Sri Lanka. Il candidato comunista del JWP è in testa nei risultati elettorali

Il candidato comunista Anura Kumara Dissanayake è in vantaggio nelle elezioni presidenziali che si sono svolte sabato in Sri Lanka. Con lo spoglio che procede più a rilento delle previsioni – e con circa metà delle schede scrutinate – il leader del partito di sinistra JWP è in testa con il 39,5% delle preferenze, contro il 34,3% di Sajith Premadasa e il 17,4% del presidente uscente Ranil Wickremasinghe.

Il sistema elettorale che governa le presidenziali in questo Paese di 22 milioni di abitanti e 17 milioni di elettori è piuttosto complesso, con una specie di “turno-unico-con-ballottaggio-incorporato” dove vince chi raccoglie il 50% dei voti più uno, ma ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, vince chi, tra i primi due classificati, raggiunge il quorum, tenendo conto anche delle seconde ed eventualmente terze preferenze espresse dagli elettori che non li hanno votati come prima scelta.

Le elezioni di sabato sono le prime da quando nel 2022 lo Sri Lanka ha fatto default sul suo debito, sprofondando in una crisi economica senza precedenti e di cui danni negli dei successivi anni di austerity sono ancora visibili.

Lo schieramento che appoggia AKD è stato uno dei motori delle proteste popolari che hanno portato alla caduta del regime dei Rajapaksa. Anura Kumara Dissanayake il leader del JWP, un partito marxista-leninista che durante la campagna elettorale ha denunciato con forza la corruzione e la richiesta di di rottura con i recenti trascorsi politici del Paese.

