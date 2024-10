Israele afferma di aver ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar

Il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso in un attacco israeliano a Gaza. A comunicarlo sono le Forze armate israeliane precisando che stanno ancora verificando la circostanza. Al momento, affermano l’esercito e i servizi di sicurezza di Tel Aviv, non è possibile confermare l’identità di tre palestinesi uccisi oggi.

Successivamente, un alto funzionario israeliano ha detto ai media che l’attuale valutazione è che vi sia “un’alta probabilità” che il palestinese ucciso sia Yahya Sinwar”. Il recupero del cadavere risulta complicato nel timore della presenza di esplosivi. La conferma definitiva potrà essere data solo con il test DNA. Secondo l’emittente israeliana Canale 13, Sinwar sarebbe stato ucciso nella zona di Tal Al-Sultan, a Rafah, mentre Canale 12 informa che i ministri del governo israeliano sono stati convocati per discutere dell’uccisione di Sinwar.

Secondo quanto riporta il Times of Israel, le truppe israeliane che operavano a Gaza non stavano prendendo di mira Sinwar e non sapevano che potesse essere nell’edificio che stavano attaccando.

Le truppe hanno avvistato diversi combattenti palestinesi entrare in un edificio ed è stato ordinato un attacco contro di esso, che ha parzialmente fatto crollare la struttura.

Solo dopo che i soldati israeliani sono arrivati per ispezionare i danni, si sono resi conto che uno dei tre palestinesi uccisi assomigliava a Sinwar.

Yahya Sinwar, 62 anni, proviene dal campo profughi di Khan Younis, nel sud di Gaza. È il fondatore degli organi di sicurezza interna di Hamas ed è stato incarcerato da Israele per 23 anni.

17 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO