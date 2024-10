Fiera Euronaval: stop al commercio di armi con Israele!

Questo appello è stato scritto e firmato da più di 120 organizzazioni prima degli annunci contraddittori di questa settimana sulla fiera Euronaval. Il 16 ottobre, gli organizzatori di Euronaval hanno rilasciato un comunicato stampa in cui si affermava che le aziende e le delegazioni israeliane avrebbero potuto visitare la fiera, ma non avrebbero avuto diritto ad alcuno stand espositivo. Il 18 ottobre, il governo francese ha annunciato che le stesse aziende erano invitate a esporre, a condizione che le loro attrezzature non fossero utilizzate per scopi offensivi a Gaza e in Libano. Ancora una volta, il doppio discorso dell’esecutivo francese è scandaloso.

Chi definisce l’uso offensivo o difensivo delle armi? Sulla base di quali criteri? E le armi utilizzate in Cisgiordania, Iran, Siria e Yemen? Quali controlli intende mettere in atto l’esecutivo per garantire il rispetto di queste condizioni arbitrarie?

Di fronte alla confusione e all’ambiguità delle posizioni del governo, le nostre richieste rimangono chiare: nessuna partecipazione israeliana a Euronaval, in nessuna forma. Tutti i commerci di armi con Israele devono cessare!

Di seguito, l’appello all’azione lanciato dal collettivo “Stop Arming Israel France”. La lista dei firmatari (in aggiornamento) è disponibile qui .

*****

Mentre Emmanuel Macron ha dichiarato il 5 ottobre 2024 che la cessazione della vendita delle armi utilizzate nell’offensiva di Gaza è una priorità, la Francia continua a mantenere la sua complicità con Israele in materia di armamenti.

Dal 4 al 7 novembre 2024, presso il centro espositivo Paris Nord Villepinte, si terrà la fiera Euronaval.

Organizzata da SOGENA, la filiale per gli eventi del GICAN (“Groupement des Industries de Construction et Activités Navales”), Euronaval è l’equivalente, nel settore navale militare, della fiera Eurosatory, organizzata dalla Francia lo scorso giugno nella stessa sede.

A seguito di mesi di campagne e mobilitazioni popolari, unite ad azioni legali contro gli organizzatori di Eurosatory, la partecipazione di 74 aziende israeliane produttrici di armi, che avrebbero dovuto esporre i loro armamenti a Villepinte nel mese di giugno, è stata annullata su ordine del governo francese.

Cinque mesi dopo, mentre l’offensiva dell’esercito israeliano su Gaza si è ulteriormente intensificata e ora si estende al Libano, oltre agli attacchi alla Cisgiordania, alla Siria, all’Iran e allo Yemen, 6 commercianti di armi israeliani sono inclusi nell’elenco dei 450 espositori annunciati da Euronaval. Tra questi figurano aziende specializzate nel settore navale (Israel Shipyards, DSIT Solutions), oltre ai colossi israeliani delle armi Israel Aerospace Industries, Rafael ed Elbit Systems, principali fornitori dell’esercito israeliano.

L’elenco degli espositori comprende anche produttori di armi francesi e internazionali che attualmente vendono armi a Israele, tra cui l’americana Lockheed Martin, che produce i caccia F-35 utilizzati per bombardare Gaza, e la francese Thales, che il media investigativo Disclose ha rivelato di aver consegnato componenti per droni armati a Israele nel 2024.

L’obiettivo dichiarato di Euronaval è quello di fornire un’opportunità per “scoprire le ultime tendenze dell’industria navale” e “scambiare opinioni con i responsabili politici, militari e industriali del settore della difesa navale”. Euronaval non è quindi solo un’esposizione, ma anche un luogo ideale per organizzare incontri d’affari tra le aziende di armamenti e i loro clienti. Offrendo a Israele la possibilità di partecipare a questo salone, la Francia non solo permette alle aziende israeliane produttrici di armi, che nell’ultimo anno hanno registrato profitti record, di approfittare di una vetrina internazionale per vendere le loro armi “testate in combattimento” sui palestinesi, ma permette anche ai rappresentanti politici, militari e industriali israeliani di venire a firmare accordi con industriali francesi e stranieri per continuare a rifornirsi di armi, alimentando così la guerra infinita condotta da Israele contro le popolazioni civili.

La Francia non può, da un lato, chiedere il cessate il fuoco e la cessazione della vendita di armi a Israele e, dall’altro, continuare a promuovere il commercio di armi con questo Paese. Il minimo che possiamo fare è applicare a Euronaval ciò che è stato ordinato per Eurosatory lo scorso giugno, cioè cancellare tutti gli stand dei produttori israeliani. Chiediamo il blocco totale e immediato di tutto il commercio di armi con Israele!

Invitiamo tutte le associazioni, i collettivi, i sindacati e i partiti politici ad aderire a questo appello e a mobilitarsi per ottenere soddisfazione.

