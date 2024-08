Perché Israele intensifica i suoi attacchi quando vanno avanti i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza?

Secondo gli esperti, Israele ha una lunga tradizione nell’utilizzare questa tattica per esercitare pressione sui propri oppositori e agire impunemente. Novanta persone sono state uccise e 300 ferite in un attacco israeliano all’area di al-Mawasi di Khan Younis, una presunta zona sicura nella Striscia di Gaza meridionale. Almeno otto scuole gestite dalle Nazioni Unite sono state colpite dall’esercito israeliano in 10 giorni.

Gli attacchi israeliani a Gaza si sono intensificati di recente nonostante i colloqui di cessate il fuoco in corso a Doha e al Cairo. I resoconti hanno affermato che i colloqui stavano mostrando segnali di progressi verso una tregua e il ritorno dei prigionieri israeliani tenuti a Gaza prima degli attacchi di sabato.

Le discussioni che hanno coinvolto mediatori arabi e Stati Uniti sono iniziate a maggio, ma hanno incontrato una dura opposizione da parte del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Hamas ha negato domenica le notizie secondo cui si sarebbe ritirato dai colloqui sull’attacco ad al-Mawasi, ma Izzat al-Reshiq, un membro del politburo di Hamas, ha affermato che Israele stava cercando di ostacolare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco intensificando gli attacchi sulla Striscia di Gaza.

Israele ha infatti ripetutamente intensificato la guerra quando i colloqui per porvi fine erano in fase avanzata, secondo gli analisti. Hanno detto che questa è una tattica che Israele usa regolarmente per fare pressione sui suoi oppositori e lo fa con impunità grazie al fermo sostegno degli Stati Uniti.

“Israele ha sempre aumentato l’intensità degli attacchi contro i propri oppositori in vista dei cessate il fuoco”, ha affermato Tariq Kenney-Shawa, un policy fellow di Al Shabaka, una rete politica palestinese. “Lo vedono come un mezzo per aumentare la pressione sull’altra parte, in questo caso Hamas, affinché acconsenta alle loro richieste e faccia ulteriori concessioni”.

Quando un cessate il fuoco sembrava vicino a fine maggio, Israele fece entrare i carri armati a Rafah, nella Gaza meridionale, violando i trattati con l’Egitto. E a novembre, quando era stata negoziata una tregua temporanea, Israele intensificò i suoi attacchi nella Gaza settentrionale , uccidendo decine di persone ed eseguendo raid aerei a Khan Younis e Rafah, appena prima che la pausa nei combattimenti entrasse in vigore.

“Netanyahu ha ripetutamente chiarito che non vuole che la guerra finisca”, ha detto Kenney-Shawa, “sia perché Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi dichiarati, a parte la completa distruzione di Gaza, sia a causa dei suoi timori politici”.

I critici e gli analisti affermano che Netanyahu teme di porre fine alla guerra perché ciò porterebbe al crollo del suo governo di estrema destra.”Non ci sono indicazioni che Netanyahu intenda fermare la guerra genocida in tempi brevi”, ha affermato Ihab Maharmeh, ricercatore presso l’Arab Center for Research and Policy Studies di Doha. “La sua preoccupazione principale sembra essere quella di mantenere il potere e sostenere la corrente di estrema destra nel suo governo.

Nel frattempo, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato miliardi di dollari in spedizioni di armi a Israele da ottobre. Ciò si aggiunge ai 3,3 miliardi di dollari di aiuti annuali da Washington. A parte il breve ritardo nella spedizione di bombe da 225 kg (500 libbre) durante l’offensiva israeliana di Rafah, Biden ha continuato a inviare armi a Israele nonostante il tributo umano della guerra.

L’escalation delle ostilità parallela ai progressi nei colloqui di cessate il fuoco non è un’esclusiva della crisi attuale. Gli analisti hanno affermato che questo è un modello di comportamento che Israele ha esibito fin da decenni.

In certi momenti della storia, Israele ha anche lanciato attacchi o scaricato munizioni quando i cessate il fuoco erano imminenti o già concordati.

“La ragione della loro intensificazione durante i colloqui di cessate il fuoco è chiara”, ha affermato Mohsen Saleh dell’al-Zaytouna Centre for Studies and Consultations di Beirut. “L’entità israeliana è al di sopra della legge e non è ritenuta responsabile … a causa delle sue alleanze globali in Occidente e con gli Stati Uniti”.

Durante la seconda Intifada nel 2002, funzionari palestinesi e diplomatici occidentali dissero che Tanzim, una milizia vicina a Fatah, il partito che governa la Cisgiordania occupata, era pronta ad annunciare un cessate il fuoco unilaterale “prima che un aereo da guerra israeliano sganciasse una bomba da una tonnellata … sulla casa di un leader di Hamas a Gaza City”, ha riportato il New York Times.

Nel 2006, Human Rights Watch ha riferito che Israele ha scaricato da 2,6 a 4 milioni di munizioni nel Libano meridionale negli ultimi giorni della guerra di 34 giorni, mentre un cessate il fuoco con Hezbollah era imminente. Ciò faceva parte di una strategia per creare una zona cuscinetto nel Libano meridionale, hanno affermato gli esperti, rendendo inabitabile la terra lungo il confine del Libano con Israele.

“L’esercito israeliano ha sostanzialmente svuotato tutte le riserve di sue munizioni, comprese alcune risalenti agli anni ’70”, ha detto ad Al Jazeera Nadim Houry, direttore esecutivo dell’Arab Reform Initiative, che all’epoca dirigeva l’ufficio di Beirut di Human Rights Watch. “Tutti sapevano che la guerra era finita. In realtà avevano concordato la data finale”.

Nel 2012, Israele ha assassinato un leader di Hamas appena due giorni dopo che le fazioni palestinesi avevano concordato una tregua. La tregua è arrivata dopo una settimana di violenza e almeno sei palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani.

E durante la guerra del 2014 a Gaza, molti palestinesi sfollati stavano tornando a casa dopo un annuncio di cessate il fuoco quando scoppiò uno scontro a fuoco tra soldati israeliani e agenti di Hamas. L’esercito israeliano invocò la direttiva Annibal , un protocollo che mira a impedire che i prigionieri israeliani vengano portati vivi in territorio nemico, a qualunque costo. Un rapporto di Human Rights Watch e Forensic Architecture ha scoperto che almeno 16 civili palestinesi sono stati uccisi. Il rapporto congiunto ha descritto l’uso della direttiva da parte di Israele come “probabilmente illegale e responsabile di molte morti tra i civili”.

I funzionari israeliani hanno negato l’esistenza della direttiva Annibal, sebbene importanti fonti militari israeliane ne abbiano confermato l’utilizzo ai media israeliani, anche il 7 ottobre.

Gli analisti ritengono che un cessate il fuoco permanente sia pressoché irrealizzabile perché Israele, sotto la guida di Netanyahu, è determinato a continuare a combattere e continua a ricevere aiuti militari e sostegno diplomatico dagli Stati Uniti.

Nei primi giorni dell’assalto a Gaza, Netanyahu aveva promesso di sconfiggere Hamas. Nel frattempo, ha respinto le proposte di cessate il fuoco e ha promesso di continuare a combattere finché il gruppo fosse rimasto in piedi. Netanyahu ha recentemente sostenuto che l’attacco israeliano del fine settimana che ha ucciso 90 persone ad al-Mawasi avrebbe mandato un messaggio chiaro: “I giorni di Hamas sono contati”.

Mentre l’esercito israeliano ha distrutto gran parte di Gaza, l’eradicazione di Hamas si è rivelata illusoria. A fine giugno, Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano, è arrivato al punto di contraddire Netanyahu.

“Questo affare di distruggere Hamas, di far sparire Hamas, è semplicemente gettare sabbia negli occhi del pubblico”, ha detto Hagari a una stazione televisiva israeliana. “Hamas è un’idea. Hamas è un partito. È radicato nei cuori delle persone. Chiunque pensi che possiamo eliminare Hamas si sbaglia”.

Ma secondo Kenney-Shawa, un obiettivo indefinito potrebbe far parte del pensiero di Netanyahu, consentendogli di continuare la guerra finché lo riterrà opportuno.Netanyahu “o costringerà Hamas ad accettare un cessate il fuoco temporaneo che consenta il ritorno di alcuni o di tutti gli ostaggi, dopodiché Israele riprenderà il suo brutale assalto”, ha detto Kenney-Shawa, “o semplicemente continuerà l’assalto mentre i negoziati per il cessate il fuoco si fermano e ricominciano finché Israele continuerà a ricevere un assegno in bianco e luce verde dagli Stati Uniti”.

*Al Jazeera

