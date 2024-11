Sopravvissuto ai lager tra i consiglieri della Corte Penale

Netanyahu e i suoi complici – neofascisti o “democratici” che si dichiarino – hanno definito “antisemita” la decisione della Corte Penale Internazionale di spiccare un mandato di cattura nei confronti suoi e di Yoav Gallant.

Siccome molti ancora si fanno intimidire da questa accusa – non riuscendo bene a districarsi tra antiebraismo, antisionismo, antisemitismo – corre l’obbligo di far notare che il Procuratore Khan, giurista britannico, prima di formulare la richiesta poi accolta dalla Corte, aveva nominato un panel di esperti per valutare le prove e le accuse.

Fra questi spicca, per autorevolezza e conoscenza diretta della “fattispecie di reato”, il 93enne Theodor Meron, ebreo nato in Polonia (come Netanyahu, che in origine si chiamava Mileikowsky), sopravvissuto all’Olocausto, poi avvocato e diplomatico di Israele, in seguito naturalizzato statunitense.



Per spiegarne la storia, l’autorevolezza e la dirittura morale, lasciamo volentieri la parola a Shachar Pinsker, professore di studi ebraici e studi mediorientali presso l’Università del Michigan.Notevole, a nostro avviso, anche il resoconto del suo contrasto con Golda Meir, a conferma che la natura colonialista e razzista di Israele ha origine e forma nel progetto sionista in quanto tale, a prescindere dalle sue versioni politiche (di “sinistra” o di ultradestra).



Ci sembra evidente che la banalizzazione della definizione di “antisemita”, ormai utilizzata come un timbro automatico per demonizzare ogni critica ad Israele, fino a tracciare una identificazione tra “tutti gli ebrei” e i sionisti (una frazione colonialista e suprematista, per quanto numerosa) che è pericolosissima soprattutto per gli ebrei non sionisti. Che rischiano da innocenti, ovunque vivano, di essere accomunati ai genocidi in azione a Gaza e in Libano.

Il sopravvissuto all’Olocausto che ha riposto la sua fede nella legge sui crimini di guerra

Il 20 maggio 2024, Karim Khan, il procuratore della Corte penale internazionale (CPI), ha annunciato di aver richiesto mandati di cattura per Hamas e i leader israeliani in quello che ha descritto come “un passo storico per le vittime“.

I mandati sono per Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh di Hamas; e per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant di Israele.

Khan accusa i leader di Hamas di omicidio, stupro e cattura di prigionieri durante l’attacco del 7 ottobre a Israele, quando uomini armati sotto il loro comando si sono infiltrati da Gaza, hanno ucciso circa 1.200 persone e ne hanno rapite circa 240.

Accusa i leader israeliani di aver usato la fame come arma di guerra e di aver intenzionalmente diretto attacchi contro la popolazione civile di Gaza, dove l’esercito ha ucciso circa 35.000 persone e ne ha ferite 77.500 [le cifre sono ovviamente cambiare rispetto al momento in cui l’articolo è stato scritto, ndr]. Tutte le parti sono accusate di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Prima di fare il suo annuncio, Khan ha convocato un gruppo di sei esperti di diritto internazionale per analizzare le prove e valutare se costituissero “ragionevoli motivi per credere” che i sospettati avessero commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Israele e a Gaza.

In una decisione unanime, il gruppo ha effettivamente sostenuto la decisione del pubblico ministero.

Il 20 maggio, il giorno in cui Khan ha fatto il suo annuncio, il Financial Times ha pubblicato un articolo di opinione scritto dai sei membri del gruppo in cui riassumevano il loro rapporto completo e descrivevano la guerra a Gaza come “forse senza precedenti nella misura in cui ha dato origine a incomprensioni sul ruolo e la giurisdizione della CPI, un discorso particolarmente frammentato e, in alcuni contesti, persino antisemitismo e islamofobia“.

In questo contesto, hanno continuato i consulenti esperti, “hanno ritenuto [di] avere il dovere di accettare l’invito a fornire un parere legale imparziale e indipendente basato sulle prove“.

Uno degli esperti che ha co-firmato il rapporto e l’articolo del Financial Times è Theodor Meron, 94 anni, un rinomato studioso di diritto internazionale e umanitario e un sopravvissuto all’Olocausto che è stato imprigionato per quattro anni in un campo di concentramento nazista.

Durante la prima parte della sua carriera, il poliedrico Meron era un avvocato praticante, un diplomatico e un ambasciatore in rappresentanza dello Stato di Israele. Dalla fine degli anni ’70, quando lasciò Israele e si trasferì a New York, è stato professore di diritto internazionale, giudice e studioso di diritto dei diritti umani.

In queste ultime funzioni ha insegnato alla New York University Law School, dove detiene la cattedra Charles L. Denison; è stato anche professore ospite ad Harvard, alla University of California, Berkeley e, più di recente, a Oxford.

La cultura giuridica di Meron è fondamentale per il diritto internazionale contemporaneo. Nel 2001 è stato nominato giudice nel panel delle Nazioni Unite che si occupava dei crimini commessi durante le guerre scoppiate dopo la disgregazione della Jugoslavia, seguito da un periodo di diversi anni come Presidente della Corte d’appello del tribunale.

Una delle domande più interessanti su Meron è come la sua esperienza e comprensione dell’Olocausto abbiano plasmato la sua carriera nel diritto internazionale e influenzato sia la sua borsa di studio che l’evoluzione della sua visione del mondo.

C’è un significato nel fatto che un sopravvissuto al genocidio ebreo ed ex rifugiato che un tempo ha prestato servizio come diplomatico israeliano stia ora consigliando la CPI sulla prosecuzione da parte di Israele della guerra a Gaza, che ha causato la morte e il ferimento di decine di migliaia di civili palestinesi e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, la maggior parte delle quali sono famiglie di rifugiati dal 1948.

Theodor Meron nacque nel 1930 da una famiglia ebrea della classe media a Kalisz, una delle città più antiche della Polonia. Kalisz è nota per lo Statuto per gli ebrei, emanato nel 1264 da Boleslao il Pio, sovrano della Grande Polonia, che sancì lo status legale e la protezione dalla persecuzione per gli ebrei nell’Europa centrale e orientale che non erano allora disponibili per i loro correligionari nell’Europa occidentale.

Nel 1939, quando Meron aveva 9 anni, la Germania nazista invase la Polonia e, durante i suoi sei anni di occupazione del paese, portò a termine il massacro industriale sistematico degli ebrei che ora è descritto come un genocidio (la parola fu inventata e usata per la prima volta per descrivere l’Olocausto).

Meron fu infine deportato a Czestochowa, un ghetto e campo di concentramento, dove trascorse quattro anni. Quando fu liberato all’età di 15 anni, la maggior parte della sua famiglia era stata uccisa. In un profilo del New York Times del 2004, Meron ha affermato che la sua decisione di studiare legge è stata il risultato delle sue esperienze nel campo di concentramento nazista, che lo hanno portato a voler “esplorare i mezzi per evitare maltrattamenti, per concentrarsi sui modi per proteggere la dignità umana“.

Rimasto orfano e privato di un’istruzione dagli 11 ai 15 anni, Meron emigrò nel 1945 nella Palestina mandataria, dove fu adottato da una zia e uno zio che si erano trasferiti lì prima della guerra. Per molti anni, disse, non volle parlare della Polonia o delle sue esperienze di guerra perché si sentiva imbarazzato dal fatto di essere stato vittima.

In una conferenza del 2008, disse di aver avuto incubi su tedeschi in fuga in uniforme nera che lo inseguivano, dai quali si svegliava sudato. “Invano ho cercato di dimenticare. Non potevo nemmeno pensare di tornare faccia a faccia con luoghi che avevano lasciato un’impronta così dolorosa e traumatica nella mia vita“.

Dopo aver completato il liceo ad Haifa e aver prestato servizio nell’esercito israeliano, Meron studiò legge all’Università Ebraica di Gerusalemme. Nel 1961, a soli 31 anni, entrò a far parte della Missione permanente dello Stato di Israele presso le Nazioni Unite a New York.

Nelle sue memorie, Meron descrive il suo coinvolgimento presso le Nazioni Unite in discussioni volte a trovare una soluzione alla difficile situazione dei rifugiati palestinesi. Instaurò stretti rapporti con funzionari addetti alla Commissione di conciliazione per la Palestina (PCC) delle Nazioni Unite, istituita nel 1948 per aiutare a promuovere una soluzione duratura per i rifugiati palestinesi.

Dopo che la PCC fu ristabilita nel 1961, con la partecipazione di Stati Uniti, Francia e Turchia, Meron ritenne che diverse idee “dovessero essere discusse e testate e che si dovesse trovare una soluzione ragionevole per porre fine alla difficile situazione dei rifugiati“. Ma i resoconti di Meron, scrisse in seguito, erano “un imbarazzo” per Golda Meir, allora ministro degli affari esteri, che si opponeva alla rinascita della PCC; lei gli ordinò di “cessare e desistere“.

La posizione di Israele, come Meir l’ha espressa per la prima volta nel 1959, è rimasta notevolmente coerente negli ultimi 65 anni. I rifugiati palestinesi che erano bambini nel 1948, ha detto, sono stati indottrinati nelle loro scuole, tramite i loro libri di testo, a odiare Israele e a cercare la sua distruzione. Per questo motivo, ha detto, Israele si “suiciderebbe” se accettasse il ritorno di un gran numero di rifugiati.

Ha aggiunto che Israele ha assorbito 1 milione di rifugiati ebrei dalle terre arabe negli ultimi anni e ha suggerito che la terra e le proprietà che avevano recentemente abbandonato potrebbero essere riutilizzate per insediare i rifugiati palestinesi poiché, ha detto, parlavano tutti arabo.

La borsa di studio e le lezioni di Meron trasmettono l’impressione che egli stesse cercando di trovare una soluzione umana per i rifugiati palestinesi del 1948 nell’ambito dei suoi doveri legali come rappresentante di Israele.

Durante quella guerra – che Israele chiama Guerra d’Indipendenza e i palestinesi chiamano Nakba, o catastrofe – circa 850.000 palestinesi furono costretti a lasciare le loro case dall’esercito israeliano appena costituito o fuggirono dai combattimenti credendo che sarebbero presto tornati; ma lo Stato di Israele impedì alla stragrande maggioranza di tornare dopo la fine dei combattimenti.

Loro e i loro circa 6 milioni di discendenti sono ancora oggi classificati come rifugiati apolidi.

Meron fu limitato nei suoi tentativi di trovare una soluzione per i rifugiati palestinesi dalle politiche del suo governo, che all’epoca precludevano qualsiasi discussione o negoziazione relativa alla questione. Poiché Meron servì il suo governo, alcuni lo hanno implicato nel fallimento della risoluzione della questione dei rifugiati palestinesi.

Sulla base delle sue lezioni e dei suoi scritti, nella sua vita successiva sembra aver concluso che era effettivamente implicato, nonostante i suoi sforzi come diplomatico presso le Nazioni Unite. L’evoluzione delle sue opinioni è forse più esplicita nelle sue memorie del 2021, “Standing Up for Justice“, in cui scrive della “crescente percezione che i diritti umani dei singoli palestinesi, così come i loro diritti ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra, siano violati e che la colonizzazione di territori popolati da altri popoli non possa più essere accettata ai nostri tempi“.

L’affermazione che Meron fosse complice della sofferenza dei palestinesi è complicata dal fatto che, pur servendo lo Stato, non è mai stato in grado di influenzarne la direzione. Ma la complicità può essere difficile da valutare.

Michael Rothberg, titolare della cattedra di studi sull’Olocausto presso l’Università della California, Los Angeles, fornisce spunti nel suo libro del 2019 “The Implicated Subject“. Un soggetto implicato, secondo l’analisi di Rothberg, non è una vittima o un carnefice, ma qualcuno “allineato con potere e privilegio” che, pur non essendo né un “agente diretto di danno” né in grado di controllare le azioni del “regime di dominio” che serve, contribuisce o trae vantaggio dalla sua esistenza.

Coloro che hanno incolpato Meron per la sua complicità l’attribuivano alle dinamiche descritte da Rothberg.

C’è un altro elemento dell’analisi di Rothberg che si collega alla vita e all’opera di Meron. Rothberg è principalmente interessato a riconoscere la responsabilità politica collettiva e a costruire solidarietà, ma la sua inquadratura è anche uno strumento utile per comprendere i limiti del diritto internazionale nella lotta al potere e all’ingiustizia.

Si può dire che tali limiti “implicano” il diritto umanitario internazionale nel fallimento nel risolvere le ingiustizie subite, ad esempio, dal popolo palestinese?

Meron lavorò all’ONU fino allo scoppio della Guerra dei sei giorni nel giugno 1967. Alla fine di quella guerra Israele occupò Gaza, la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, le alture del Golan e il Sinai; l’occupazione militare creò una nuova ondata di rifugiati palestinesi.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU [compresi dunque gli Usa, la Gran Bretagna e la Francia, ndr] adottò la risoluzione 237, che invitava il governo di Israele “a facilitare il ritorno di quegli abitanti che erano fuggiti dalle aree dallo scoppio delle ostilità“. Israele, tuttavia, non ottemperò.

In questo momento cruciale della storia di Palestina-Israele, il governo israeliano offrì a Meron il lavoro di consulente legale presso il Ministero degli Affari Esteri a Gerusalemme. Nel giro di poche settimane dall’assunzione dell’incarico, il Primo Ministro Levi Eshkol chiese a Meron di fornire consulenza legale sulla questione dell’istituzione di insediamenti israeliani nei territori palestinesi appena occupati.

Eshkol era a capo del Partito Laburista (Mapai), che aveva formato un’ampia coalizione di governo di partiti che rappresentavano la sinistra e il centro di Israele. Oggi il progetto di insediamento è associato a messianisti e nazionalisti religiosi, ma l’iniziativa di costruire insediamenti nei territori appena occupati proveniva anche dal governo laico, presumibilmente liberale.

La risposta di Meron all’iniziativa di insediamento, documentata in un promemoria top secret che è stato declassificato solo nei primi anni 2000, include quanto segue:

“Temo che nel mondo ci sia una grande sensibilità per l’intera questione dell’insediamento ebraico nei territori amministrati e qualsiasi argomento legale che cercheremo di trovare non contrasterà la forte pressione internazionale che verrà esercitata su di noi anche da paesi amici che si baseranno sulla Quarta Convenzione di Ginevra.

Questi paesi possono affermare che, mentre si aspettano che Israele reinsedi i rifugiati arabi, Israele è impegnato a insediare nei territori amministrati i suoi cittadini.”

Il 12 marzo 1968, Meron scrisse in un altro promemoria top secret che la demolizione delle case palestinesi e le deportazioni di palestinesi sospettati di attività sovversive erano violazioni delle Convenzioni di Ginevra e costituivano una punizione collettiva.

Riflettendo sui suoi promemoria molti anni dopo in “Standing Up for Justice“, Meron scrisse: “Sebbene sapessi che questa non era l’opinione che il primo ministro avrebbe voluto che esprimessi, non avevo dubbi che i consulenti legali dei governi dovessero essere fedeli alla legge e chiamare le cose come le vedono“.

Quando Meron scrisse i suoi pareri legali sui nuovi territori occupati, Israele aveva già affermato che il suo controllo militare della Cisgiordania e di Gaza non rientrava nella definizione di “occupazione” e pertanto non doveva essere soggetto alle restrizioni della legge sull’occupazione stabilite nella Convenzione di Ginevra.

In un articolo del 2017 sul Journal of Palestine Studies, la giurista palestinese-americana Noura Erakat scrive che la consulenza legale di Meron non ha impedito a Eshkol di costruire insediamenti.

In effetti, ha fornito al primo ministro una via d’uscita. L’intenzione di Meron potrebbe essere stata quella di avvertire il governo che gli insediamenti avrebbero violato il diritto internazionale, ma nel suo promemoria ha scritto che mentre la legge sull’occupazione “proibisce categoricamente” l’insediamento civile nei territori occupati, consente accampamenti militari temporanei.

Il giornalista israeliano Gershom Gorenberg, esperto di storia degli insediamenti, ha scritto che “una settimana dopo aver ricevuto il promemoria, Eshkol ha informato il Gabinetto che Kfar Etzion sarebbe stata ristabilita dalla Brigata Nahal“, che unisce il servizio militare alla fondazione di comunità agricole civili. (Molti insediamenti attuali nei territori occupati e nelle comunità in Israele sono stati originariamente fondati da unità Nahal).

Entro la fine di settembre, i coloni sono arrivati ​​a Kfar Etzion, situata a sud-ovest di Gerusalemme e Betlemme. Kfar Etzion era storicamente e ideologicamente significativa per il governo israeliano; era il sito di un kibbutz nella Palestina mandataria che cadde sotto il controllo del Regno hashemita di Giordania nel 1948, in seguito a una battaglia di due giorni con un alto numero di vittime che divenne un elemento ben noto della narrazione storica di Israele sulla sua guerra del 1948.

Per questo motivo, Israele ha reso Kfar Etzion il primo insediamento fondato dopo la guerra del 1967.

Nel 1968 Meron e Michael Comay, consigliere politico del Ministero degli Affari Esteri, scrissero insieme un altro cablogramma top secret a Yitzhak Rabin, allora ambasciatore di Israele negli Stati Uniti. Comay e Meron delinearono le considerazioni implicate nel rifiuto del riconoscimento formale dell’applicabilità della Quarta Convenzione di Ginevra, che proibisce a una potenza occupante di trasferire membri della sua popolazione civile nel territorio che occupa.

Scrissero: “Un riconoscimento esplicito da parte nostra dell’applicabilità della Convenzione di Ginevra metterebbe in luce gravi problemi rispetto alla Convenzione in termini di case fatte saltare in aria, deportazioni, insediamenti ecc.”

Elencarono anche l’annessione de facto di Gerusalemme Est da parte di Israele e l’espropriazione di terreni come contrarie al diritto internazionale: “Non c’è modo di conciliare le nostre azioni a Gerusalemme con le restrizioni derivanti dalla Convenzione di Ginevra e dai Regolamenti dell’Aja.” (Nel 1967 Moshe Dayan diede ordini che equivalevano a una “riunificazione” de facto della città, che era stata divisa dal 1948 al 1967; da quando la Knesset votò nel 1980 per formalizzare l’annessione, la posizione ufficiale di Israele, come sancito dalle Leggi fondamentali quasi costituzionali del paese, è che Gerusalemme nella sua interezza è la capitale di Israele).

Un’altra considerazione che ha portato a evitare il riconoscimento della convenzione è stata che per “lasciare aperte tutte le opzioni riguardanti i confini, non dobbiamo riconoscere che il nostro status nei territori amministrati è semplicemente quello di una potenza occupante“.

La seconda parte del cablogramma ordinava a Rabin di “evitare di entrare in una discussione o dibattito su queste questioni, ma semplicemente di scrivere … risposte e lasciare le richieste all’ambasciata, senza un comunicato e senza – ripeto – senza la partecipazione della delegazione delle Nazioni Unite“.

Il governo di Eshkol non era contento dell’insistenza di Meron sul fatto che i territori occupati fossero soggetti alle Convenzioni di Ginevra. Così decise di adottare l’approccio del professore di legge dell’Università Ebraica Yehuda Zvi Blum, che sosteneva che Israele non poteva essere considerato un occupante nei territori come questione di legge e consacrava ciò che il governo israeliano aveva già stabilito informalmente.

In un articolo del 2017 per l’American Journal of International Law, Meron riassunse la questione come segue: “È una questione storica che queste opinioni siano state ignorate dal governo di Israele e negli anni successivi, la divergenza tra i requisiti del diritto internazionale e la situazione sul campo in Cisgiordania è diventata, se non altro, più pronunciata“.

Meron ha servito lo Stato di Israele in una serie di incarichi dal 1967 al 1976, tra cui quello di ambasciatore presso le Nazioni Unite a New York e a Ginevra. Poi si è dimesso dal Ministero degli Affari Esteri e ha lasciato Israele in modo permanente per gli Stati Uniti, dove ha insegnato alla New York University Law School.

Nelle sue memorie, Meron identifica la ricerca di una sede intellettuale come la ragione per cui ha interrotto la sua carriera nel servizio estero di Israele. La facoltà di giurisprudenza, ha scritto, “stava chiamando“.

Non dice se fosse anche motivato da ragioni ideologiche o etiche, ma non c’è dubbio che nella seconda metà della sua carriera, dopo aver lasciato Israele, il pensiero di Meron sulla questione della complicità si è evoluto. È diventato un importante studioso del diritto dei diritti umani che è stato coinvolto nella creazione della CPI.

Come membro della delegazione statunitense alla Conferenza di Roma per l’istituzione della CPI nel 1998, Meron ha contribuito a redigere le disposizioni sui crimini di guerra e sui crimini contro l’umanità.

Il mandato della CPI è di ritenere responsabili gli individui, piuttosto che gli stati o i collettivi, per aver commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità, motivo per cui Khan non sta accusando “Israele” e “Hamas“, ma Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh.

Meron ha scritto di questo passaggio dalla responsabilità statale a quella individuale in “The Humanization of International Law” nel 2006. Mentre il diritto internazionale codificato nel XX secolo era incentrato sullo Stato, nel XXI secolo si concentra sull’individuo.

Come giudice e studioso, Meron si è sempre più preoccupato della “repressione della dignità umana, che si verifica in un continuum di situazioni di conflitto, dalla normalità al conflitto armato internazionale in piena regola“, e ha cercato di assicurarsi che in tutte queste situazioni il diritto internazionale fornisse protezione ai singoli esseri umani.

Ciò rende la questione della responsabilità di Meron per le sue azioni passate e presenti come diplomatico, esperto legale e giudice non solo interessante, ma acuta.

Nelle sue memorie Meron scrisse di essere stato “appena a conoscenza” dei processi di Norimberga dei nazisti anziani nel 1946, quando aveva 16 anni. Ma la sua vita, scrisse, era stata “formata e alterata per sempre dalla guerra“.

Aggiunse: “Sebbene la mia carriera abbia seguito un percorso tortuoso, il tema costante è stato il tentativo di confrontarmi con il caos e il dolore della guerra. La guerra ha distrutto la mia infanzia e ha instillato in me sia il desiderio di istruzione sia il desiderio che la legge correggesse i torti e ponesse fine alle atrocità“.

Le ragioni di Meron per sostenere la richiesta di mandati di cattura di Khan sono coerenti con la sua erudizione e il suo coinvolgimento nella codificazione del diritto umanitario internazionale che ritiene gli individui responsabili per aver commesso crimini di guerra.

Non sappiamo se l’opposizione alle politiche del governo israeliano nei confronti dei palestinesi abbia giocato un ruolo nella sua decisione di dimettersi dal servizio estero di Israele e trasferirsi negli Stati Uniti quando aveva quasi 40 anni. Ma nella carriera accademica e giuridica da lui intrapresa a partire dagli anni ’80, in particolare nel suo coinvolgimento nella costruzione delle basi giuridiche per i tribunali penali internazionali, il suo impegno per i diritti umani è indiscutibile.

La lezione che Meron ha tratto dal genocidio che ha ucciso la sua famiglia e rubato la sua infanzia non è che l’Olocausto è stata una tragedia solo per il popolo ebraico, ma per l’umanità.

In un discorso programmatico pronunciato alla cerimonia commemorativa dell’Olocausto delle Nazioni Unite in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, Meron ha sottolineato che la macchina di morte nazista non ha preso di mira solo gli ebrei, ma anche rom, polacchi, russi, dissidenti politici e altri gruppi. Ha anche riconosciuto i non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare gli ebrei. E ha concluso con la speranza che “né noi né i nostri figli saremo vittime o, peggio ancora, autori di genocidio“.

La prospettiva universalista di Meron sull’Olocausto non è la norma nel discorso israeliano o ebraico, che tende ad avere una visione particolaristica del genocidio nazista [basti vedere le sortite recenti di Edith Bruck e Liliana Segre, ndr]. Ma per Meron, “mai più” si applica non solo agli ebrei, ma a tutti gli esseri umani.

Sayed Kashua, uno scrittore palestinese-israeliano che ora vive negli Stati Uniti, ha scritto in un articolo del 2021 per The New York Review of Books che “la storia palestinese-israeliana ha dimostrato che provare l’angoscia di essere un rifugiato non garantisce sensibilità alla sofferenza di altri rifugiati, nemmeno tra coloro che sono la causa principale della sofferenza“.

Kashua ha aggiunto la possibilità che “non ci si può aspettare che anche coloro che sono stati vittime sviluppino una compassione speciale, né ci si può aspettare che coloro che hanno subito persecuzioni perseguano poi giustizia per tutti“.

* da News Line Magazine. Theodor Meron fu vittima dei crimini nazisti quando era bambino e rifugiato in Polonia quando era adolescente. Emigrò in Palestina, dove ricevette la sua prima formazione giuridica, e iniziò la sua carriera legale e diplomatica in Israele.

Poiché lavorava per lo Stato di Israele, fu implicato in alcune delle sue politiche più controverse, in particolare l’istituzione di insediamenti nei territori palestinesi occupati, anche se stava cercando di influenzare il governo contro questo passo.

Le sue recenti riflessioni sulla sua esperienza sia di testimone che di implicato in vari casi storici e contemporanei di violenza e ingiustizia servono come un’importante lezione sull’importanza e il valore di esaminare le proprie opinioni e sulla possibilità di cambiare idea.

Ora Meron è uno degli esperti del panel che ha scritto la dichiarazione pubblicata sul Financial Times sullo “storico passo” che la CPI sta compiendo “per garantire giustizia alle vittime in Israele e Palestina emettendo richieste per cinque mandati di arresto che accusano crimini di guerra e crimini contro l’umanità da parte di alti dirigenti di Hamas e israeliani“.

L’intuizione di Sayed Kashua sull’effetto della sofferenza, ovvero che non necessariamente conferisce alle sue vittime sensibilità o compassione, sembra e molto probabilmente è generalmente corretta.

Nell’evoluzione delle sue opinioni, Theodor Meron è almeno un’eccezione.

