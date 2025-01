Palestina. “Rifiutare i progetti di svendita per costruire un Fronte di Resistenza Unito”

Intervista a Jamil Mezher, Vice Segretario Generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). L’intervista è stata realizzata prima del raggiungimento di un accordo di tregua su Gaza (ndr).

Il 57° anniversario della fondazione del FPLP nasce dalle terribili, complesse e circostanziali condizioni della storia del nostro popolo come appello a rinnovare il patto con il nostro popolo e la nostra resistenza

In occasione del 57° anniversario della fondazione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), Al-Hadaf ha parlato con Jamil Mezher, vice segretario generale del FPLP, per seguire i cambiamenti e le trasformazioni all’interno del Fronte Popolare e della causa palestinese, nonché i cambiamenti che hanno avuto luogo negli eventi a livello arabo e internazionale per chiarire il momento storico congiunturale della causa palestinese.

Le risposte date dal Vice Segretario Generale hanno messo i puntini sulle i, dal momento che il Fronte Popolare è riuscito attraverso il suo ottavo Congresso Nazionale a rafforzare la legittimità all’interno delle sue istituzioni in un momento in cui il FP ha partecipato con le Forze di Resistenza Palestinesi alla battaglia, sia a Gaza che in Cisgiordania o in Libano. Questa partecipazione ha dato al FP una straordinaria vitalità. E con tutta questa visione, il compagno Mezher non diminuisce la sua preoccupazione per alcune questioni palestinesi legate alla resistenza e all’unità.

E per quanto riguarda il livello arabo e internazionale, Mezher ha espresso le sue aspirazioni che gli eventi saranno a favore dell’innalzamento della causa palestinese e a sostegno della destra palestinese di resistenza.

****

Dialogo tra Mohammed Abu Sharifa – Direttore della rivista Al-Hadaf e Jamil Mezher, Vice Segretario Generale FPLP.

1. Il 57° anniversario della fondazione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina arriva in un momento di eventi pericolosi che affliggono la causa palestinese e la regione, qual è la sua lettura sul corso degli eventi e le loro ripercussioni sul nazionalismo nazionale, arabo e internazionale, soprattutto dopo che il diluvio di Al-Aqsa è entrato nel suo secondo anno?

Questo glorioso anniversario arriva quest’anno pieno di significati di orgoglio, insistenza e continuità sul percorso scritto dai leader fondatori George Habash, Wadih Haddad, Abu Ali Mustafa, Abu Maher Al-Yamani, Shadia Abu Ghazala, Ghassan Kanafani, Guevara di Gaza e una lunga lista di leader e martiri del Fronte Popolare.

In questa occasione, salutiamo il leader nazionale, il compagno Segretario Generale Ahmed Saadat e tutti i compagni nelle carceri di occupazione, in particolare i due compagni combattenti Khalida Jarrar e Ahmad Saadat. Salutiamo anche tutti i nostri compagni in tutte le piazze e i luoghi di lotta, le masse del nostro popolo palestinese, specialmente nella coraggiosa Striscia di Gaza, e tutti i combattenti della resistenza che, con il loro sangue e i loro sacrifici, stanno incidendo e abbattendo le migliori immagini di fermezza e resistenza.

La fondazione del Fronte Popolare è stata una pietra miliare nella storia della lotta palestinese, poiché ha portato – e continua a portare – la bandiera della resistenza integrale e di un approccio rivoluzionario liberatorio che non si discosta dalle costanti e dai principi della nostra causa nazionale e della nostra nazione araba, e oggi continua la sua presenza nei campi della resistenza e del sacrificio. offrendo il più prezioso dei suoi leader e combattenti sull’altare della liberazione e del ritorno.

Questo anniversario coincide con gravi eventi che affliggono la causa palestinese e la regione; la devastante guerra contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza continua in tutta la sua brutalità e barbarie, oltre alla vasta aggressione dell’occupazione contro la Cisgiordania occupata, dove i piani di annessione, giudaizzazione e insediamento stanno accelerando, in un’ulteriore conferma della natura criminale dell’entità sionista e dei suoi scagnozzi.

L’anniversario della fondazione è stato commemorato alla vigilia del secondo anno della battaglia del “Diluvio di Al-Aqsa”, consacrando una nuova fase del conflitto con l’occupazione, nonostante la brutale guerra di sterminio, i massacri quotidiani, il blocco e la carestia, la resistenza continua e conduce una lunga battaglia di logoramento delle capacità dell’occupazione con tutti i mezzi e le armi possibili e disponibili.

In questa fase della battaglia per difendere il nostro popolo sul terreno nella Striscia di Gaza, la resistenza sta riuscendo a infliggere pesanti perdite al nemico, mentre l’occupazione ha concentrato le sue politiche di rappresaglia sulla distruzione, la fame e il massacro del maggior numero possibile del nostro popolo nella Striscia di Gaza che resiste fermamente. al fine di raggiungere i suoi obiettivi di pulizia etnica, espulsione e sfollamento, in particolare nel nord della Striscia di Gaza.

A livello nazionale, è vero che questa battaglia ha dimostrato l’unità della volontà popolare palestinese, che si è incarnata nella coraggiosa resistenza e nella fermezza del nostro popolo a Gaza, nella Cisgiordania occupata e nella diaspora, oltre all’escalation delle eroiche operazioni di resistenza nella Cisgiordania occupata.

Tuttavia, la mobilitazione interna palestinese non ha ancora raggiunto il livello dell’Olocausto e della guerra genocida commessa dall’occupazione, e non ha concretizzato una strategia conflittuale unificata per affrontare l’aggressione nonostante l’accordo nazionale in materia, così come la continua disputa per il potere, le tensioni e le divisioni hanno finora danneggiato la posizione e la capacità di sviluppare una visione unitaria che eserciti pressione per fermare l’aggressione e ricostruire le istituzioni palestinesi.

In quanto nazionalismo arabo/pan-arabo, lo stato arabo diviso continua a costituire una grande sfida per la causa palestinese, soprattutto alla luce dell’inazione di alcuni regimi arabi e del loro coinvolgimento diretto o indiretto in questa guerra e nella sofferenza del nostro popolo, e degli sforzi di alcuni di loro per normalizzare le relazioni con l’occupazione a scapito dei diritti legittimi del nostro popolo; l’amministrazione statunitense e l’entità sionista stanno anche cercando di collegare il processo di cessazione della guerra a Gaza al processo di normalizzazione araba e ad altre misure che rafforzano e proteggono l’occupazione nella regione.

Inoltre, la debolezza del sostegno popolare arabo alla nostra causa e la priorità dei popoli arabi per le loro preoccupazioni riguardo alle condizioni di vita e economiche hanno contribuito a questo declino, che è rafforzato dal debole ruolo delle forze popolari arabe, in particolare quelle progressiste, e dalla loro incapacità di affrontare seriamente la normalizzazione o di creare un serio stato di vera solidarietà araba con il popolo palestinese e la sua resistenza.

In tutto il mondo, la guerra contro Gaza ha stabilito importanti cambiamenti e trasformazioni nell’opinione pubblica internazionale, dove sempre più voci condannano l’occupazione e crescono tutti coloro che la sostengono. Per la prima volta, proteste di massa sono scoppiate nelle università occidentali, soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, a sostegno di Gaza e contro la guerra genocida commessa contro di essa.

Tuttavia, il ruolo americano e occidentale nel sostenere l’aggressione sionista rimane la più grande sfida per il nostro popolo, costringendoci a rafforzare le alleanze con le forze internazionali anticolonialiste e antisioniste e a premere per espandere lo spazio del sostegno globale alla nostra causa.

Tornando al 57º anniversario della fondazione del Fronte Popolare, esso si presenta nelle condizioni disastrose, complesse e circostanziali della storia del nostro popolo come un appello a rinnovare il patto con il nostro popolo e la nostra resistenza, e a lavorare continuamente per rafforzare la nostra unità nazionale e consolidare i nostri ranghi per affrontare le grandi sfide che affliggono la nostra causa.

La libertà si conquista combattendo e la resistenza è la nostra strada per liberare la terra e riconquistare la dignità.

2. Quali sono i suoi commenti sugli accordi di cessate il fuoco tra l’entità sionista e i fronti di resistenza in Libano e Gaza?

Gli eventi e i movimenti che hanno preceduto e seguito la decisione di accettare un cessate il fuoco tra il Libano e l’entità sionista indicano che quest’ultima, l’amministrazione statunitense e i paesi occidentali, in particolare la Francia, hanno fatto della separazione del fronte libanese dal fronte di Gaza un obiettivo principale nel contesto della guerra in corso contro Gaza. soprattutto da quando la resistenza in Libano è entrata in battaglia per sostenere Gaza dal giorno dopo lo scoppio della battaglia del “Diluvio di Al-Aqsa”. Questo obiettivo è stato determinato a causa dello stato di grande usura subito dall’occupazione e dai coloni negli insediamenti settentrionali.

Nonostante la firma di un accordo di cessate il fuoco in Libano, continuiamo a credere che la resistenza in Libano e tutte le altre forze di resistenza nella regione facciano parte di questo confronto, e che frenare l’aggressione contro il Libano abbia aspetti positivi in termini di contrasto con i grandi obiettivi dell’occupazione. che comprendono l’intera regione.

Tuttavia, lo scontro non si fermerà con questo accordo e ci saranno più round di scontri tra la resistenza e l’occupazione, e questa è la natura della battaglia, che richiede decisioni difficili da prendere, ma che alla fine si rivelano favorevoli alla resistenza come parte del loro lavoro per recuperare le equazioni della deterrenza.

E nonostante le pesanti perdite e i sacrifici offerti da Hezbollah in Libano – tra cui il martirio dei leader in prima linea, guidati dal Segretario Generale Sayyed Hassan Nasrallah sulla strada per Gerusalemme, l’intensa distruzione nei sobborghi meridionali di Beirut e nelle città e nei villaggi meridionali, e i martiri della linea del fronte che sostengono il nostro popolo a Gaza.

Ci inchiniamo con rispetto e considerazione per questi preziosi sacrifici e affermiamo che il nostro popolo rimarrà leale e persino in debito con coloro che hanno pagato tutto ciò che avevano per noi. Non ci hanno chiesto nulla, nemmeno applausi, ma hanno ritenuto che la bellezza delle loro azioni fosse il loro martirio, e qualunque cosa accada, non abbandoneranno la Palestina, con questo altruismo aiuteranno la vittoria di Gaza con il loro sangue generoso. Questa è la ferma volontà della resistenza che ha impedito l’avanzata del nemico e frustrato gli obiettivi e i piani dell’occupazione. Questa resistenza ha adempiuto le sue parole per i fatti nonostante il potere dell’occupante, per quanto tirannico, distruttivo e criminale possa essere, rimane spezzato, debole e tremante di fronte alla volontà di liberazione e di dignità nazionale.

Pertanto, la nostra posizione nel Fronte Popolare, così come negli altri distaccamenti della resistenza palestinese, è stata chiara fin dalla firma dell’accordo di cessate il fuoco, che il fronte libanese ha ampiamente adempiuto al suo dovere e ha offerto enormi sacrifici, comprendiamo e consideriamo la complessità della situazione interna libanese. divisioni politiche e pressioni internazionali sul Libano, che hanno contribuito all’accordo di cessate il fuoco. Allo stesso tempo, abbiamo la lettura che questo accordo potrebbe essere fragile e la situazione potrebbe diventare di nuovo esplosiva, soprattutto perché l’occupazione non è riuscita a sradicare il partito Hezbollah o a spezzare la sua grande capacità militare.

Ancora una volta, la resistenza palestinese, comprese le fazioni di Gaza, afferma il proprio rispetto per la decisione della resistenza libanese e la propria valutazione delle sue circostanze, con grande fiducia che Hezbollah continuerà a sostenere la causa palestinese in vari modi, poiché questa causa è stata e continuerà ad essere una priorità costante per essa, indipendentemente dagli accordi di cessate il fuoco.

Per quanto riguarda la situazione a Gaza, l’impossibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco è dovuta ai calcoli e agli obiettivi dell’occupazione e alle sue linee guida strategiche per liquidare la nostra causa, sia attraverso la guerra contro Gaza che attraverso il progetto di annessione della Cisgiordania, oltre alla mancanza di una seria volontà da parte dell’amministrazione statunitense di premere per un accordo. ma ha continuato a fornire copertura finanziaria, militare e politica al governo di occupazione.

All’interno di queste posizioni, il primo ministro nemico Netanyahu ha lavorato durante tutti i mesi di aggressione per contrastare qualsiasi iniziativa di cessate il fuoco, compresa l’iniziativa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che inizialmente aveva accettato ma poi ha ritirato dopo poche ore, e ora con l’ascesa di Trump e la crescente pressione dell’attuale e della prossima amministrazione statunitense.

Oltre alle pressioni interne e alle pesanti e pesanti perdite che l’esercito di occupazione ha subito, la flessibilità ha cominciato ad apparire nella posizione dell’occupazione, quindi c’è la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza alla luce degli ultimi eventi, tra cui l’ascesa di Trump e il cessate il fuoco in Libano. Così come c’è sempre la volontà e la serietà da parte delle fazioni della resistenza per ottenere una cessazione dell’aggressione, anche se è a tappe per porre fine alla grande sofferenza del nostro popolo, ma a una condizione: queste fasi si concludano con il ritiro totale dell’occupazione della Striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati al nord, l’ingresso dei soccorsi, aiuti e ricostruzione.

Tuttavia, la questione dipende ancora dall’effettiva volontà di Netanyahu di raggiungere un accordo, soprattutto alla luce del desiderio di Trump di raggiungere un accordo di cessate il fuoco prima di assumere ufficialmente il potere e la sua influenza sulla posizione di Netanyahu e spingerlo verso un accordo.

3. Nel bel mezzo della guerra genocida sionista contro il nostro popolo a Gaza, come valuta la performance del FPLP a livello politico, militare e sociale?

L’azione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) durante l’attuale guerra genocida sionista contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza e in tutta la Palestina è legata al suo approccio storico, che si concentra sull’integrazione tra i livelli politico, militare e sociale, con una relativa differenza di prestazioni tra un livello e l’altro. Fin dall’inizio dell’aggressione, il FPLP ha svolto un ruolo fondamentale nella battaglia conflittuale e nell’affrontare l’aggressione, oltre ai suoi sforzi e iniziative incessanti per rafforzare la fermezza del nostro popolo, attraverso il suo continuo movimento politico per fermare l’aggressione e la sua azione sia sul terreno con il popolo che nella guerriglia a fianco delle fazioni della resistenza nell’ex Sostenere l’occupazione, così come il suo ruolo di sollievo nel rafforzare la fermezza del nostro popolo e alleviare le enormi sofferenze a cui è sottoposto.

Sul piano militare, i combattenti del Fronte Popolare, insieme al resto delle fazioni della resistenza, stanno conducendo una vera e propria battaglia di logoramento contro il nemico sionista, e il Fronte sta adempiendo al suo dovere e al suo ruolo di perpetrare colpi dolorosi all’occupazione su diversi fronti di combattimento. Il FPLP ha anche dato un contributo distinto nell’affrontare le invasioni di terra e le operazioni difensive all’interno della Striscia di Gaza, così come sul fronte della resistenza libanese e nell’affrontare le incursioni dell’occupazione nelle città e nei villaggi della Cisgiordania.

Nello stesso contesto, ricordiamo con orgoglio i sacrifici compiuti dal Fronte in varie arene e piazze durante la battaglia del Diluvio di Al-Aqsa dai suoi migliori leader, combattenti e quadri, guidati dal martire compagno Nidal Abdel-Al, membro del Politburo e Comandante in Capo del suo Dipartimento Militare e di Sicurezza, che è stato martirizzato dopo una vita di lotta in difesa della nostra terra palestinese. dignità del nostro popolo e dei nostri diritti nazionali.

A livello politico, il Fronte ha intensificato i suoi sforzi per unificare i ranghi nazionali di fronte alla guerra sionista in corso contro il nostro popolo, ha tenuto una serie di incontri con le Forze Palestinesi, guidate da Fatah e Hamas, con l’obiettivo di raggiungere un consenso nazionale per affrontare l’aggressione, e ha presentato una visione nazionale globale e una strategia volta a porre fine alla guerra. rompere il blocco e ricostruire il progetto nazionale palestinese. Il Fronte si è anche impegnato in consultazioni con i paesi arabi per formulare una visione palestinese globale che includa la fine dell’aggressione e la garanzia di un’amministrazione palestinese consensuale libera da qualsiasi interferenza o pressione esterna.

A livello sociale, il Fronte ha dato priorità e grande importanza al rafforzamento della solidità della società palestinese, attraverso molteplici comitati di sostegno alla comunità che lavorano per sostenere le famiglie colpite e fornire il soccorso necessario ai feriti e agli sfollati. Nonostante questo sforzo, crediamo che i bisogni del nostro popolo continuino a richiedere ulteriori sforzi e la necessità di mobilitare tutte le energie, le potenzialità e le risorse nazionali, il Fronte sta anche affrontando i tentativi dell’occupazione di attaccare la struttura sociale nella Cisgiordania occupata o di imporre i suoi piani di insediamento.

In breve, il Fronte Popolare lavora oggi all’interno di una visione di resistenza integrata, che combina lotta armata, azione politica e sostegno comunitario, al fine di fermare urgentemente l’aggressione, rafforzare la fermezza del nostro popolo e unificare la posizione palestinese in difesa dell’esistenza del nostro popolo, della sua causa e dei suoi diritti.

4. Il FPLP ha tenuto riunioni e partecipato a dialoghi palestinesi con vari leader e fazioni palestinesi per formulare posizioni comuni sulle sfide che il popolo palestinese deve affrontare, come valuta questi incontri?

Riteniamo che gli incontri e i dialoghi palestinesi tra le varie fazioni e i leader nazionali siano una necessità e un dovere fondamentale, non una questione secondaria, e che siano passi importanti che devono essere compiuti per superare gli ostacoli e raggiungere uno stato di consenso nazionale per affrontare le sfide che la causa palestinese deve affrontare, in particolare per raggiungere l’obiettivo di fermare l’aggressione.

Questi dialoghi hanno portato a qualche progresso nell’affrontare le questioni in sospeso e nell’identificare punti comuni di convergenza tra le diverse parti, il che ci offre l’opportunità di ribadire la nostra visione del consenso nazionale palestinese, che è una pietra angolare per rovesciare gli obiettivi dell’aggressione e ripristinare la capacità palestinese di affrontare in modo globale il progetto di liquidazione e la guerra di Genocidio.

Tuttavia, questi dialoghi non hanno ancora raggiunto il livello di un passo avanti qualitativo che porti a un consenso globale, in particolare per quanto riguarda l’accordo su un calendario chiaro per l’attuazione dei precedenti accordi nazionali, così come esistono ancora divisioni politiche e geografiche, che costituiscono un ostacolo al raggiungimento di una vera unità basata su un’agenda nazionale globale e di tutti per affrontare l’occupazione e l’occupazione. i loro piani.

Per garantire il successo di questi sforzi, stiamo lavorando nel Fronte Popolare per raggiungere nuovi approcci che vadano oltre le tradizionali formule di dialogo e si basino sull’affrontare le radici della divisione attraverso formule flessibili con un calendario concreto che garantisca la ricostruzione dell’OLP su basi democratiche e partecipative. e il ripristino della fiducia tra le parti attraverso l’attuazione di misure pratiche che riflettano l’impegno per l’unità nazionale. Soprattutto perché il nostro popolo spera di vedere risultati concreti sul terreno che rafforzino la loro resistenza all’occupazione, sia ponendo fine alle politiche attuate sul terreno che rafforzano la divisione, sia lanciando iniziative nazionali incentrate su questioni comuni.

Gli sforzi sono ancora in corso e le sfide sono grandi, ma va sottolineato che una sincera volontà politica può essere un punto di partenza verso l’unità del popolo palestinese e la mobilitazione delle sue energie di fronte ai piani di liquidazione, espulsione e annessione diretti contro di noi.

5. È chiaro che lo slancio della piazza araba non è al livello dell’evento, quali sono le ragioni di ciò e qual è il piano del FPLP e delle forze nazionali e progressiste per mobilitarlo?

Il ritiro dello slancio delle strade arabe e la sua incapacità di mettersi al passo con gli eventi attuali, soprattutto alla luce dei crimini quotidiani commessi dall’occupazione sionista contro il popolo palestinese, riflette una serie di fattori complessi e intrecciati, tra cui i cambiamenti politici e sociali nel mondo arabo, dove negli ultimi decenni c’è stata una significativa inversione del ruolo dei movimenti di massa a causa della la repressione politica ed economica. L’emergere di regimi autoritari che lavoravano per smantellare i movimenti popolari, l’indebolimento dei sindacati, dei partiti e dei movimenti indipendenti che erano i principali strumenti di mobilitazione, oltre al ritiro della coscienza del nazionalismo panarabo e progressista, in particolare per quanto riguarda la causa palestinese, così come un minore interesse per e da parte delle cause panarabe, la causa palestinese, a favore di interessi locali o individuali a seguito di pressioni economiche e sociali.

Prova di ciò è che molti paesi arabi continuano a soffrire di continue crisi interne e divisioni politiche, che distolgono l’attenzione dalla causa palestinese e indeboliscono la capacità di mobilitare le masse.

Per quanto riguarda gli sforzi del Fronte e delle forze nazionali e progressiste per mobilitare la piazza araba, essi non si sono fermati, nonostante le difficoltà ad essa inerenti, dove gli sforzi del Fronte si sono concentrati sull’unire le file delle forze nazionali e progressiste del mondo arabo, costruendo forme organizzative di sostegno alla causa palestinese. Sia attraverso attività di massa e popolari che concretizzando posizioni politiche unificate, il Fronte lavorerà con strutture organizzative che già ci sono, ma ci sarà un lavoro congiunto per ricostruirle e svilupparle attraverso il consolidamento della militanza e una maggiore mobilitazione delle masse arabe.

Questo sforzo deve essere combinato con altri enormi sforzi per rieditare il discorso che prende in considerazione le dimensioni del panarabismo e della liberazione della causa palestinese, e la sua connessione con le cause della liberazione nazionale nel mondo arabo, in modo tale che, presentando il conflitto reale e la sua natura in Palestina, come un esempio del conflitto contro il colonialismo in tutte le sue forme, di affrontare tutte le forme di normalizzazione delle relazioni con l’entità sionista e le sue conseguenze, così come di affrontare tutto il discorso informativo e mediatico che è ostile alle cause della nostra nazione araba e di creare un discorso alternativo che ravvivi la coscienza araba, oltre alla necessità di attivare l’azione popolare e di massa, lanciare campagne di solidarietà su larga scala con la causa palestinese e il ritorno delle manifestazioni nelle capitali e nelle piazze arabe.

Il Fronte Popolare ribadisce ancora una volta il suo appello alle forze rivoluzionarie, progressiste e pan-arabe a riformulare la coscienza della natura del nostro nemico e a conoscerla a partire da una comprensione scientifica precisa e interconnessa. Tuttavia, la nostra conoscenza del movimento di questa entità è in accordo, questa entità non è la stessa oggi come lo era in passato. Il problema, così come analizzato dal Fronte, non è confinato solo all’entità, ma a due anelli centrali:

1. Il Movimento Sionista Mondiale, che fornisce all’entità sionista forza umana, spirituale e materiale in tutto il mondo.

2. Il centro imperialista mondiale, che svolge un ruolo nel consolidare la sua esistenza economicamente, politicamente e in modo sicuro.

Pertanto, chiediamo a tutti di abbandonare ogni contaminazione emotiva, non solo per sostenere il popolo palestinese, ma per sostenere se stessi. E di rendersi conto che:

La vera aggressione è contro il futuro arabo!

Pertanto, il Fronte ritiene che la mobilitazione delle piazze arabe richieda un rinnovamento del Movimento di Liberazione Nazionale Arabo, nato da una resistenza araba globale in cui le energie e le potenzialità della sinistra e delle forze progressiste siano unite attorno a due priorità interconnesse e complementari:

La priorità della resistenza all’occupazione sionista, imperialista e straniera, con l’affermazione della centralità della causa palestinese.

la priorità del confronto con i regimi di dipendenza, oppressione e dittatura politica e sociale che storicamente hanno costituito la vera base interna di questa aggressione.

Questo approccio richiede uno sforzo organizzato e a lungo termine per superare gli ostacoli esistenti e restituire alle strade arabe il loro ruolo storico di promotori fondamentali nella battaglia per la liberazione nazionale e pan-araba della nostra nazione dal mondo arabo. Riteniamo inoltre che il confronto con il progetto coloniale e la sua punta di diamante, il progetto sionista, faccia parte di una lotta araba globale che è inseparabile dalla lotta per lo sviluppo, la libertà e la costruzione dello Stato in un modo che serva le aspirazioni dei popoli.

6. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina si è presentato per decenni come una linea rivoluzionaria alternativa alla linea dei negoziati-accordi in ambito palestinese, quali sono gli ostacoli che hanno impedito a questa linea di prevalere?

Prima di tutto, dobbiamo sottolineare un fatto importante: c’è una maggioranza popolare palestinese e araba che rifiuta la resa e adotta un atteggiamento positivo nei confronti della resistenza, e questo è dovuto alla fermezza, al lavoro e alla lotta del FPLP e di altre forze di resistenza, così come delle forze progressiste in difesa dei diritti del nostro popolo in Palestina. Ciò significa che ci sono importanti progressi a livello di influenza sulla posizione, ma i fattori di impossibilità si riferiscono alla capacità di trasformare questa posizione pro-resistenza in una posizione pratica efficace all’interno di reti e quadri di lotta che hanno ampi e continui programmi d’azione a livello palestinese e arabo.

In questo senso, una serie di fattori oggettivi e soggettivi hanno ostacolato il predominio della linea rivoluzionaria proposta dal FPLP come alternativa alla linea degli accordi negoziali nello scenario palestinese, tra i quali spiccano la complessità della scena politica nello scenario palestinese, il dominio delle potenze egemoniche internazionali e regionali sulla scena politica nella regione negli ultimi decenni e la crescente pressione per adottare soluzioni nell’arena palestinese con accordi negoziati che tengano conto degli interessi delle grandi potenze.

Queste pressioni hanno incluso restrizioni alle forze che rifiutano l’accordo politico, prosciugando le loro fonti di sostegno finanziario e politico e includendole nelle liste dei terroristi, come nel caso del Fronte Popolare.

L’assenza di unità nazionale palestinese e l’esclusione delle fazioni dell’opposizione dall’influenza all’interno del regime ufficiale palestinese hanno contribuito a indebolire la capacità della linea rivoluzionaria di imporre la propria visione e trasformare la posizione popolare in una visione e posizione ufficiale, portando all’esacerbazione delle divisioni politiche e organizzative all’interno dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) tra il Fronte Popolare e gli altri da un lato, e Al-Fatah e altre fazioni, dall’altro, il che ha indebolito il ruolo del Fronte Popolare come forza di opposizione all’interno del centro decisionale palestinese in grado di influenzare l’equilibrio di potere all’interno di questo sistema politico.

Il FPLP ammette che ci sono ragioni interne soggettive che hanno contribuito a indebolire la presenza del Fronte e la sua linea rivoluzionaria nell’affrontare le proposte di resa, poiché ha avuto difficoltà a rafforzare la sua presenza organizzativa e di massa, soprattutto alla luce dell’attacco diretto contro le forze di sinistra, compreso il Fronte, da parte di alcuni regimi arabi che hanno visto la linea rivoluzionaria come una minaccia per loro.

Riconosciamo che il nostro discorso ideologico e politico, così come i nostri strumenti per esprimerlo, hanno bisogno di un costante rinnovamento e sviluppo, e c’è uno stato di carenza che ha portato a un ritardo nell’adozione di strumenti adeguati ai tempi, alla natura delle sfide e alla loro crescente complessità, che a sua volta ha avuto un impatto sulla nostra capacità di mobilitare il sostegno popolare e trasformarlo in una forza di sostegno e organizzarlo verso il futuro. obiettivi programmatici specifici.

Nonostante questi ostacoli e battute d’arresto, la linea rivoluzionaria rappresentata dal FPLP e da altre forze è ancora in grado di svolgere ruoli importanti e di adempiere ai doveri storici di lotta e ai compiti fondamentali all’interno del movimento di lotta arabo, e persino di ottenere un importante passo avanti nelle sue capacità, ma ciò richiede chiaramente ulteriori sforzi per consolidare la struttura interna del Fronte e iniettare nuova linfa nelle sue file, adottare un discorso politico e mediatico che attragga i giovani e affrontare i cambiamenti della realtà, aprirsi di più a tutte le forze che rifiutano i progetti di svendita per costruire un Fronte di Resistenza Unito, con particolare attenzione all’azione popolare e di massa all’interno e all’esterno della Palestina, così come altri passi d’azione che ripristinino il ruolo delle forze di resistenza progressiste.

7. Il Fronte Popolare ha espresso la sua profonda convinzione e fede nella necessità di unire la sinistra palestinese al fine di realizzare la fusione dei distaccamenti e dei fronti in un unico partito, il PF crede ancora in questa questione? Pensa che gli eventi a cui stiamo assistendo e le ripercussioni che hanno lasciato sulle fazioni di questa sinistra rendano il compito di raggiungere questo obiettivo più facile di prima?

Il FPLP ha sempre creduto profondamente nella necessità dell’unità della sinistra palestinese, non solo come necessità politica e organizzativa, ma anche come necessità storica e oggettiva per affrontare le sfide più grandi e principali che affliggono la causa palestinese.

La ricerca dell’unità della sinistra palestinese non è solo legata al raggiungimento di una fusione delle fazioni in un unico partito, anche se questa è una visione strategica del Fronte, che è stata determinata dall’8°Congresso Nazionale del Fronte, ma anche al rafforzamento dell’azione congiunta e unificata per far avanzare il ruolo della sinistra come parte del movimento di liberazione nazionale palestinese e arabo.

In questa occasione, facciamo appello alle forze attive e alle personalità dei sindacati, della società civile, della società civile – comunitaria e culturale per recuperare il concetto di “Corrente Democratica” e soprattutto in questa fase per affrontare i compiti della liberazione nazionale e del cambiamento sociale, e non limitare la questione alle fazioni e alle forze della sinistra e della democrazia nazionale. di allinearsi in un Fronte Popolare Unificato che riformulerà e consoliderà l’identità nazionale per preservare l’esistenza, l’unità e i diritti del nostro popolo di fronte alla minaccia del fascismo e del genocidio, oltre a lavorare per diminuire le loro differenze politiche e prendere una posizione chiara sullo stallo politico che il movimento nazionale palestinese ha raggiunto,

Questa nostra visione si basa sulla convinzione che l’azione collettiva, ampia e unita sia il modo per consolidare la presenza della sinistra come forza efficace, da un lato per il confronto con l’occupazione e dall’altro per correggere la traiettoria nazionale palestinese e formare una forza di opposizione progressista, soprattutto quando le forze della sinistra soffrono di debolezza in aspetti quando storicamente si sono distinti in esse. e in particolare, la capacità organizzativa di mobilitare i suoi seguaci popolari di massa e guidare la loro energia e forza nel processo di lotta.

Tuttavia, e sinceramente, il Fronte Popolare è consapevole che la conquista di questa unità deve affrontare sfide profonde, alcune delle quali sono legate ai retaggi organizzativi e politici che hanno perpetuato la divisione, e altre derivano dalla complessità dell’attuale scena palestinese e dai suoi effetti sulla struttura organizzativa e ideologica delle fazioni di sinistra. Molti dei quali si sono allineati con i calcoli dell’Autorità Palestinese e hanno adottato posizioni vicine ad essa.

Gli eventi recenti, che si tratti dell’aggressione dell’occupazione in corso o delle trasformazioni regionali e internazionali, hanno chiaramente dimostrato l’urgente necessità di rinnovare il discorso della sinistra e rafforzare il suo ruolo a tutti i livelli.

Queste sfide possono essere di per sé una motivazione, un motore per superare vecchi ostacoli, soprattutto se si ricostruisce la fiducia tra le fazioni e si lavora su un progetto politico unitario che esprima le aspirazioni del popolo palestinese e recuperi il ruolo storico della sinistra, a patto che non si arrenda ai ristretti interessi personali e all’autopartigianeria e continui a dipendere dalle tentazioni del potere.

A favore dell’interesse generale di tutti per raggiungere l’unità desiderata delle forze della sinistra, il Fronte ritiene che la realizzazione di questo compito richieda una visione ideologica, una forte volontà politica e un serio lavoro per ricostruire l’identità collettiva della sinistra palestinese, lontana da calcoli ristretti e differenze tattiche.

Pertanto, nelle circostanze attuali, si può dire che raggiungere l’unità della sinistra può essere più urgente di prima, ma non necessariamente più facile, e la chiave di tutto ciò risiede nella volontà di fare concessioni reciproche e di lavorare nello spirito dell’unità nazionale e dell’impegno per un progetto di liberazione che metta gli interessi del popolo palestinese al di sopra di ogni altra cosa.

8. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) sta attraversando una delle sue fasi più pericolose, e la maggior parte crede che la fase dell’OLP sia terminata alla luce degli attuali cambiamenti arabi e internazionali, come valuta la questione? E perché si è arrivati a questo punto?

L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) sta attraversando una fase decisiva che è considerata una delle più pericolose della sua esistenza dalla sua creazione, soprattutto perché la stragrande maggioranza del nostro popolo ritiene che l’OLP abbia perso il suo ruolo storico di quadro unificante. Ciò è dovuto, in sostanza, al continuo dominio sull’OLP da parte dell’influente dirigenza, che per molti anni ha sistematicamente indebolito l’Organizzazione e si è aggrappata a negoziati che l’esperienza ha dimostrato essere un miraggio, portando alla regressione e al declino dell’organizzazione e della sua funzione.

La politica di esclusività, egemonia ed esclusione adottata dalla leadership ha fatto sì che l’Organizzazione perdesse ogni influenza reale, sia politicamente che popolarmente, e l’ha spogliata della sua funzione di struttura unificante per il nostro popolo dentro e fuori la Palestina.

Recuperare il ruolo dell’OLP come quadro nazionale inclusivo richiede una direzione che creda nell’associazione nazionale e un programma di lotta che riacquisti il suo status e la liberi dall’egemonia che l’ha svuotata del suo contenuto liberatorio. A nostro avviso, esiste un consenso nazionale e popolare e accordi nazionali che possono raggiungere questo obiettivo, a condizione che ci sia una seria volontà da parte dell’influente leadership palestinese di realizzare questo obiettivo.

9. Come valuta l’andamento del Fronte Popolare due anni e mezzo dopo l’VIII Congresso Nazionale, in cui è stato lanciato lo slogan (L’VIII Congresso Nazionale – una pietra miliare importante verso il rafforzamento dell’unità interna, dell’unità di volontà, dell’azione, della democrazia, della rivoluzione del Fronte e del rafforzamento della sua presenza tra le masse, nazionale e lotta)?

Sono passati due anni e mezzo dall’VIII Congresso Nazionale, che ha presentato un programma ambizioso sotto lo slogan: (L’VIII Congresso Nazionale – una pietra miliare importante verso il rafforzamento dell’unità interna, dell’unità di volontà, dell’azione, della democrazia, della rivoluzione del Fronte e del rafforzamento della sua presenza tra le masse, nazionali e di lotta).

Oggi, dopo questo periodo, attraverso una valutazione trasparente e la fiducia in un’onesta autocritica, senza abbellimenti o esagerazioni, abbiamo assistito a molti risultati importanti durante questo periodo che costituiscono una pietra miliare nella nostra traiettoria, che incarnano il nostro impegno per lo slogan che innalziamo, essendo uno dei più importanti, è lo sviluppo nella conduzione della lotta armata. Anche se ammettiamo che non ha raggiunto il livello che volevamo, così come la nostra capacità di rafforzare le relazioni interne, espandere l’area di coordinamento tra le fazioni e aumentare il peso della nostra presenza politica nelle arene palestinesi, arabe e regionali-internazionali,

A questo proposito, abbiamo ottenuto alcuni risultati, il più importante dei quali è il continuo rafforzamento del coordinamento congiunto, specialmente tra le fazioni della resistenza, di cui i chiari tentativi di rafforzare la presenza del Fronte a tutti i livelli, attraverso la mobilitazione politica attiva, le attività di massa e le manifestazioni, così come il nostro contributo centrale negli sforzi per organizzare la situazione interna palestinese e per presentare iniziative e idee che hanno contribuito relativamente al raggiungimento del consenso nazionale.

Abbiamo anche lavorato in questi anni per migliorare l’efficacia delle nostre organizzazioni interne e liberarle da alcune abitudini burocratiche, e c’è ancora uno sforzo pianificato e organizzato da fare per costruire strumenti di lavoro flessibili adatti allo sviluppo attuale, rafforzare lo spirito del lavoro collettivo, la direzione collettiva e la partecipazione del maggior numero possibile di dirigenti e quadri del Fronte al processo decisionale. così come siamo molto orgogliosi di ciò che è stato realizzato a livello di rinnovamento degli organi e delle organizzazioni di direzione del Fronte Popolare e della presenza dei giovani in essi.

Con tutte queste conquiste, bisogna riconoscere che ci sono aspetti che devono ancora essere rivisti e sviluppati, che devono continuare nel processo di rinnovamento, costruzione e avanzamento, rafforzando la presenza del Fronte a tutti i livelli, recuperando il suo impatto sulle masse, oltre a creare uno stato di sviluppo e cambiamento nelle forme. sistemi di pensiero e una risposta rapida alle sfide politiche e sul campo, rafforzando anche lo spirito critico e la trasparenza all’interno del nostro Partito come via per un vero progresso, con la nostra convinzione che il vero cambiamento viene dalla promozione dello spirito di critica costruttiva e di autocritica all’interno degli organi interni del Fronte e dal duro lavoro a tutti i livelli.

10. La Siria sta vivendo un momento storico decisivo, sta affrontando sfide interne ed esterne, quale impatto avrà questo sul riallineamento strategico nella regione e le sue ripercussioni sulla causa palestinese?

La Siria sta vivendo oggi un nuovo momento storico, in cui si trova ad affrontare molteplici sfide interne ed esterne, e questa realtà sta avendo effetti profondi sul riaggiustamento degli allineamenti strategici nella regione, che si riflette nella causa palestinese, che è storicamente e geograficamente legata alla Siria. Speriamo che questo cambiamento in Siria sia a beneficio del popolo siriano. della causa palestinese e delle cause della nazione araba.

Nel contesto di queste importanti trasformazioni, riaffermiamo il nostro rispetto per la scelta del popolo siriano per il cambiamento, l’autodeterminazione e l’elezione dei suoi leader e rappresentanti, attraverso elezioni generali, trasparenti e democratiche che includano tutti gli schieramenti del popolo siriano, al fine di raggiungere un sistema di governo pluralistico, democratico e libero.

Affermiamo anche la nostra piena solidarietà con la Siria di fronte alla vasta aggressione sionista diretta contro il suo esercito, le sue capacità, il suo popolo e il suo ruolo fondamentale, che la rende un obiettivo chiave nei piani sionisti e americani volti a indebolire la Siria e il suo ruolo. Gli ultimi eventi dimostrano il tentativo del sionismo e delle potenze nemiche occidentali di interrompere il conflitto interno della Siria e disturbare la stabilità in Siria.

Riaffermiamo quindi l’importanza di preservare l’integrità territoriale, la piena sovranità della Siria e di respingere qualsiasi tentativo di divisione o frammentazione. Allo stesso tempo, crediamo che preservare e sviluppare le istituzioni statali in un modo che serva le aspirazioni del popolo siriano sia una garanzia fondamentale dell’unità della Siria.

Affermiamo anche il diritto del popolo siriano a determinare il proprio destino, libero da qualsiasi interferenza straniera, e l’importanza di aprire un dialogo interno siriano globale come mezzo per scongiurare le interferenze straniere, lavorando per prevenire qualsiasi tentativo di neutralizzare il ruolo arabo della Siria e garantire la sua partecipazione attiva alle preoccupazioni, ai problemi e alle cause della nostra nazione.

Per quanto riguarda le ripercussioni degli eventi in Siria sulla causa palestinese, dal Fronte Popolare consideriamo che la causa palestinese è stata e continuerà ad essere una causa centrale per la nazione araba, che è il pilastro fondamentale in cui si è stabilita la relazione storica tra il popolo siriano e quello palestinese, tutti questi legami devono essere preservati per rafforzare la lotta comune per affrontare l’occupazione sionista e difendere i diritti del nostro popolo, indipendentemente dalla forza che governa la Siria, che speriamo sarà al centro della battaglia conflittuale con il nemico sionista.

11. Una nuova fase in Siria, ma, poiché siamo fiduciosi, da un lato, ed estremamente cauti, dall’altro, che gli eventi non rientrino negli appelli di Netanyahu a formulare un nuovo Medio Oriente…, che pongono – impongono una sfida ai nostri popoli arabi e alle forze del Movimento di Liberazione Arabo. Qual è la visione del Fronte Popolare sulle trasformazioni in corso nella regione? E nel nuovo anno, quale appello vorrebbe inviare alle forze nazionali e democratiche arabe?

Siamo di fronte a un progetto coloniale globale che prende di mira la nazione araba a partire dalla posizione della Palestina. Non vogliamo simpatizzare con la Palestina attraverso una logica umanitaria, di debolezza e pietà, è una difesa della nostra esistenza e del nostro futuro, quindi, ciò di cui abbiamo bisogno è una correzione del criterio dell’identità, dell’idea integrale del concetto di nazione, se i dati dicono che si tratta di una base coloniale avanzata, ciò significa che si tratta di una battaglia che prende di mira il Libano, la Siria, l’Egitto, la Giordania e l’identità araba con tutte le sue componenti.

La proposta delle potenze coloniali internazionali e dell’entità sionista per il progetto del “Nuovo Medio Oriente” non è nuova; Si tratta di un vecchio progetto che includeva molteplici cicli di attacchi coloniali contro i popoli della nostra nazione e della regione, con l’obiettivo di assoggettarli a un’egemonia diffusa.

I popoli della nostra nazione, insieme alle forze di resistenza e alle componenti arabe progressiste, hanno resistito a questi tentativi, e lo scontro continua con questo progetto nella sua nuova fase e nella sua attuale offensiva.

Gli eventi in corso nella regione non possono essere visti come un singolo atto di colonialismo contro una nazione sottomessa e soggiogata; Ci sono forze di resistenza efficaci e importanti posizioni popolari, il che ci richiede di mobilitare queste energie e mobilitare il potenziale della nostra nazione di fronte a questi piani.

La Siria è stata al centro di questa continua aggressione coloniale. Nel momento in cui riaffermiamo la nostra ferma convinzione nel diritto del popolo siriano all’autodeterminazione; Siamo fiduciosi nella capacità di questo popolo e delle sue forze vive di difendere la propria patria, la propria libertà e la propria indipendenza, di mantenere la propria posizione storica nel cuore del mondo arabo e della regione.

E’ dovere di tutti noi collaborare con tutte le forze progressiste per stare al fianco della Siria in questo momento critico e per sostenere il suo diritto all’autodeterminazione, così come per opporci a qualsiasi tentativo di minare l’unità, la sovranità e l’indipendenza della Siria.

In questa fase, quando la battaglia è ancora aperta, è troppo presto per trarre conclusioni o parlare di trasformazioni radicali in un conflitto i cui capitoli non si sono ancora conclusi; Ma la cosa più importante in questo momento è soffermarsi sul nostro ruolo e su quello di tutte le forze arabe progressiste, nazionali e democratiche nella battaglia per difendere questa nazione dall’attacco colonialista e dal progetto egemonico che mira alla sua entità.

L’analisi della realtà alla luce delle sue costanti e dei suoi cambiamenti rivela che la posizione popolare è in grado di assumere i suoi principali compiti di lotta, ma è necessario che le forze e i partiti che sono all’altezza delle loro responsabilità, alzino la voce, affinino le loro energie e i loro strumenti di lotta, che lavorino per mobilitare e organizzare l’azione di massa, Questo sarà un vero e proprio motore di fronte ai pericoli imminenti.

Questa non è solo la battaglia della Palestina; Crediamo che il popolo palestinese, nel suo confronto con il progetto sionista, stia difendendo la sovranità, la sicurezza e l’indipendenza dei popoli arabi e il futuro delle loro generazioni, proprio come le forze della resistenza, ponendosi in prima linea di combattimento, stanno conducendo una battaglia decisiva contro un progetto che cerca di imporre l’egemonia assoluta sui popoli della nostra nazione araba. privarli di ogni manifestazione di indipendenza, di controllo totale delle loro risorse e di soggiogare i loro popoli.

In questo contesto, la lotta per la democrazia, la giustizia sociale e lo sviluppo non può essere separata dalla battaglia contro il colonialismo, poiché la causa della Palestina costituisce l’asse centrale e fondamentale di questa lotta, è la base normativa e morale del comportamento e delle posizioni di qualsiasi forza dominante o regime.

Facciamo urgente appello alle forze arabe progressiste e democratiche affinché si rendano conto della profondità dell’interconnessione tra la battaglia contro il colonialismo e la lotta dei popoli per raggiungere la democrazia e la giustizia sociale; il progetto colonialista, che cerca il controllo assoluto delle risorse della nostra nazione, non si fermerà solo ai confini della Palestina, ma mira a smantellare le entità nazionali e a mantenere i nostri popoli nell’arretratezza e nella subordinazione economica e politica, che sono i principali obiettivi del progetto del “Nuovo Medio Oriente”.

Pertanto, per affrontare questa aggressione è necessario che le forze progressiste riformino le loro visioni e strategie, all’altezza della grandezza delle sfide attuali, per sviluppare i loro strumenti di lotta sul terreno delle masse, costruendo movimenti popolari forti e uniti che abbiano la capacità di affrontare i progetti di frammentazione ed egemonia.

Il confronto con il progetto coloniale richiede un Fronte Unito che riunisca, da un lato, le forze della resistenza e della liberazione nazionale e le forze libere emerse dal cuore dei popoli, le loro giuste cause e le loro richieste di democrazia, giustizia sociale e sviluppo sostenibile, dall’altro, per creare un modello alternativo di civiltà che ripristini l’indipendenza del processo decisionale nazionale e la volontà dei popoli nella liberazione e nello sviluppo del popolo. Progresso.

12. Compagno Jamil Mezher, qual è il suo messaggio al popolo palestinese, al popolo arabo e alle forze rivoluzionarie?

Vorrei rendere omaggio al nostro grande popolo palestinese, che è stato e sarà un fedele difensore della sua terra, della sua causa e del suo diritto storico, e che, con il suo prezioso sangue versato e i suoi grandi sacrifici, sta scrivendo le più magnifiche immagini di fermezza e forza di fronte all’ingiustizia e alla brutalità sionista.

Siamo ben consapevoli dell’entità del dolore e della sofferenza, così come dell’entità della fermezza, del sacrificio e della pazienza, così come del coraggio, del coraggio e della lotta che hanno incarnato i più alti significati della lealtà alla Palestina in tempi di abbandono – incapacità e sotto il fuoco del genocidio: al nostro popolo promettiamo che rimarremo sempre il loro scudo fortificato. la loro voce in tutti i forum, e continueremo il percorso di lotta per fermare l’aggressione e porre fine alle loro sofferenze.

Voi siete i liberi, siete i resistenti, e siete la speranza con cui libereremo la Palestina dall’occupazione.

Alla nazione araba diciamo: la sua posizione sulla Palestina e la sua giusta causa è una prova reale del significato dell’esistenza di questa nazione e della sua capacità di conquistarle un posto in futuro, nonché una misura reale del legame con il suo arabismo, confidiamo nella sincerità delle sue intenzioni e vi chiediamo di continuare a organizzare e intensificare l’azione contro il progetto colonialista che mira a il nostro popolo e tutta la nostra nazione araba.

La Palestina è la sua ferita sanguinante come lo è la nostra e la sua causa non è solo una causa nazionale, ma una causa araba per tutta la grande nazione per eccellenza, la causa di una nazione, unita dallo stesso sangue e unita dalla terra sacra.

E’ tempo che tutti si alzino in piedi, che mettano in pratica gli slogan, che mettano da parte la retorica dell’impotenza e adottino una posizione concreta e ferma. la vostra difesa della Palestina è una difesa della vostra dignità e la vittoria della Palestina è una vittoria di tutti voi contro l’occupazione e i suoi scagnozzi, contro l’ondata di normalizzazione delle relazioni dell’entità sionista che è diventata un pugnale nella schiena della nazione. Abbiamo bisogno di fatti concreti reali, di posizioni coraggiose che ci spingano verso la liberazione e non solo di parole a volte temporanee.

Dalla posizione della Fratellanza Araba nella lunga storia di lotta di questa nazione, chiediamo alle forze arabe viventi di rinnovare il loro ruolo nel confronto con l’occupante e di respingere il progetto genocida contro il popolo della Palestina e di sottomissione e schiavitù della nazione araba.

Il mio ultimo messaggio è rivolto alle forze rivoluzionarie e ai popoli liberi del mondo che credono nella giustizia e nel diritto dei popoli all’autodeterminazione.

Oggi, la Palestina è il punto di riferimento per la giustizia umana e una testimonianza del suo impegno per i valori della libertà e dell’uguaglianza.

Vi chiediamo di unire i vostri sforzi per sostenere il popolo palestinese e di sfruttare tutti gli strumenti di resistenza disponibili (politici, culturali, economici e informatici) per la denuncia costante dei crimini dell’occupazione e di coloro che la sostengono.

Che possiate essere la voce della Palestina nei forum internazionali, muovendo la coscienza del mondo per porre fine a questa ingiustizia storica, il vostro sostegno alla Palestina non è solo un dovere umanitario, ma anche una battaglia contro il regime di oppressione e colonizzazione che minaccia tutti i valori umani.

La Palestina merita sacrifici da parte di tutti noi, e sostenerla oggi è una vittoria per la dignità umana e i principi rivoluzionari.

Tutti insieme, e insieme ai popoli liberi del mondo, creeremo una nuova alba che risplenda di libertà e giustizia, questo sarà raggiunto solo liberando la Palestina – tutta la Palestina dal suo fiume al suo mare – liberandola da questa entità coloniale e dal regime dall’omicidio e dai brutali crimini di guerra.

E concludo, estendiamo i nostri ringraziamenti e il nostro apprezzamento alla nostra amata rivista Al-Hadaf e salutiamo la sua direzione e la sua famiglia editoriale, sosteniamo i suoi sforzi, le sue penne e la sua fedeltà e dedizione all’immortale eredità culturale, rappresentata nel motto: “la verità, tutta la verità per le masse”, che è stato issato dal suo fondatore, Ghassan Kanafani, e continuerà con voi.

Dalla rivista Al Hadaf

