Nasce il Capitolo italiano dell’internazionale antifascista

Il fantasma del fascismo si aggira per il mondo. Si tratta del volto bieco del capitalismo occidentale in decadenza che trae con sé guerra e devastazione sociale ed ambientale.

Da qualche tempo si è formata una vera e propria internazionale di estrema destra, con chiari caratteri fascisti, che ha il suo punto di forza nella reazione delle più retrive ed oligarchiche forze sociali e politiche latinoamericane che contrastano con ogni mezzo i governi popolari e progressisti, a cominciare da quello bolivariano e chavista del Venezuela.

Il governo del presidente Maduro, uscito vittorioso dalle urne delle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso, è vittima di un’offensiva senza precedenti da parte di tali forze fasciste, che si regge sul controllo totalitario dell’informazione da parte dei magnati della comunicazione come Musk e sulla parallela preparazione di un’offensiva terroristica – finora fortunatamente sventata dagli organismi di sicurezza e dal popolo organizzato – che ha come scopo la destabilizzazione del Paese per fornire le condizioni di un’offensiva militare degli Stati Uniti, con lo scopo di rovesciare il governo legittimo di Maduro, soffocando l’autodeterminazione del popolo venezuelano.

Il governo degli Stati Uniti appare fortemente impegnato nella promozione della guerra sul teatro ucraino, con la fornitura al governo di Zelensky, sempre meno espressione della volontà di pace del popolo ucraino, di armamenti a lungo raggio per portare la guerra nel cuore stesso della Russia.

In parallelo, esprime il sostegno al governo genocida di Benjamin Netanyahu, che continua ogni giorno a massacrare i palestinesi inermi e si avvia verso l’allargamento sempre più illimitato del conflitto a Libano, Siria e Iraq cercando di arrivare all’Iran.

Nel nostro Paese, l’Italia, il governo delle destre presieduto da Giorgia Meloni, i cui legami storici e ideologici col fascismo mussoliniano sono evidenti, appare totalmente subordinato a questo disegno guerrafondaio e si sta dotando degli strumenti per reprimere la volontà di pace assolutamente maggioritaria nel popolo italiano, costituendo l’espressione autentica dei suoi sentimenti più profondi.

Anche per questo motivo ci pare necessario ed urgente dare vita, accogliendo l’appello del presidente Maduro e del governo venezuelano, al Capitolo italiano dell’internazionale antifascista.

Invitiamo donne e uomini impegnati nel respingere il declino reazionario del nostro Paese ad operare, anche attraverso il Capitolo italiano dell’internazionale antifascista, per consentire nel migliore dei modi la libera manifestazione dell’ideale antifascista che consentì quasi ottant’anni fa la vittoria della Resistenza partigiana ed è consacrato dalla Costituzione repubblicana vigente, al cui interno assume portata sempre più decisiva l’articolo 11 dedicato al ripudio della guerra.

Comitato promotore: Salvatore Izzo, Fabio Marcelli, Luciano Vasapollo, Marco Papacci, Francesca Trasatti, Igor Camilli, Enzo Pescatori, Ruben Umbrello, Giacomo Marchetti, Rita Martufi, Giampietro Simonetto.

