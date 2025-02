Non c’è Auschwitz a Gaza. Ma è comunque un genocidio

La questione di come definire correttamente le atrocità perpetrate da Israele nella Striscia di Gaza è oggetto di discussione da oltre un anno tra ricercatori, esperti legali, attivisti politici, giornalisti e altri, un dibattito a cui la maggior parte degli israeliani non è esposta. Per le decine di migliaia di bambini morti, feriti e orfani, e per i neonati che ora muoiono congelati a Gaza, non fa alcuna differenza quale definizione venga infine assegnata a questo crimine dalla Corte internazionale di giustizia o dagli storici.

Mark Twain scrisse che “L’inchiostro stesso con cui è scritta tutta la storia è semplicemente un pregiudizio fluido“. I pericoli di scrivere la storia in modo parziale sono chiari e sottolineano la necessità di definizioni attente e ponderate per raggiungere una comprensione accurata degli eventi che si stanno verificando.

Tuttavia, un meticoloso esame comparativo degli eventi dell’anno passato porta alla dolorosa conclusione che Israele sta effettivamente commettendo un genocidio a Gaza.

Lo storico Shlomo Sand ha sostenuto in questo articolo (Haaretz Hebrew Edition, 15 dicembre 2024) che, nonostante le terribili atrocità e i crimini di guerra commessi da Israele a Gaza, essi non costituiscono un genocidio. Come argomento a sostegno, Sand ha contrapposto la guerra a Gaza a due eventi simili, a suo parere, in cui eserciti di paesi democratici (Francia e Stati Uniti, rispettivamente) hanno commesso atrocità contro popolazioni civili che non erano meno orribili di quelle perpetrate a Gaza, ma le loro azioni non sono state classificate come genocidio: la guerra d’Algeria (1954-1962) e la guerra del Vietnam (1965-1973).

L’affermazione di Sand è inesatta. Ben Kiernan, uno dei principali studiosi di genocidi al mondo, ha stimato nel suo libro del 2007 “Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur” che durante l’occupazione coloniale francese dell’Algeria (1830-1875), tra 500.000 e 1 milione di algerini morirono di fame, malattie o uccisioni deliberate; Kiernan ritiene che il colonialismo dei coloni in Algeria abbia portato al genocidio, simile ai genocidi causati dall’occupazione e dall’insediamento coloniale in Nord America e Australia.

Leo Kuper, uno della prima generazione di ricercatori di genocidi, ha sostenuto nel suo libro del 1982 “Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century” (1982) che le atrocità commesse dai francesi nella guerra d’Algeria possono essere classificate come “massacri genocidi“. Tuttavia, non soddisfano i criteri di un genocidio a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la guerra del Vietnam, Sand fu ancora meno preciso. Nel 1966, il Tribunale Russell, un organismo non ufficiale avviato dal filosofo britannico Bertrand Russell, si impegnò a indagare, valutare e pubblicizzare le accuse di crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam.

Questo organismo includeva intellettuali, politici e attivisti di spicco, tra cui Jean-Paul Sartre (che presiedeva il tribunale), la scrittrice femminista francese Simone de Beauvoir, la figura politica italiana Lelio Basso e l’eroe di guerra jugoslavo, partigiano e attivista per i diritti umani Vladimir Dedijer.

Questo tribunale pubblico concluse che le azioni militari statunitensi in Vietnam costituivano genocidio ai sensi della Convenzione ONU del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. Queste azioni includevano il bombardamento e l’uccisione di civili, l’uso di armi proibite, la tortura e l’abuso di prigionieri di guerra.

* da Haaretz



19 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO