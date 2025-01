Banana Road, dal Sud America alla Cina

A novembre, Álvaro Noboa, padre dell’attuale presidente dell’Ecuador Daniel Noboa, ha avuto un infarto. È stato portato d’urgenza in una clinica a Guayaquil, sua città natale, e successivamente, stabilizzato, trasferito in un ospedale a New York.

Álvaro Noboa si è candidato senza successo alla presidenza per cinque volte (1998, 2002, 2006, 2009 e 2013), ma è stato suo figlio a prevalere nel 2023, a soli 35 anni.

Ciò che definisce la famiglia Noboa non è tanto la politica, quanto la ricchezza derivante dalla Corporación Noboa. Il Grupo Noboa nacque dalla Bananera Noboa S.A., fondata nel 1947 da Luis Noboa Naranjo, nonno dell’attuale presidente. Grazie ad Álvaro, Bananera Noboa si è espansa diventando Exportadora Bananera Noboa, il cuore dell’impero da miliardi di dollari del Gruppo in Ecuador (18 milioni di abitanti, un terzo dei quali vive al di sotto della soglia di povertà).

Il nome dell’azienda racchiude due parole che descrivono l’influenza della famiglia Noboa sull’economia e sulla politica ecuadoregne: l’esportazione (exportadora) di banane (bananera).

Il Commercio della Banana

Paesi diversi dall’Ecuador producono una quota molto significativa di banane a livello mondiale. L’India produce oltre un quarto delle banane globali, mentre la Cina ne produce un decimo. Tuttavia, questi paesi non esportano banane, avendo enormi mercati interni.

Più del 90% delle banane esportate nel mondo proviene da America Centrale, Sud America e Filippine. L’Ecuador, che produce solo il 5% circa delle banane globali, ne esporta il 95%, rappresentando il 36% delle banane esportate a livello globale (seguito dalla Costa Rica con il 15%).

Il Grupo Noboa è la più grande azienda di banane dell’Ecuador, e quindi una delle più importanti nel commercio globale di banane.

I principali importatori di banane sono l’Unione Europea (5,1 milioni di tonnellate), gli Stati Uniti (4,1 milioni di tonnellate) e la Cina (1,8 milioni di tonnellate). Mentre l’Europa e gli Stati Uniti hanno fornitori consolidati in America Centrale e Sud America (Colombia, Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana), la Cina ha affrontato problemi con i suoi principali fornitori, Cambogia e Filippine, che rappresentano il 50% delle sue importazioni.

Fenomeni legati al cambiamento climatico, come El Niño, hanno ridotto le precipitazioni, impoverito il suolo e aumentato la resistenza dei parassiti ai pesticidi, danneggiando la produzione di banane in questi paesi. Per questo motivo, gli importatori cinesi hanno investito in nuove piantagioni in India e Vietnam, due fornitori emergenti. Tuttavia, non esiste un sostituto per le banane ecuadoregne.

Il Mercato Cinese

Tra il 2022 e il 2023, le esportazioni di banane dall’Ecuador alla Cina sono aumentate del 33%. Tuttavia, il problema delle banane ecuadoregne è il costo del trasporto: il viaggio dal Sud America alla Cina ha portato il valore medio di importazione a 690 dollari per tonnellata, rendendo le banane ecuadoregne 41 volte più costose di quelle vietnamite.

Negli ultimi cinque anni, i commercianti di banane di entrambi i paesi e i loro governi hanno cercato di ridurre i costi.

Accordi Commerciali : A maggio 2023, i due paesi hanno firmato un accordo di libero scambio che elimina gradualmente le tariffe sulle banane nei prossimi dieci anni. La Cina è già il principale partner commerciale dell’Ecuador e si prevede che le aziende cinesi investiranno nella lavorazione industriale delle banane direttamente in Ecuador. Riduzione dei Tempi di Trasporto : La Cina ha potenziato i porti di Dalian e Tianjin, capaci di ridurre il tempo di trasporto a 25 giorni. In Sud America, nuovi porti come quello di Chancay in Perù (costruito con investimenti cinesi) e i porti ecuadoregni di Puerto Guayaquil e Puerto Bolívar assicurano una rapida movimentazione delle merci. Miglioramento delle Strutture Portuali : Sono stati potenziati i magazzini refrigerati per ridurre gli sprechi e velocizzare la preparazione delle banane per il trasporto.

Con i supermercati europei che riducono i prezzi delle banane, gli esportatori dell’America Latina cercano con sempre maggiore interesse il mercato cinese.

Guerra Fredda della Banana

Gli Stati Uniti hanno visto come una sfida diretta la crescente influenza economica della Cina in America Latina. Nel 2020, hanno bloccato un progetto cinese per sviluppare il porto di La Unión, in El Salvador. Tuttavia, non sono riusciti a fermare il progetto da 3,6 miliardi di dollari per il porto di Chancay in Perù.

Nel maggio 2023, gli Stati Uniti hanno stanziato solo 150 milioni di dollari per migliorare il porto ecuadoregno di Puerto Bolívar, una somma insignificante rispetto agli investimenti cinesi.

Nello stesso periodo, gli USA hanno lanciato il programma Americas Partnership for Economic Prosperity per contrastare la Belt and Road Initiative cinese in America Latina, con un budget iniziale di soli 5 milioni di dollari.

In questo scenario, la famiglia Noboa continua a utilizzare il proprio potere. Quando i lavoratori delle piantagioni tentarono di sindacalizzarsi contro il lavoro minorile, il Grupo Noboa reagì con violenza. Il caso del massacro del 2002 a Los Álamos è emblematico: sindacalisti furono torturati e un lavoratore fu ucciso.

Nonostante ciò, la famiglia Noboa ha accettato investimenti cinesi, pur concedendo agli Stati Uniti l’uso delle Isole Galapagos come base militare.

* da Globetrotter



