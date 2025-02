Ocalan chiede lo scioglimento del PKK: una prima analisi

L’appello di Ocalan allo scioglimento unilaterale del PKK è un evento potenzialmente storico, che potrebbe influenzare gli equilibri in tutta la regione. Traduciamo l’analisi effettuata da Amberin Zaman su Al Monitor ( https://www.al-monitor.com/originals/2025/02/end-era-pkk-leader-ocalan-orders-militants-end-war-turkey-dissolve ).

Per dare un po’ di contesto, Amberin Zaman è una giornalista turco–statunitense con una solida carriera alle spalle in molti giornali dell’establishment USA (The Economist, Washington Post, The Los Angeles Times) come inviata in Turchia. Ha rotto con le autorità del suo paese a partire dal 2024, man mano che si sono inaspriti i rapporti con gli USA. È sposata con un alto diplomatico americano. È fra le maggiori esperte delle questioni relative alle minoranze della Turchia.

Per evitare i soliti equivoci interessati: quanto qui di seguito scritto viene riportato per informazione, ovviamente parziale, non rappresenta “la posizione” del giornale.

Fine di un’era? Il leader del PKK Ocalan ordina ai militanti di porre fine alla guerra con la Turchia e di “sciogliersi”

Mentre l’appello di Ocalan solleva speranze di porre fine a decenni di conflitto con la Turchia, restano interrogativi sul futuro della politica curda in Siria e nella regione più ampia.

In una dichiarazione ampiamente attesa che molti sperano possa preparare il terreno per porre fine a più di quattro decenni di conflitto tra Turchia e curdi, il leader curdo in prigione Abdullah Ocalan ha invitato i suoi seguaci giovedì a deporre le armi e a sciogliere l’organizzazione ribelle.

“Sto lanciando un appello per la deposizione delle armi e mi assumo la responsabilità storica di questo appello“, ha affermato Ocalan nelle sue osservazioni trasmesse in una conferenza stampa a Istanbul. “Tutti i gruppi devono deporre le armi e il PKK deve sciogliersi“, dopo aver convocato un congresso a tal fine.

Il capo ribelle 74enne non ha fatto alcun riferimento allo staterello guidato dai curdi nel nord-est della Siria, che lo venera come il suo leader ideologico, mentre la Turchia lo vede come una minaccia esistenziale. Mazlum Kobane, comandante in capo delle Forze democratiche siriane guidate dai curdi, il principale alleato del Pentagono nella lotta contro lo Stato islamico, ha confermato che la chiamata non era rivolta al suo gruppo. “Solo per chiarire, questo è solo per il PKK, niente che ci riguardi in Siria“, ha detto Kobane.

Le divergenze sulla Siria sono state un ostacolo chiave nei colloqui, con la Turchia che ha insistito sul fatto che comprendessero il nord-est della Siria, dove le forze turche e le fazioni sunnite alleate hanno condotto una feroce campagna di nove anni per distruggere l’autoproclamata Amministrazione autonoma democratica della Siria settentrionale e orientale per i suoi legami con il PKK.

Ma Ankara sembra aver ammorbidito la sua posizione, poiché diverse nazioni arabe hanno respinto la crescente influenza della Turchia in Siria, dove una propaggine di al-Qaeda ha rovesciato Bashar al-Assad e ha preso il potere l’8 dicembre dell’anno scorso. Se il cambiamento si rivelasse duraturo, ciò significherebbe una grande vittoria per i curdi siriani.

Le scene a Istanbul erano festose, poiché i parlamentari del più grande partito filo-curdo DEM della Turchia si sono alternati nel leggere gli ordini di Ocalan al suo PKK fuorilegge, prima in curdo e poi in turco, davanti a un pubblico che includeva politici curdi recentemente liberati dalla prigione e le madri dei curdi fatti sparire forzatamente dallo stato turco. La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta dalla televisione nazionale.

Una fotografia di Ocalan affiancato dai legislatori DEM che lo avevano incontrato sulla sua isola-prigione in precedenza nel corso della giornata è stata mostrata su uno schermo gigante. Con indosso una camicia color ciliegia e una giacca blu navy, l’ex corpulento leader del PKK appariva più grigio e magro rispetto alle ultime fotografie ufficiali che lo ritraevano, circolate più di un decennio fa durante i precedenti colloqui di pace.

Un tuffo nel passato

In argomentazioni che ricordano il suo processo in tribunale del 1999, in cui fu condannato all’ergastolo, Ocalan ha sostenuto che le condizioni per la continuazione del PKK, incluso il crollo del socialismo negli anni Novanta, non esistono più, “indebolendo così il significato fondante del PKK“. Ha sostenuto, inoltre, che l’identità curda non è più respinta in Turchia e che ci sono stati miglioramenti nella libertà di espressione, anche se un gran numero di curdi che esprimono opinioni nazionaliste o indossano simboli curdi continuano ad essere perseguiti e incarcerati in una nuova ondata di repressione.

Uno stato nazionale separato, una federazione, un’autonomia amministrativa o “soluzioni culturaliste” non sono la risposta, ha detto Ocalan. “Non c’è alternativa alla democrazia nel perseguimento e nella realizzazione di un sistema politico. Il consenso democratico è l’unica via“, ha aggiunto. Il suo riferimento all’autonomia amministrativa può ancora essere interpretato come un messaggio all’autoproclamata amministrazione autonoma nel nord-est della Siria, che la Turchia e i nuovi leader islamisti della Siria affermano debba essere sciolta.

Tuttavia, Foza Yusuf, un funzionario chiave nell’amministrazione guidata dai curdi, ha riecheggiato le opinioni del comandante delle SDF Kobane secondo cui Ocalan non stava alludendo alla Siria. “La sua dichiarazione rivela ancora una volta la sua brillantezza strategica. Sapevamo che non ci avrebbe reso parte di alcun patto. I nostri accordi, i nostri affari devono essere fatti con Damasco, non con la Turchia“, ha detto Yusuf ad Al-Monitor. “Questa è la conferma che non ci sono legami organici tra noi e il PKK“. La distinzione potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, consentendo alla Turchia di proseguire i suoi attacchi contro i curdi siriani anche mentre fa pace con i propri.

Basandosi sulla narrazione del governo turco secondo cui le forze esterne maligne stanno deliberatamente mettendo i turchi contro i curdi, Ocalan ha anche sottolineato lo “spirito di fratellanza” tra turchi e curdi che è essenziale per “sopravvivere contro le potenze egemoniche“. Ha anche attribuito a Erdogan e al suo alleato nazionalista, Devlet Bahceli, il merito di aver creato le condizioni per gli attuali colloqui.

Nell’ottobre 2024, Bahceli ha rivelato che erano in corso colloqui segreti con il PKK e il governo, riportati per la prima volta da Al-Monitor, quando ha invitato Ocalan in parlamento, dove avrebbe dovuto fare un appello al disarmo, lo stesso appello che il leader del PKK ha fatto oggi.

La reazione ufficiale è stata finora smorzata e non c’è stata alcuna risposta dal PKK al momento della pubblicazione di questo articolo.

Efkan Ala, vicepresidente del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di Erdogan e figura chiave nei precedenti colloqui di pace falliti nel 2015, è stato il primo a commentare dalla parte turca.

“Il risultato dell’appello [di Ocalan] è che l’organizzazione terroristica si sciolga da sola e tutti devono fare uno sforzo per raggiungere questo risultato“, ha detto Ala al canale di notizie filogovernativo A Haber. “Se il terrorismo persiste, siamo determinati a continuare a combatterlo”, ha affermato.

Applausi e lacrime

Migliaia di persone si sono radunate davanti ai maxi schermi installati nelle piazze principali delle città nella regione sud-orientale prevalentemente curda per guardare la conferenza stampa. Hanno applaudito e ululato prima che il messaggio di Ocalan venisse letto. Alcuni non sono riusciti a nascondere lo shock quando hanno sentito le sue parole. “C’erano parecchie persone che piangevano, chiedendosi perché Ocalan avesse rinunciato a così tanto senza ottenere nulla in cambio“, ha detto il giornalista locale Selim Kurt ad Al-Monitor da Diyarbakir, la capitale informale dei curdi.

Sentimenti simili sono stati riecheggiati a Istanbul, spingendo il parlamentare DEM Sırrı Sureyya Onder a notare che il leader del PKK aveva anche affermato che erano necessarie “politiche democratiche e un quadro giuridico” – apparentemente da parte di Ankara – affinché i suoi seguaci disarmassero e si sciogliessero.

Quelle parole non erano incluse nella dichiarazione che è stata letta ad alta voce.

Oltre 40.000 persone, la maggior parte delle quali combattenti del PKK, sono morte nella campagna armata dei ribelli lanciata da Ocalan nel 1984, che originariamente mirava a uno stato curdo indipendente ricavato da Turchia, Iran, Iraq e Siria. I ribelli hanno dichiarato sin dall’inizio degli anni ’90 che si sarebbero accontentati dell’autonomia locale.

Non è ancora chiaro cosa abbia offerto il governo in cambio dell’appello di Ocalan, con i colloqui avvolti nel segreto. Fonti a conoscenza dei negoziati affermano che a Ocalan sono state promesse condizioni di prigionia notevolmente migliorate e che numerosi prigionieri politici curdi, in particolare Selahattin Demirtas, il politico curdo più popolare della Turchia, saranno liberati.

L’amnistia per i combattenti del PKK cui non sono imputati fatti di sangue sarebbe fra le proposte, e il governo regionale del Kurdistan (KRG) in Iraq ha offerto asilo ai quadri superiori del PKK, hanno detto alcune fonti ad Al-Monitor.

Un primo e necessario passo per la continuazione del processo sarebbe un cessate il fuoco reciprocamente dichiarato, affermano fonti del PKK. Ci sono voci non confermate secondo cui il PKK rilascerà due alti ufficiali dell’agenzia di intelligence nazionale turca, MIT, che il gruppo ha rapito nella provincia di Sulaimaniyah nel Kurdistan iracheno nel 2017.

Ma il percorso verso una pace duratura è costellato di insidie, come hanno dimostrato i precedenti tentativi.

I detrattori nazionalisti di Erdogan si sono affrettati a criticare l’appello di Ocalan. Ali Sehiroglu, vicepresidente del partito di estrema destra Zafer (Vittoria), ha giurato in un post su X di annullare “questo torbido processo”.

“Non lasceremo che la repubblica [turca] venga distrutta! Non permetteremo che la patria turca venga divisa”, ha scritto Musavat Dervisoglu, leader del partito nazionalista Iyi (Bene), su X.

Il principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), che ha fatto affidamento sul sostegno curdo nelle recenti elezioni, ha appoggiato l’appello di Ocalan. Il leader del CHP Ozgur Ozel ha affermato che l’appello è “importante” e ha espresso la speranza che il PKK lo ascolti.

Uno degli obiettivi principali dell’impegno di Erdogan nei confronti di Ocalan è quello di creare una spaccatura tra il CHP e il DEM prima delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari, che si terranno nel 2028. Essere in grado di rivendicare la vittoria sul PKK, un’organizzazione designata come gruppo terroristico da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, darebbe a Erdogan un’enorme spinta tra i nazionalisti. Le aperture a Ocalan, a lungo etichettato come “baby killer”, conquisterebbero un numero sufficiente di curdi, secondo Erdogan.

La gestione logistica del disarmo è complicata. “Una chiamata storica, sì, ma il PKK non scomparirà domani. A livello pratico, il PKK ha bisogno di garanzie di sicurezza per tenere un congresso, almeno uno grande, e questo richiederà più della dichiarazione di Ocalan“, ha affermato Aliza Marcus, autrice di “Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence“.

“Inoltre, qual è la definizione, in questo caso, di ‘scioglimento’? Ci sono migliaia di ribelli armati sulle montagne del Kurdistan iracheno: il gruppo non può semplicemente sciogliersi o addirittura disarmarsi senza una decisione su cosa accadrà a queste persone. Dove andranno? Cosa faranno? Gli sarà permesso di tornare in Turchia e di entrare nella politica legale? Il KRG permetterà loro di stabilirsi nel Kurdistan iracheno? Il PKK dovrebbe sciogliersi, ma i suoi quadri non spariscono e basta“, ha detto Marcus ad Al-Monitor.

Il lato positivo, ha osservato Marcus, è che “sciogliendosi, il PKK in sostanza darebbe ai suoi affiliati locali, che siano per la Siria o l’Iran, l’indipendenza che era stata loro promessa quando questi partiti si sono fondati nel 2003“. “Se Ankara accetterà questo è un’altra questione“, ha aggiunto Marcus.

