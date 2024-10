Guerra a Gaza: Israele ha perso la sua umanità mentre celebra il suo potere di uccidere

L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha travolto Israele e ne ha cambiato completamente il volto. Il paese ha subito una sconfitta tattica dopo un colossale fallimento da parte delle forze di sicurezza israeliane, ma si è rapidamente ripreso per lanciare una campagna di uccisioni di massa, espulsioni di popolazione, occupazioni territoriali, omicidi e altre operazioni, come l’epopea dei cercapersone in Libano.

Non discutiamo qui sul valore o sul costo di queste azioni violente, molte delle quali erano immorali e illegali. Ciò che colpisce molto più profondamente è il cambiamento nella moralità e nei valori che Israele ha subito dal 7 ottobre.

La capacità del paese di riprendersi da questa trasformazione è altamente dubbia. Nessuna vittoria militare può riportare Israele a quello che era prima del 7 ottobre.

Nel corso dell’ultimo anno, Israele si è unito attorno a diversi presupposti: in primo luogo, che il massacro del 7 ottobre non aveva alcun contesto, essendo avvenuto solo a causa di ciò che percepivano essere l’innata sete di sangue e crudeltà dei palestinesi di Gaza.

In secondo luogo, tutti i palestinesi hanno il peso della colpa per il massacro di civili israeliani da parte di Hamas. E una terza ipotesi si basa sulle prime due: dopo questo terribile massacro, a Israele è permesso di fare qualsiasi cosa. Nessuno, da nessuna parte, ha il diritto di cercare di fermarlo.

In nome del diritto all’autodifesa, che dal punto di vista dei valori israeliani è un diritto riservato esclusivamente agli israeliani ma mai ai palestinesi, Israele può imbarcarsi in sfrenate campagne di vendetta e punizione per ciò che Hamas gli ha fatto.

In nome del suo diritto all’autodifesa, a Israele è permesso di espellere centinaia di migliaia di persone dalle loro case a Gaza, forse per non farvi mai più ritorno; devastare indiscriminatamente il territorio; e uccidere più di 40.000 persone, tra cui molte donne e bambini.

In nome del suo diritto all’autodifesa, a Israele è anche permesso di eliminare i leader di Hamas senza alcun riguardo per i “danni collaterali” – che non sono stati “collaterali” per molto tempo – e di uccidere centinaia di persone durante missioni di assassinio che Israele considera operazioni legittime.

Un discorso barbaro

Dato il bilancio senza precedenti delle vittime del 7 ottobre, Israele ha ritenuto di potersi liberare dalle catene del politicamente corretto, legittimando al contempo la barbarie sia nel discorso israeliano che nel comportamento dell’esercito.

Quando la barbarie divenne così giustificata, l’umanità fu rimossa dal dibattito pubblico, e a volte fu persino dichiarata illegale. Non è che il discorso all’interno di Israele fosse precedentemente umano e attento alla difficile situazione del popolo palestinese; ma dopo il 7 ottobre, tutte le restrizioni rimanenti furono rimosse.

Ha iniziato criminalizzando qualsiasi dimostrazione di compassione, solidarietà, simpatia o persino dolore in risposta alla terribile punizione di Gaza. Tali opinioni sono considerate tradimento. Gli israeliani che esprimono compassione o umanità sui social media sono stati monitorati e convocati per le indagini della polizia. Alcuni sono stati licenziati dal lavoro.

Questa forma di maccartismo ha danneggiato principalmente i cittadini palestinesi di Israele, ma anche gli ebrei solidali hanno suscitato una dura risposta da parte delle autorità. In sostanza, la compassione è stata messa fuori legge. Non può essere espressa nei confronti dei palestinesi, nemmeno dei bambini morti, feriti, affamati, disabili o orfani. Tutti sono giustamente sottoposti alle punizioni inflitte da Israele.

Perdere la sua umanità collettiva nei confronti del popolo palestinese potrebbe rivelarsi irrimediabile per Israele. Che il paese la reclamerà dopo questa guerra è estremamente dubbio.

La perdita di umanità nel discorso pubblico è una malattia contagiosa e talvolta fatale. Il recupero è molto difficile. Israele ha perso ogni interesse per ciò che sta facendo al popolo palestinese, sostenendo che “se lo merita” – tutti, comprese le donne, i bambini, gli anziani, i malati, gli affamati e i morti.

I media israeliani, che nell’ultimo anno sono stati più vergognosi che mai, portano volontariamente la bandiera dell’incitamento, dell’infiammazione delle passioni e della perdita di umanità, solo per gratificare i loro consumatori.

I media nazionali non hanno mostrato quasi nulla alle sofferenze dei palestinesi a Gaza, mentre nascondevano manifestazioni di odio, razzismo, ultranazionalismo e talvolta barbarie, dirette contro l’enclave e la sua popolazione.

Celebrando l’uccisione di Nasrallah

Quando Israele ha ucciso 100 persone bombardando una scuola che ospitava migliaia di sfollati a Gaza City, sostenendo che si trattava di una struttura di Hamas, la maggior parte dei media israeliani non si è nemmeno preoccupata di parlarne.

L’uccisione di 100 sfollati, tra cui donne e bambini, da parte dell’esercito israeliano non è né importante né interessante come opzione editoriale in Israele. Nessuno ha pensato di protestare, o di criticare, o anche solo di chiedere se si trattasse di un’azione legittima – dal momento che, dopo tutto, l’esercito israeliano l’ha descritta come un sito di Hamas, e quindi tutto è lecito.

Il punto più basso nel discorso pubblico israeliano, tuttavia, è seguito all’assassinio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut. I media israeliani hanno celebrato – non c’è altra parola – il suo assassinio, ignorando il prezzo che molti libanesi hanno pagato con la vita. Da quando la morte di qualsiasi persona, anche di un nemico acerrimo e crudele, è un motivo per festeggiare?

La morte di Nasrallah ha suscitato un’effusione di gioia. Quando tale gioia non è solo espressa, ma anche incoraggiata e guidata dai media nel loro complesso, il risultato è un discorso barbaro.

La mattina dopo l’assassinio di Nasrallah, un giornalista di Channel 13, uno dei principali canali televisivi del paese, ha camminato per le strade di una città nel nord di Israele e ha distribuito cioccolatini ai passanti in una trasmissione in diretta. Mai prima d’ora c’era stata una trasmissione in diretta della distribuzione di caramelle per celebrare un omicidio mirato.

Questo è stato un nuovo minimo. Un altro giornalista, molto più importante che rappresenta il sedicente “centro moderato”, ha scritto su X (ex Twitter): “Nasrallah è stato schiacciato nella sua tana ed è morto come una lucertola… una fine appropriata” – come se il giornalista stesso avesse distrutto il bunker sotterraneo con le sue stesse mani. Altri giornalisti hanno brindato all’assassinio con arak in diretta.

Questo barbaro patriottismo è stato fatto salire con entusiasmo sull’asta della bandiera, e Israele si è rallegrato.

I nazisti chiamavano gli ebrei ratti, e Nasrallah è “una lucertola” agli occhi di Israele.

Anche le dimensioni della morte seminata da 80 bombe a Beirut non cambiano questo calcolo. Un centinaio di innocenti, un migliaio, persino 16.000 bambini morti: niente di tutto ciò influisce sulla nuova mentalità israeliana.

*editorialista di Ha’aretz. Il suo nuovo libro, The Punishment of Gaza, è stato appena pubblicato da Verso.

Da Middle East Eye

