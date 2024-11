La decisione della CPI costituisce una importante vittoria diplomatica e politica palestinese, araba e internazionale

La decisione della Corte Penale Internazionale costituisce, una nuova fase qualitativa, nel chiedere conto a Israele, per i suoi atti e le sue responsabilità davanti alla comunità internazionale e nel classificare i suoi leader come criminali di guerra e autori di crimini contro l’umanità.

La decisione costituisce un sostegno fondamentale alla causa del Sudafrica e di diversi paesi partner davanti alla Corte internazionale di giustizia, che sta invece indagando sugli atti di genocidio commessi da Israele.

Parallelamente, la decisione costituisce la base per sentenze contro centinaia di ufficiali israeliani, contro i quali la Corte penale e i tribunali nazionali in Occidente stanno valutando la possibilità di emettere mandati di arresto.

L’impatto della decisione è lungi dall’essere limitato all’aspetto puramente legale e giudiziario, ma costituisce piuttosto un evento ad effetto continuo con profondità palestinesi, arabe e internazionali.

La decisione costituisce la più importante vittoria diplomatica e politica palestinese, araba e internazionale a sostegno dei diritti dei palestinesi. Una decisione che restituisce credibilità alle istituzioni internazionali. Dall’altra parte, Israele si troverà di fronte al dilemma dei suoi piani in corso nella Striscia di Gaza, in particolare nel nord della Striscia, e del processo di pulizia etnica, fame, sete e divieto delle cure, e il suo governo potrebbe essere costretto a ritirarsi in questo riguardo.

È molto probabile che Israele cercherà di adottare un approccio “fare pagare il prezzo” nei confronti dell’Autorità Palestinese, approfondendo le procedure per il saccheggio finanziario dei fondi dovuti alla Palestina, e stringendo il cappio su di essa nel tentativo di indebolirla, nel quadro dell’intensificazione del progetto di insediamento e di annessione della Cisgiordania da un lato e nel cambiare lo status di Gerusalemme, Al-Aqsa e nella Moschea Ibrahimi ( Abramo) a Hebron .

Netanyahu, troverà dalla sua parte un consenso nazionalista sionista che condanna la Corte Penale Internazionale e, come previsto, ripeterà la retorica accusa di antisemitismo contro la Corte che lo sta prendendo di mira mentre conduce la “guerra esistenziale israeliana”, che potrebbe aumentare la sua popolarità, almeno tra la destra, usando il suo populismo e dipingendosi come se fosse una vittima delle sue vittime, ossia i palestinesi e i loro sostenitori nel mondo.

La risoluzione della Corte Penale Internazionale mette sotto assedio la posizione americana, complice a pieno titolo nei crimini di guerra, che il 19 novembre scorso ha posto il Veto nel Consiglio di Sicurezza per contrastare un progetto di risoluzione volto a fermare la guerra.

Non sarebbe improbabile che gli Stati Uniti cercassero vendetta contro il Tribunale internazionale e facciano pressione su molti paesi affinché smettano di finanziarlo.

La decisione della Corte Penale farebbe diminuire ulteriormente le ambizioni di normalizzazione di Israele e limiterebbe le relazioni di molti paesi occidentali con Israele e i suoi leader. Costituirebbe anche uno strumento legale nelle mani dei movimenti di solidarietà e delle organizzazioni per i diritti umani in molti paesi per interrompere le forniture a Israele di armi, munizioni e persino con il congelamento di molti aspetti della cooperazione con esso.

Tuttavia, il governo di occupazione ha precedentemente indicato che Israele, come gli Stati Uniti, non è un membro della Corte penale internazionale e sostiene che questa corte non ha giurisdizione per esaminare qualsiasi caso ad essa correlato, ma la corte conferma la richiesta della giurisdizione della corte sui Territori Palestinesi Occupati nel 1967, anche se Israele ha rifiutato l’esistenza di questa giurisdizione, che permette alla corte di processare funzionari che hanno commesso crimini nei territori palestinesi.

La risoluzione, infine, costituisce un rinnovato punto di partenza per gli sforzi volti a fermare la guerra di genocidio contro i palestinesi di Gaza, a porre fine all’occupazione israeliana in Cisgiordania e a stabilire uno Stato palestinese!

Ora i mandati di arresto saranno inviati agli Stati partner dello “Statuto di Roma” che istituisce la Corte penale, ovvero 124 paesi, che sono obbligati a collaborare con la Corte per attuare i mandati di arresto.

Netanyahu e Gallant ci penseranno attentamente prima di decidere di recarsi in uno qualsiasi di questi 124 paesi del mondo, per paura di essere arrestati.

Quello qui di seguito è un riepilogo dei passaggi importanti che hanno portato alla decisione della Corte Penale Internazionale:

– 1 gennaio 2015: lo Stato di Palestina ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 12 (3) dello Statuto di Roma accettando la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sui crimini commessi nei territori palestinesi occupati dal 13 giugno 2014. ‎

– 2 gennaio 2015: lo Stato di Palestina ha aderito allo Statuto di Roma depositando la propria adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

– 1 aprile 2015: entra in vigore lo Statuto di Roma per lo Stato di Palestina…

– 16 gennaio 2015: il Pubblico Ministero ha annunciato l’apertura di un esame preliminare sulla situazione in Palestina per determinare se sussistono i criteri per l’apertura di un’indagine…

– 22 maggio 2018: lo Stato di Palestina ha deferito la situazione dal 13 giugno 2014 al Procuratore ai sensi degli articoli 13 (a) e 14 dello Statuto di Roma… ‎

– 20 dicembre 2019: il Pubblico Ministero ha dichiarato che tutti i criteri per l’avvio di un’indagine erano soddisfatti e ha chiesto alla Camera Preliminare I di chiarire l’ambito territoriale della giurisdizione della Corte… ‎

– 28 gennaio 2020: la Camera Preliminare I ha emesso un’ordinanza di riprogrammazione del procedimento per chiarire la giurisdizione della Corte…

– 3 marzo 2021: il Pubblico Ministero ha annunciato l’apertura di un’indagine dopo che la Camera Preliminare I ha deciso che la giurisdizione della corte comprende Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est…

– 17 novembre 2023: il Sudafrica ha intentato una causa davanti al Tribunale Internazionale dell’Aja chiedendo l’applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio…

– 8 gennaio 2024: Cile e Messico hanno presentato un ulteriore deferimento riguardante la situazione in Palestina…

– 20 maggio 2024: la Procura ha presentato richieste di emissione di mandati di arresto…

– 21 novembre 2024: la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Muhammad al-Deif, comandante delle Brigate Al Qassam, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra…

– 21 novembre 2024: il tribunale ha emesso due mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante l’escalation dell’ottobre 2023…

