Arundathi Roy: “Nessuna propaganda sulla Terra può nascondere la ferita che è la Palestina”

Uno stralcio del discorso della grande scrittrice Arundathi Roy alla consegna del Premio PEN Pinter, ricevuto insieme ad Alaa Abd el-Fattah, l’11 ottobre 2024:

“Eccoci qui a più di un anno dall’ennesimo genocidio. Gli Stati Uniti, Israele inflessibile e il genocidio televisivo in corso a Gaza – e ora in Libano – in difesa di un’occupazione coloniale e di uno stato di apartheid.

Cosa può giustificare ciò che Israele sta facendo?

La risposta, secondo Israele e i suoi alleati, così come i media occidentali, è l’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre dell’anno scorso. L’uccisione di civili israeliani e la presa di ostaggi israeliani. Secondo loro, la storia è iniziata solo un anno fa.

Sono perfettamente consapevole che essendo la scrittrice che sono, la non musulmana che sono e la donna che sono, sarebbe molto difficile, forse impossibile per me sopravvivere a lungo sotto il governo di Hamas, Hezbollah o del regime iraniano. Ma non è questo il punto.

Il punto è istruirci sulla storia e sulle circostanze in cui sono venuti alla luce. Sono consapevole che Hezbollah e il regime iraniano hanno detrattori vocali nei loro stessi paesi, alcuni dei quali languono anche in prigione o hanno affrontato esiti ben peggiori. Sono consapevole che alcune delle loro azioni, l’uccisione di civili e la presa di ostaggi il 7 ottobre da parte di Hamas, costituiscono crimini di guerra.

Tuttavia, non può esserci un’equivalenza tra questo e ciò che Israele e gli Stati Uniti stanno facendo a Gaza, in Cisgiordania e ora in Libano.

La radice di tutta la violenza, compresa la violenza del 7 ottobre , è l’occupazione israeliana della terra palestinese e la sua sottomissione del popolo palestinese. La storia non è iniziata il 7 ottobre 2023.

Vi chiedo, chi di noi seduti in questa sala si sottometterebbe volentieri all’umiliazione a cui i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania sono stati sottoposti per decenni? Quali mezzi pacifici non ha provato il popolo palestinese? Quale compromesso non ha accettato, se non quello che richiede loro di strisciare sulle ginocchia e mangiare terra?

Israele non sta combattendo una guerra di autodifesa. Sta combattendo una guerra di aggressione. Una guerra per occupare più territorio, per rafforzare il suo apparato di apartheid e rafforzare il suo controllo sul popolo palestinese e sulla regione.

Dal 7 ottobre 2023, a parte le decine di migliaia di persone che ha ucciso, Israele ha sfollato la maggior parte della popolazione di Gaza, molte volte. Ha bombardato gli ospedali. Ha deliberatamente preso di mira e ucciso medici, operatori umanitari e giornalisti. Un’intera popolazione muore di fame: si cerca di cancellare la sua storia.

Tutto ciò è sostenuto sia moralmente che materialmente dai governi più ricchi e potenti del mondo. E i loro media (qui includo il mio paese, l’India, che fornisce armi a Israele, oltre a migliaia di lavoratori). Non c’è luce del giorno tra questi paesi e Israele. Solo nell’ultimo anno gli Stati Uniti hanno speso 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele.

Chi avrebbe mai immaginato che saremmo vissuti fino a vedere il giorno in cui la polizia tedesca avrebbe arrestato i cittadini ebrei per aver protestato contro il sionismo e li avrebbe accusati di antisemitismo? Chi avrebbe mai pensato che il governo degli Stati Uniti, al servizio dello Stato israeliano, avrebbe minato il suo principio cardine della libertà di parola vietando gli slogan filo-palestinesi? La cosiddetta architettura morale delle democrazie occidentali – con poche onorevoli eccezioni – è diventata un triste zimbello nel resto del mondo.

Il primo ministro israeliano Begin definì i palestinesi “bestie a due zampe”, Rabin li definì “cavallette” che “potevano essere schiacciate” e Golda Meir disse “Non esistevano i palestinesi”. Winston Churchill dichiarò che una “razza superiore” aveva il diritto finale alla mangiatoia. Una volta che quelle bestie a due zampe, cavallette, cani e persone inesistenti furono sottoposte a pulizia etnica e ghettizzate, nel ’48, nacque un nuovo paese.

Fu celebrato come una “terra senza popolo per un popolo senza terra”.

(ma in quella terra un popolo c’era, e non solo uno)

Il nuovo stato di Israele è stato sostenuto senza esitazione e senza battere ciglio, armato e finanziato, coccolato e applaudito, indipendentemente dai crimini commessi.

È cresciuto come un bambino protetto in una casa benestante i cui genitori sorridono orgogliosi mentre commette atrocità su atrocità. Non c’è da stupirsi che oggi si senta libero di vantarsi apertamente di aver commesso un genocidio. Non c’è da stupirsi che i soldati israeliani sembrino aver perso ogni senso della decenza e inondino i social media di video depravati di loro stessi che indossano la lingerie di donne che hanno ucciso o sfollato, video di loro stessi che imitano palestinesi morenti e bambini feriti o prigionieri violentati e torturati, immagini di loro stessi che fanno saltare in aria edifici mentre fumano sigarette o ballano la musica con le cuffie.

Chi sono queste persone?

Cosa può giustificare ciò che Israele sta facendo?”…

(Arundhati Roy ha annunciato che la sua quota del premio in denaro sarà devoluta al Palestinian Children’s)

16 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO