Germania. Non passa la legge contro gli immigrati voluta da conservatori e ultradestra

Alla fine il Bundestag tedesco ha respinto la legge sui migranti che era stata presentata dall’alleanza tra i conservatori de Cdu/Csu e l’ultradestra dell’AFD.

Contro la legge, presentata da Cdu/Csu con il sostegno di AfD, hanno votato 350 deputati del Bundestag, mentre 338 hanno votato in favore e cinque si sono astenuti. I presenti erano 693. Il voto viene seguito da reazioni veementi in vista delle elezioni del 23 febbraio. “Friedrich Merz è scattato come una tigre ed è finito come uno zerbino”, è stato il commento della leader dell’AFD Alice Weidel, secondo cui ad affossare la legge è stata “l’implosione del partito conservatore”.

In un’intervista all’Handelsblatt, il leader della Csu bavarese – notoriamente ultrareazionaria – Söder ha sottolineato di essere pienamente d’accordo con la politica migratoria più severa indicata del candidato cancelliere della Cdu/Csu Friedrich Merz, a suo avviso la popolazione si aspetta un cambio di direzione.

Sette deputati sui dieci dell’Alleanza Sara Wagenkcnecht hanno votato a favore della legge. “Litigi indegni prima di ogni elezione, un po’ di simbolismo: questa è la risposta dei Verdi e dell’SPD alle paure della gente” – è stato il commento della deputata Sara Wagencknecht – “E mentre l’AfD avvelena sempre di più il clima del nostro paese, di cui soffrono in particolare gli immigrati ben integrati, il signor Merz riesce a parlare delle cause della fuga, ma per non parlare delle guerre degli Stati Uniti”.

Mentre l’Afd ha votato compatta per la legge, sono stati 12 i parlamentari della Cdu-Csu che hanno votato contro la legge proposta dal loro segretario. Si erano avuti segnali di defezioni interne, in particolare dopo l’intervento dell’ex cancelliera Angela Merkel che ha duramente criticato il fatto che il suo partito potesse affidarsi al sostegno dell’estrema destra,

Mercoledì, la CDU/CSU, con l’aiuto dell’AfD, ha approvato una mozione per inasprire la politica migratoria. Venerdì è seguito il voto su un inasprimento della legge, che aveva lo scopo di limitare il ricongiungimento familiare e promuovere i cosiddetti respingimenti alle frontiere.

La mozione sul “Piano in cinque punti” ha ottenuto 348 voti a favore e 345 contro. Le astensioni erano state 10.

Nei giorni scorsi in numerose città, diverse migliaia di persone hanno manifestato contro il piano e le mozioni approvate mercoledì al Bundestag. Ad Hannover, venerdi gli attivisti sono saliti fin sopra il balcone dell’ufficio dell’associazione distrettuale CDU. Mentre circa 10.000 persone hanno protestato davanti alla sede della CDU a Berlino.

