Argentina. Pazienti e medici HIV di fronte all’impatto dei tagli alla spesa di Milei

Gli argentini che vivono con l’HIV/AIDS e i medici denunciano che i tagli alla spesa sotto il presidente libertario Javier Milei stanno compromettendo il trattamento della malattia e potrebbero portare a un aumento dei casi, con meno preservativi per la prevenzione e meno test per diagnosticare il virus precocemente.

Il leader di destra sta portando avanti una rigorosa politica di austerità, promuovendo la sua “motosega” per ridurre le dimensioni dello Stato e affrontare il profondo deficit fiscale ereditato. Questo ha portato al congelamento o al limite dei budget per molti servizi del settore pubblico.

Il budget per il trattamento gratuito dell’HIV/AIDS, un campo in cui l’Argentina è stata una pioniera regionale, è diminuito del 67% in termini reali nel 2024 e dovrebbe calare di un ulteriore 46% nel 2025. Questo ha messo sotto pressione la fornitura di farmaci essenziali e potrebbe lasciare migliaia di persone senza cure il prossimo anno, secondo gli esperti.

La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è una condizione cronica causata dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV). La maggior parte delle persone con HIV può condurre una vita quasi normale e non soffrire di malattie legate all’AIDS grazie a un trattamento efficace e precoce.

“Prendo farmaci scaduti da maggio. Ora, a ottobre, mi hanno dato farmaci fino a febbraio, ma scaduti a novembre,” ha raccontato Claudio Mariani, 59 anni, diagnosticato come sieropositivo nel 1993, a Reuters.

“Nel mio caso, ad esempio, sto facendo ora il test della carica virale, ma non so quando avrò i risultati,” ha aggiunto.

Secondo i dati ufficiali del governo, ci sono circa 140.000 persone che vivono con l’HIV in Argentina. Circa la metà dipende dal trattamento offerto dal settore pubblico, secondo l’ultimo Bollettino Epidemiologico del Ministero della Salute.

Il governo non ha risposto alle richieste di commento.

La Fondazione Huésped, che si occupa di garantire l’accesso alle cure per chi soffre di HIV/AIDS, ha dichiarato che oltre 9.000 persone vedranno il loro trattamento interrotto nel 2025 a causa dei tagli alla spesa.

Il bilancio di previsione del governo prevede un aumento della spesa per il servizio di trattamento gratuito dell’HIV, il “Programma 22”, da 21 miliardi a 23 miliardi di pesos (23 milioni di dollari), il che, con un’inflazione probabile superiore al 100%, rappresenta un significativo taglio in termini reali.

Questo potrebbe portare i pazienti a non essere diagnosticati o a essere diagnosticati tardi, aumentando paradossalmente i costi ospedalieri, hanno detto gli esperti.



“Queste persone richiedono ospedalizzazione, trattamenti per infezioni e una serie di cure mediche che potrebbero essere evitate con una diagnosi precoce,” ha spiegato Leandro Cahn, direttore esecutivo della Fondazione Huésped.



“Tutti questi tagli, invece di risparmiare denaro… generano più costi,” ha aggiunto.

I dati del Ministero della Salute mostrano che già quest’anno il numero di preservativi distribuiti dal governo è sceso a 209.328 dai 503.460 dell’anno precedente, con un calo previsto anche nella fornitura di reagenti e test rapidi, il che potrebbe ostacolare l’assistenza.

“Il trattamento è qualcosa di permanente,” ha detto a Reuters lo specialista locale in HIV Luis Trombetta, spiegando che questa continuità mantiene basso il tasso di mortalità.

“Non può essere sostituito o interrotto.“

($1 = 1.010,0000 pesos argentini)

