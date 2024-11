“Perché Hezbollah sta festeggiando?” Gli israeliani non sono convinti dall’accordo di cessate il fuoco

Nonostante la fine di più di un anno di combattimenti lungo il confine libanese, non c’è alcun senso di vittoria in Israele dopo il cessate il fuoco di mercoledì con Hezbollah.

Gli israeliani sfollati dicono di non sentirsi sicuri di tornare alle loro case, gli oppositori politici e gli alleati del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno denunciato l’accordo come debole e molti si sono chiesti cosa sia successo alla vittoria totale promessa dal primo ministro.

Parlando alla televisione nazionale martedì sera, Netanyahu ha cercato di vendere l’accordo al pubblico israeliano.

Ma la maggior parte non era convinta, chiedendosi se si trattasse di una pausa temporanea nei combattimenti o di una fine più permanente delle ostilità – e chiedendosi quanto tempo ci sarebbe voluto perché Hezbollah si riorganizzasse e si riarmasse.

L’analista politico israeliano Meron Rapaport ha detto a Middle East Eye che la confusione e la delusione in Israele per l’accordo con Hezbollah riflettono in parte l’incapacità del governo di fornire il risultato decisivo che aveva promesso in un conflitto che ha goduto di un ampio sostegno popolare.

“[Il ministro della Difesa] Israel Katz solo dieci giorni fa ha detto che l’obiettivo è disarmare Hezbollah e che ci sarà una zona cuscinetto. Questo è ciò che ci hanno detto, e chiaramente non sta accadendo. È un divario molto grande”, ha detto Rapoport.

Ma ha detto che l’accordo riflette anche le differenze tra il governo e l’establishment della sicurezza tradizionale del paese su come vengono combattute le guerre a Gaza e in Libano.

Mentre quest’ultimo ha favorito la lotta contro Hezbollah, Netanyahu e i suoi alleati rimangono impegnati nella guerra a Gaza e nell’obiettivo della pulizia etnica nel nord dell’enclave, ha suggerito Rapaport.

“La guerra del Libano è stata una guerra del centro-sinistra e dell’esercito in particolare, e non per la destra. Questa è stata una guerra delle vecchie élite”, ha detto.

“Le nuove élite sono interessate a Gaza, quindi è stato facile per Netanyahu rinunciare al Libano e concentrarsi su Gaza”, ha aggiunto Rapaport.

Ma Ameer Makhoul, un attivista israeliano per i diritti umani, ha detto a MEE che è ancora discutibile se Netanyahu si impegni a un cessate il fuoco duraturo con Hezbollah.

Ha suggerito che l’accordo potrebbe equivalere a una tregua a breve termine, con Netanyahu che aspetta il suo momento in attesa di un’amministrazione statunitense più solidale sotto Donald Trump quando prenderà il potere a gennaio, concedendo un po’ di tregua alle forze israeliane esauste dalla guerra su più fronti.

“Sembra che stia parlando di una tregua di 60 giorni piuttosto che della fine della guerra, considerandola un periodo di attesa per Trump”, ha detto Makhoul.

“Questa potrebbe essere la prima decisione razionale che riconosce i limiti del potere e riconosce che l’esercito è esausto, sovraccarico e mette a dura prova i soldati, in particolare le forze di riserva”.

“Un accordo sul ghiaccio”

I membri della coalizione di estrema destra di Netanyahu si sono affrettati a prendere le distanze dall’accordo.

“Questo accordo non soddisfa l’obiettivo della guerra: riportare a casa sani e salvi i residenti del nord”, ha detto Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza e leader del partito Potere Ebraico.

“Un accordo con l’esercito libanese è un accordo sul ghiaccio. L’esercito libanese non ha affatto l’autorità, e certamente non la capacità, di sconfiggere Hezbollah.

“Abbiamo già visto che non dobbiamo fare affidamento su nessuno se non su noi stessi… Alla fine, dovremo tornare di nuovo in Libano. Questo è un errore storico”.

Aspre critiche sono arrivate anche da Yoav Gallant, l’ex ministro della Difesa che è stato licenziato da Netanyahu all’inizio di questo mese. Entrambi gli uomini sono stati oggetto questa settimana di mandati di arresto per accuse di crimini di guerra emessi dalla Corte penale internazionale.

Gallant ha detto: “In Medio Oriente, le parole, le dichiarazioni e persino gli accordi scritti non hanno significato: il futuro del nord e la sicurezza dei suoi abitanti saranno determinati da una sola cosa: la determinazione del governo israeliano a dirigere l’apparato di sicurezza ad attaccare vigorosamente qualsiasi tentativo di Hezbollah di violarlo immediatamente”.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha affermato che la priorità del governo dovrebbe essere quella di negoziare un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza dall’ottobre 2023.

“Il più grande disastro della nostra storia è accaduto durante il mandato di Netanyahu. Nessun accordo con Hezbollah cancellerà l’illegalità. Dobbiamo fare urgentemente un accordo… per riportare a casa i cittadini che sono stati abbandonati”, ha detto Lapid.

Benny Gantz, un altro esponente dell’opposizione che ha lasciato il gabinetto di guerra di Netanyahu a giugno, ma ha sostenuto le guerre a Gaza e in Libano, ha detto: “Non dovete fare un lavoro a metà”.

Non tornerò indietro

Nel frattempo, i residenti delle città e dei villaggi nel nord di Israele hanno detto di avere paura di tornare alle loro case, con molti che dicono che preferiscono rimanere dove sono per ora.

Yifat Elmalich, madre di tre figli di Kiryat Shmona, dove una stazione degli autobus è stata colpita da razzi di Hezbollah durante la notte di mercoledì, ha detto al sito web di notizie Ynet: “Non vogliamo tornare a una vita di paura costante… Questo accordo sembra debole e non a nostro favore… Per ora, siamo inclini a rimanere fermi. La nostra casa è stata danneggiata dalle schegge e non ci sentiamo ancora completamente al sicuro in città”.

Hofit Mor, madre di quattro figli del Moshav Kfar Yuval, ha dichiarato: “Sono contraria all’accordo. Sembra che ci stia riportando al punto di partenza, a dove eravamo prima della guerra… Dopo aver visto il disastro nella regione di confine con Gaza, ci siamo resi conto del pericolo in cui stavamo vivendo. In queste condizioni, non tornerò indietro”.

Dall’ottobre 2023 fino a 70.000 residenti sono stati evacuati dal nord di Israele, dopo che Hezbollah ha intensificato gli attacchi missilistici in risposta all’assalto di Israele contro Hamas a Gaza.

Il sindaco di una città del nord, Kiryat Shmona, ha vividamente catturato la loro frustrazione per l’accordo nei commenti su Facebook prima dell’annuncio dell’accordo di cessate il fuoco.

Pubblicando un video di persone in Libano che festeggiano l’imminente accordo, Avihay Shtern ha scritto: “Ci avete promesso una vittoria completa, quindi com’è che Hezbollah sta festeggiando?”

