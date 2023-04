Perdere la “deterrenza”: come la resistenza palestinese e araba ha cambiato le regole della guerra con Israele

Quando Israele ha lanciato una guerra contro la Striscia di Gaza nell’agosto 2022, ha dichiarato che il suo obiettivo era solo la Jihad islamica. In effetti, né Hamas né gli altri gruppi con sede a Gaza si sono impegnati direttamente nei combattimenti. La guerra ha quindi sollevato più domande che risposte.

Israele distingue raramente tra un gruppo palestinese e un altro. Per Tel Aviv, qualsiasi tipo di resistenza palestinese è una forma di terrorismo o, nella migliore delle ipotesi, di istigazione. Prendere di mira un gruppo ed escludere altri presunti “gruppi terroristici” espone un certo grado di paura israeliana nel combattere tutte le fazioni palestinesi a Gaza, tutte in una volta.

Per Israele, le guerre a Gaza si sono rivelate progressivamente più difficili nel tempo. Ad esempio, il cosiddetto “margine protettivo” di Israele nel 2014 è stato molto costoso in termini di perdite di vite umane tra le truppe d’invasione. Nel maggio 2021, il cosiddetto “Breaking Dawn” è stato un flop ancora più grande. Quella guerra unificò i palestinesi e servì da colpo strategico a Israele, senza far avanzare considerevolmente gli interessi militari israeliani.

Sebbene i gruppi di Gaza abbiano fornito supporto logistico alla Jihad islamica nell’agosto 2022, si sono astenuti dall’impegnarsi direttamente nella lotta. Per alcuni palestinesi, questo è stato inaspettato ed è stato interpretato da alcuni come indicativo di debolezza, disunione e persino opportunismo politico.

Quasi un anno dopo, un’altra guerra si profilava in seguito alla pubblicazione di filmati strazianti della polizia israeliana che picchiava insensatamente pacifici fedeli palestinesi alla moschea di Al-Aqsa il 14° giorno del mese sacro del Ramadan. Come nel maggio 2021, i palestinesi si sono alzati all’unisono. Questa volta, sono stati i gruppi della Resistenza a Gaza e, alla fine, in Libano e in Siria a lanciare per primi i razzi contro Israele.

Sebbene Israele abbia risposto a vari obiettivi, era ovvio che Tel Aviv non fosse interessata a una guerra su più fronti con i palestinesi, al fine di evitare il ripetersi del fiasco del 2021.

I violenti e ripetuti raid militari israeliani ad Al Aqsa – e gli attacchi limitati, anche se mortali, a Jenin, Nablus e altre parti della Cisgiordania – avevano lo scopo di ottenere capitale politico per il governo sotto attacco di Benjamin Netanyahu. Ma questa strategia potrebbe avere successo solo se Israele riuscisse a mantenere la violenza confinata in regioni specifiche e isolate.

Operazioni militari su larga scala e protratte si sono rivelate inutili per Israele negli ultimi anni. Ha ripetutamente fallito a Gaza, come aveva già fatto nel sud del Libano. L’inevitabile cambio di strategia è stato anche costoso dal punto di vista israeliano, poiché ha rafforzato la resistenza palestinese e ha negato a Israele le sue cosiddette capacità di deterrenza.

In effetti, il discorso politico emanato di recente da Israele è piuttosto senza precedenti. Dopo un briefing sulla sicurezza con Netanyahu il 9 aprile, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid se n’è andato con parole minacciose . “Sono arrivato al briefing con Netanyahu preoccupato, e sono uscito ancora più preoccupato”.

“Quello che i nostri nemici vedono davanti a loro, in tutte le arene, è un governo incompetente… Stiamo perdendo la nostra deterrenza”, ha aggiunto. Il Times of Israel ha anche citato Lapid dicendo che “Israele sta perdendo il sostegno degli Stati Uniti e della comunità internazionale”.

Sebbene la politica israeliana sia intrinsecamente divisiva, i politici del paese sono sempre riusciti a unificarsi attorno al tema della “sicurezza”. Durante le guerre, gli israeliani hanno spesso mostrato unità e le divisioni ideologiche sembravano in gran parte irrilevanti. Il fatto che Lapid smascheri pubblicamente le debolezze di Israele per vantaggi politici evidenzia ulteriormente il deterioramento del fronte politico di Tel Aviv.

Ma più pericoloso per Israele è la perdita della deterrenza.

In un articolo pubblicato sul Jerusalem Post l’11 aprile, Yonah Jeremy Bob ha evidenziato un’altra verità: “Israele non decide più quando si combattono le guerre”.

Egli scrive: “Si sarebbe potuto concludere questo dalle guerre di Gaza del 2014 e del maggio 2021 in cui si è imbattuto Israele e che Hamas usava per segnare vari punti di pubbliche relazioni … ma ora Hamas ha imparato in modo più sistematico … come istigare il proprio anello di fuoco intorno a Gerusalemme”.

A parte il linguaggio esaltato dello scrittore, non ha torto. La battaglia tra Israele ei gruppi della Resistenza palestinese è stata in gran parte incentrata sul tempismo. Sebbene Israele non sia “inciampato” in una guerra tra il 2014 e il 2021, non è stato in grado di controllare la durata e il discorso politico attorno a queste guerre. Sebbene migliaia di palestinesi siano stati uccisi in quelle che sembravano campagne militari israeliane unilaterali, questi conflitti hanno quasi sempre portato a un disastro delle pubbliche relazioni per Tel Aviv all’estero e hanno ulteriormente destabilizzato un fronte interno già traballante.

Questo spiega, almeno in parte, perché i palestinesi erano desiderosi di non espandere la guerra dell’agosto 2022, anch’essa interamente iniziata da Israele, mentre prendevano l’iniziativa lanciando razzi contro Israele, a partire dal 5 aprile. L’ultima azione palestinese ha costretto Israele a impegnarsi militarmente su diversi fronti: Gaza, Libano, Siria e, probabilmente, la Cisgiordania.

Durante i suoi 75 anni di conflitto militare con palestinesi e arabi, il successo di Israele sul campo di battaglia è stato in gran parte basato sul sostegno militare, logistico e finanziario senza ostacoli dei suoi alleati occidentali e sulla disunione dei suoi nemici arabi. Ciò ha permesso a Israele di vincere guerre su più fronti in passato, con la guerra del 1967 che è stata il principale e forse ultimo esempio.

Da allora, e soprattutto in seguito alla considerevole resistenza araba nella guerra del 1973, Israele è passato a diversi tipi di conflitti militari: rafforzando la sua occupazione in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, mentre lanciava guerre massicce su singoli fronti – per esempio, Libano 1982 .

La ritirata israeliana dal Libano nel 2000, e il totale fallimento nel re-invadere parti del paese nel 2006, hanno bloccato completamente le ambizioni militari di Israele in Libano.

Poi, Israele si è rivolto a Gaza, lanciando una guerra devastante dopo l’altra, a partire dal 2008, solo per scoprire che le sue opzioni militari nella Striscia assediata sono ora limitate quanto quelle del Libano.

Per Lapid, e altri israeliani, il futuro della ‘deterrenza’ di Israele sta ora affrontando una sfida senza precedenti. Se l’esercito israeliano non fosse in grado di operare a proprio agio e al momento della sua scelta, Tel Aviv perderebbe il suo “vantaggio militare”, una vulnerabilità che Israele ha raramente affrontato prima.

Mentre i politici e gli strateghi militari israeliani combattono apertamente su chi sia costato a Israele la sua preziosa “deterrenza”, pochissimi sembrano disposti a considerare che la migliore possibilità di sopravvivenza di Israele è coesistere pacificamente con i palestinesi secondo i principi internazionali di giustizia e uguaglianza. Questo fatto ovvio continua a sfuggire a Israele dopo decenni di nascita violenta e di esistenza travagliata.

*Ramzy Baroud è giornalista ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di sei libri. Il suo ultimo libro, coeditato con Ilan Pappé, è “Our Vision for Liberation: Engaged Palestines Leaders and Intellectuals Speak out”. Il Dott. Baroud è Senior Research Fellow non residente presso il Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net

da Palestine Chronicle

