e isolamento internazionale del regime dell’apartheid.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio

Nel celebrare il 30° anniversario del nostro regime democratico, la classe operaia, le sue organizzazioni e i suoi alleati non devono perdere di vista il fatto che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Come ha detto il segretario generale del SACP Solly Mapaila durante la commemorazione annuale del 31° giorno della morte di Chris Hani il 10 aprile, i sostenitori o i beneficiari impenitenti dell’oppressione, come le forze imperialiste, non hanno cambiato atteggiamento.

Hanno formato partiti separati sotto la guida di bianchi in un Paese la cui popolazione è a stragrande maggioranza nera. Questo fa parte dell’ostinata eredità dell’apartheid, delle precedenti forme di oppressione coloniale e della realtà del sistema capitalista in corso.

I beneficiari impenitenti dell’oppressione sguazzano felicemente nelle ricchezze ereditate da essa, senza risparmiare alcuno sforzo per salvaguardare questo retaggio di oppressione. I loro partiti sono ancora sostenuti dai regimi imperialisti e fungono da tramite per la trasmissione interna delle agende imperialiste, comprese, ma non solo, le articolazioni della politica estera imperialista.

Questi partiti, come sotto l’apartheid, hanno stabilito connessioni politiche con partiti che sono guidati da ex leader dei Bantustan o che hanno le loro radici nella politica di apartheid dei Bantustan. Oltre a sostenere queste due categorie di partiti, gli imperialisti stanno ora sostenendo nuovi partiti “popcorn” elettorali.

Gli imperialisti cercano senza sosta di dividere le forze e le circoscrizioni della nostra storica lotta di liberazione. Nelle prossime elezioni nazionali e provinciali, il loro obiettivo è quello di estromettere l’ANC dal potere e sostituirla con un regime fantoccio composto da una coalizione asservita e di destra.

A questa controrivoluzione si sono uniti gli scarti del nostro movimento, tra i quali i più identificabili sono noti per le loro tendenze indisciplinate, egoistiche e corrotte, legate agli interessi dell’accumulazione capitalistica, per non parlare di alcuni apparati dello Stato.

Se a questi impenitenti sostenitori o beneficiari dell’oppressione viene data un’altra opportunità, faranno di nuovo la stessa cosa, anche se in modo diverso sotto certi aspetti, dato che i tempi sono cambiati. In un video che Clive Derby-Lewis, l’assassino razzista condannato, ha ordinato di diffondere solo dopo la sua morte per aggirare le condizioni di libertà vigilata, professa spudoratamente che ripeterebbe la stessa cosa se gli venisse data un’altra opportunità.

Quando gli assassini e chi faceva parte del loro complotto hanno pianificato e portato a termine l’assassinio a sangue freddo di Hani, il loro obiettivo era quello di far precipitare il Sudafrica in una guerra civile. Volevano bloccare la nostra transizione alla democrazia e l’espansione della democratizzazione verso una società socialista.

Con grande sconcerto, la diffusa rabbia della classe operaia in risposta all’assassinio costrinse il regime dell’apartheid a fissare il 27 aprile 1994 come data per le prime elezioni in Sudafrica. In questo modo si pose fine al regno del regime dell’apartheid con un voto democratico a maggioranza. Al di là della sua pluridecennale attività rivoluzionaria, il sangue dell’instancabile martire comunista Chris Hani ha avuto un ruolo significativo nella svolta democratica che ha posto fine al regime dell’apartheid.

Ricordiamo coloro che hanno pagato il prezzo più alto con la loro vita.

Dedichiamo il 30° anniversario della svolta democratica dell’aprile 1994 alla memoria dei guerrieri che hanno combattuto nelle guerre di resistenza alla colonizzazione e di tutti i martiri della nostra lotta per la libertà.

Il modo migliore per farlo è utilizzare ogni anno il Giorno della Libertà come momento di riflessione strategica, con lo scopo di intensificare la lotta per la realizzazione di tutti gli obiettivi della “Carta della Libertà” verso la completa libertà, in contrapposizione al “Finalmente liberi”, “La lotta è finita” e ad altre nozioni superficiali che caratterizzano in maniera miope la nostra transizione dal regime dell’apartheid e il Giorno della Libertà.

L’appello “A luta continua!”, che significa “La lotta continua!”, rimane più che mai attuale. Dovrebbe continuare a guidare la classe operaia, comprese le donne, i giovani, i disoccupati e tutti coloro che subiscono l’ingiustizia capitalista, compresa l’eredità dell’oppressione razziale, lo sfruttamento di classe, la disuguaglianza di genere e lo sviluppo ineguale.

Queste condizioni sottolineano l’intrinseca disuguaglianza di classe all’interno del sistema capitalista ed evidenziano che la libertà completa può essere raggiunta solo superando l’intero sistema.

È compito storico della classe operaia e dei suoi alleati, con il Partito Comunista che sviluppa e svolge il suo ruolo di avanguardia, intensificare la lotta per l’emancipazione universale.

Il Partito Comunista ha svolto il suo ruolo di avanguardia quando ha aperto la strada al non razzismo e alla lotta per trasformare il Sudafrica in una repubblica indipendente con uguali diritti per tutti e con un governo democratico a maggioranza, tra gli altri. Il Partito ha collegato questo aspetto direttamente con l’imperativo di avanzare verso una società socialista.

Quando è stato necessario, il Partito Comunista ha assunto un ruolo guida nell’adottare e integrare la lotta armata nei pilastri della nostra più ampia lotta per il rovesciamento dell’apartheid.

Questo culminò nella formazione, con l’ANC, dell’originale uMkhonto weSizwe (MK) nel 1961 e in una risposta clamorosa da parte della classe operaia. L’eredità dell’MK è sempre stata e sarà sempre sotto la guida politica dell’Alleanza guidata dall’ANC. Non si deve permettere che venga usato per fini privati.

Uniamoci e difendiamo il nostro patrimonio di liberazione, comprese le conquiste del nostro regime democratico.

Nel celebrare il 30° anniversario della svolta democratica del 1994, uniamoci per difendere le conquiste ottenute da milioni di persone. In parlamento e al governo, è stato sotto la guida dell’ANC, democraticamente eletta, grazie al coinvolgimento attivo della nostra Alleanza e al sostegno della classe operaia, che abbiamo adottato la nostra attuale Costituzione e che il Sudafrica ha intrapreso il complesso viaggio per annullare le secolari ingiustizie coloniali.

Al di là della Costituzione, in cui abbiamo inserito la Carta dei diritti, le conquiste democratiche ottenute da milioni di persone includono, ma non solo, i seguenti aspetti.

I diritti dei lavoratori, che ora includono il salario minimo nazionale e i suoi aumenti annuali.

Una legislazione progressista sul lavoro, che consente ai lavoratori di confrontarsi con le pratiche lavorative scorrette, facilita lo sviluppo delle competenze e l’equità occupazionale e contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e di vita.

Di conseguenza, il volto di molte aree rurali, in particolare delle township, è migliorato. Un numero crescente di sudafricani si è costruito una casa. Il governo guidato dall’ANC è intervenuto per riqualificare coloro che ancora non lo sono. Ciò ha fatto sì che oltre cinque milioni di stand o case di mattoni e malta, in gran parte costruiti dal governo, siano stati assegnati gratuitamente ai beneficiari.

Più di 17 milioni di persone hanno beneficiato di questa politica di assistenza, secondo il censimento del Sudafrica del 2022, che ha rilevato che 3,5 persone costituiscono la dimensione media della nostra famiglia nazionale.

Entro il 2022, oltre l’82% delle famiglie sudafricane ha avuto accesso all’acqua potabile all’interno o all’esterno delle abitazioni o dei cortili.

La distribuzione percentuale delle famiglie che utilizzano lo sciacquone come tipo di servizio igienico principale è aumentata, passando da una bassa base razziale prima del 1994 fino a circa il 71% nel 2022.

L’espansione dell’elettrificazione delle famiglie ha riguardato gli ex oppressi – esclusi dai successivi regimi coloniali e di apartheid per cento anni, dal 1894 al 1994. Ora le famiglie sudafricane che utilizzano l’elettricità come fonte principale di energia, almeno per l’illuminazione, hanno raggiunto quasi il 95%.

Ora abbiamo strade di accesso asfaltate nelle aree rurali, in cui gli ex oppressi erano confinati e trascurati o, nel migliore dei casi, poco sviluppati dai successivi regimi coloniali e di apartheid. La rete stradale sudafricana è aumentata a oltre 750.000 chilometri entro il 2020, portando il nostro Paese ad avere la decima rete stradale più lunga del mondo.

Abbiamo raggiunto un accesso quasi universale all’istruzione per i bambini di cinque e sei anni. Anche l’accesso all’istruzione di base per coloro che hanno più di sei anni, a livello di scuola primaria e secondaria, si è notevolmente ampliato.

Questo è sostenuto, tra le altre politiche governative, dal Programma di nutrizione scolastica. Noto anche come programma di alimentazione scolastica, questo programma protegge i bambini, soprattutto quelli provenienti da famiglie povere, dall’insegnamento e dall’apprendimento a stomaco vuoto.

Il National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ha finanziato oltre cinque milioni di studenti sin dalla sua istituzione. Prima dell’istituzione del NSFAS con la legge del 1999, il Fondo per l’istruzione terziaria del Sudafrica non copriva gli studenti delle università di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET).

Il governo guidato dall’ANC ha ampliato gli aiuti finanziari agli studenti delle scuole TVET, contribuendo in modo lodevole all’accesso gratuito all’istruzione universitaria attraverso le borse di studio del NSFAS.

L’espansione dell’assistenza sanitaria, compresa l’assistenza sanitaria gratuita per le donne incinte e gli anziani, nonché il trattamento dell’HIV, sono tra le nostre conquiste democratiche nazionali. L’ampio programma anti-HIV del governo ha fatto sì che il 79% di coloro che conoscono il proprio stato ricevano il trattamento e che nel 93% dei casi sia stato viralmente soppresso.

Quasi 19 milioni di persone ricevono sussidi sociali. Durante l’anno finanziario che va da aprile 2022 a marzo 2023, 8,5 milioni di persone hanno ricevuto il sussidio sociale di soccorso, che il governo ha introdotto al culmine della pandemia mortale COVID-19.

Ciò ha portato il numero totale di persone che hanno ricevuto i sussidi sociali a oltre 26 milioni. I sussidi sociali svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione della povertà.

Sebbene i progressi siano lenti e continuino a destare grande preoccupazione, evidenziando l’imperativo di potenziare, finanziare adeguatamente e accelerare i programmi di sradicamento della povertà, il tasso di povertà in Sudafrica è sceso dal 71,1% del 1993 al 60,9% del 2010, per poi scendere ulteriormente al 55,5% nel 2020.

I nostri progressi avrebbero potuto essere più ampi in termini di estensione e portata. Il sistema capitalistico, caratterizzato da un lato dall’accumulo della ricchezza della società e dalla sua concentrazione nelle mani di un’esigua minoranza di capitalisti e dall’altro dal lavoro salariato, in cui i salari sono inferiori al valore creato dal lavoro, porta alla povertà di massa, alla miseria e perpetua la disuguaglianza di classe.

Il capitalismo, così come la corruzione che genera, ostacola il progresso imponendo vincoli di risorse al pubblico.

Abbiamo bisogno di una più ampia unità della classe operaia e di un cambiamento fondamentale per risolvere questo problema sistemico e portare la trasformazione e lo sviluppo a livelli più alti, puntando infine all’uguaglianza e a una migliore qualità della vita per tutti.

Una vittoria decisiva per l’ANC il 29 maggio

Il SACP fa appello alla classe operaia, sia femminile che maschile, e ai giovani, così come agli studenti, ai contadini, ai settori progressisti della classe media e a tutti coloro che sostengono la trasformazione democratica e lo sviluppo:

Rechiamoci alle cabine elettorali il 29 maggio ed esprimiamo un voto clamoroso per una decisiva vittoria elettorale dell’ANC su tutte le schede.

Sforziamoci di raggiungere la massima unità patriottica per salvaguardare le nostre conquiste democratiche verso vette più alte.

Uniamoci per espandere la democratizzazione e smantellare l’eredità secolare dell’espropriazione capitalistica dell’epoca coloniale e dell’apartheid, nonché l’oppressione razziale e di genere.

Il manifesto elettorale dell’ANC, redatto in consultazione con i partner dell’alleanza, è ancorato a uno slancio progressista. Esso comprende i seguenti impegni da attuare nei prossimi cinque anni.

Espansione dei programmi di impiego pubblico per creare e sostenere almeno 2,5 milioni di opportunità di lavoro nella fornitura di beni e servizi pubblici. Contrariamente all’interpretazione errata degli elementi dell’opposizione, questo non è affatto l’unico impegno per la creazione di occupazione e la riduzione della povertà nel manifesto, come dimostrano molti degli impegni successivi.

Attuazione dell’assicurazione sanitaria nazionale (NHI) per garantire a tutti un’assistenza sanitaria di qualità. A seguito delle lotte della classe operaia, ora il Parlamento ha approvato il disegno di legge sull’NHI e il Presidente sta pensando di firmarlo.

Allineamento della politica monetaria, fiscale e commerciale, insieme all’avanzamento della trasformazione del settore finanziario, per soddisfare i bisogni di base e perseguire l’industrializzazione.

Utilizzo della trasformazione del settore finanziario per passare a un settore bancario pubblico, creando banche statali di sviluppo e banche settoriali specifiche allineate con gli obiettivi di politica industriale, e costruendo un sistema bancario pubblico al dettaglio per servire le esigenze finanziarie della popolazione.

Maggiori investimenti in infrastrutture sociali ed economiche su larga scala.

Aumento dei livelli di esportazione verso destinazioni globali e continentali, sfruttando, tra l’altro, l’area di libero scambio continentale africana e le relazioni e la cooperazione internazionale BRICS Plus.

Accelerazione della ridistribuzione delle terre per ridurre le disuguaglianze patrimoniali, tutelare la sicurezza della proprietà, migliorare la produzione agricola e la sicurezza alimentare, promuovere lo sviluppo rurale e urbano e consentire un maggiore accesso alle abitazioni.

– Creazione di un fondo sovrano per sostenere una più ampia trasformazione sociale e lo sviluppo.

Misure per superare l’aumento del costo della vita, tra l’altro, rafforzando il sostegno al reddito attraverso i sussidi sociali esistenti e utilizzando il sussidio sociale per il disagio come base per l’introduzione graduale di un sussidio di base per il sostegno al reddito. Questo, a nostro avviso, dovrebbe servire come passo verso il tanto necessario sussidio universale per il reddito di base.

Unit à della classe operaia e patriottica più ampia

Negli ultimi tre decenni, i lavoratori, in particolare all’interno del movimento sindacale progressista, così come nel settore informale, e la più ampia classe operaia, anche nella comunità, hanno condotto lotte cruciali. Il Partito Comunista, come parte del movimento rivoluzionario, ha continuato a svilupparsi e a svolgere il suo ruolo di avanguardia nelle lotte della classe operaia.

La classe operaia ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere i progressi compiuti dal Sudafrica. Oltre a questo, la classe operaia si è impegnata in conflitti con la classe capitalista, che domina l’economia e gli sviluppi che derivano o sono influenzati dalla proprietà economica, dal controllo e da altri rapporti sociali di produzione.

Le contraddizioni di classe sono ancora presenti in tutti i luoghi chiave del potere. È in queste lotte che la classe operaia, con il Partito Comunista che ha svolto un ruolo attivo, ha combattuto contro le ristrutturazioni e le politiche neoliberiste sul posto di lavoro, come “Crescita, occupazione e redistribuzione”, le privatizzazioni, le gare d’appalto, l’austerità e la conversione del settore statale in un campo di accumulazione capitalista. Dobbiamo intensificare questa lotta verso la vittoria finale.

Il SACP ha guidato la campagna per la trasformazione del settore finanziario. Questa lotta ha registrato importanti progressi. Tuttavia, come altre lotte operaie, la trasformazione del settore finanziario deve ancora essere avanzata e approfondita per raggiungere gli obiettivi della Carta della Libertà. Questi obiettivi includono un settore bancario pubblico e fiorente, così come un settore bancario cooperativo e un settore finanziario più ampio.

Le imprese statali e altri enti pubblici sono stati colpiti dalla macchinazione neoliberista, dalla cattura delle imprese e da altre forme di corruzione. Una parte di ciò è avvenuta attraverso la corporativizzazione e la riduzione degli investimenti statali per ricapitalizzare e migliorare queste entità. Ciò ha lasciato la capacità produttiva di molte di queste entità in ritardo rispetto alle capacità moderne, in declino e incapace di stare al passo con i tempi.

Alla fine, molte imprese statali ed enti pubblici sono cadute in crisi finanziarie e operative. Questo ha fatto parte dell’attacco neoliberista contro la proprietà pubblica, presentando l’impresa privata come l’infallibile strada da percorrere, come se il mondo non fosse inondato di prove di imprese private che hanno fallito o causato crisi economiche globali.

Ci sono molte aziende private che sono state salvate dall’intervento dello Stato, anche attraverso salvataggi finanziari diretti dalle finanze pubbliche, come è avvenuto, ad esempio, dopo la crisi capitalistica globale del 2008.

Costruire la più ampia unità rivoluzionaria possibile per salvaguardare e risollevare le imprese statali e altri enti pubblici è una delle sfide principali che la classe operaia del nostro Paese deve affrontare. Dobbiamo difendere e riaffermare l’economia pubblica, riposizionarla in modo che si trasformi, si espanda e prosperi.

Questo deve essere unito alla lotta per strappare alla borghesia il controllo economico e i proventi economici della nostra transizione democratica. Gli obiettivi di questa lotta includono l’imperativo di far progredire la proprietà collettiva nell’economia, non da ultimo attraverso le cooperative e altre forme di proprietà collettiva dei lavoratori, e di rafforzare la capacità di sconfiggere il neoliberismo, compresa l’austerità, nonché le vecchie e nuove forme di privatizzazione.

Attraverso le lotte, la classe operaia deve affrontare lo sfruttamento economico e la disuguaglianza, anche nella sua articolazione razziale e geografica e di genere, combattere i licenziamenti, promuovere l’accesso al lavoro e la sicurezza del reddito per tutti, combattere la corruzione e la criminalità fino in fondo, approfondendo la lotta anticapitalista e antimperialista per il socialismo.

Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono una sfida fondamentale che la società deve affrontare a causa dei modelli capitalistici di produzione e consumo. La classe operaia deve rafforzare la propria capacità di affrontare questo problema e garantire che la necessaria transizione verso un’economia verde e a basse emissioni di carbonio diventi una transizione veramente giusta.

Il SACP continuerà a rafforzare la sua capacità di avanguardia e il suo ruolo di attivista nel perseguire queste e altre lotte della classe operaia, anche attraverso la creazione di un movimento popolare di sinistra.

Solidarietà internazionale

Mentre celebriamo il 30° anniversario della nostra svolta democratica, ricordiamo che ci sono milioni di persone in tutto il mondo che hanno bisogno della nostra solidarietà internazionale, così come noi stessi abbiamo avuto bisogno della solidarietà internazionale nella nostra lotta contro l’apartheid e le sue precedenti articolazioni dell’oppressione coloniale.

Il SACP è al fianco del popolo palestinese per la libertà della Palestina storica e contro il genocidio da parte dello Stato colonizzatore israeliano dell’apartheid. Ribadiamo il nostro sostegno al deferimento del regime israeliano alla Corte internazionale di giustizia da parte del governo guidato dall’ANC.

È contro la coraggiosa azione di ricerca di giustizia del Sudafrica per il popolo palestinese, l’adesione attiva alla cooperazione internazionale BRICS Plus e il rifiuto della cooptazione imperialista in situazioni come la guerra in Ucraina provocata dalla NATO, che il nucleo duro dell’Occidente collettivo-imperialista cerca un “cambio di regime” in Sudafrica, anche sul fronte elettorale, contro l’ANC.

Ribadiamo la nostra solidarietà con il popolo e il governo di Cuba contro l’aggressione imperialista e chiediamo l’immediata revoca del blocco illegale di Cuba e dell’occupazione della Baia di Guantanamo da parte degli Stati Uniti.

Siamo al fianco del popolo dello Swaziland nella sua lotta per la democrazia e del popolo del Sahara occidentale per l’autodeterminazione nazionale e contro l’occupazione del Marocco.

Il SACP sostiene ogni lotta rivoluzionaria contro l’aggressione imperialista e gli oppressori in ogni parte del mondo.

La nostra non è una semplice lotta nazionale. È una lotta internazionale contro un sistema internazionale. Un voto per l’ANC il 29 maggio è un voto per la nostra sovranità nazionale democratica e per la continuazione della lotta di solidarietà internazionale.

Pubblicato dal Partito Comunista Sudafricano,

Fondato nel 1921 come Partito Comunista del Sudafrica.

