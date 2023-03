Nelle ASL della Campania e di Napoli vige la dittatura di De Luca!

Ieri mattina, presso la struttura ASL di via Ciccarelli a Barra, la Digos ha identificato e ostacolato una delegazione del Movimento 5 Stelle (!) che intendeva effettuare un sopralluogo istituzionale nella struttura per verificare la qualità del servizio pubblico a fronte degli accertati disservizi e reclami avanzati da parte di numerosi cittadini della zona Orientale.

Ancora una volta, le modalità autoritarie della Direzione dell’ASL Napoli 1 di Napoli – su indicazione politica dell’amministrazione regionale di Vincenzo De Luca – hanno dato mostra del loro carattere dispotico in spregio alle prerogative che i Parlamentari della Repubblica godono per svolgere la loro funzione.

In tale contesto, è oltremodo grave il comportamento della Digos la quale, mettendo le normative vigenti sotto i piedi, si è fatta strumento della Direzione dell’ASL.

Potere al Popolo Napoli Est condanna questo atto repressivo e chiede la rimozione del funzionario ASL che ha chiamato la polizia per impedire lo svolgimento del diritto/dovere dei parlamentari.

Potere al Popolo Napoli Est che è stato protagonista della vertenza assieme ad altre associazioni e comitati, per il ripristino dei poliambulatori e del consultorio familiare presso la struttura ASL Napoli 1 distretto 32 di via Bernardo Quaranta, 2 (sempre nella Zona Orientale) nonché per aumentare il numero dei medici di base e la riapertura delle strutture ASL chiuse fa Appello per una battaglia generale per il diritto alla Salute, per il potenziamento delle strutture sanitarie nel quartiere in un territorio dove la qualità media della vita dei cittadini è al di sotto degli standard nazionali.

10 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO