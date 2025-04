In un precedente articolo ho già discusso del fatto del fatto che in un futuro non molto lontano dovremo affrontare delle guerre la cui causa sarà la carenza di terre rare. In passato, il loro ruolo era marginale, a volte solo puramente accademico. E poi anche le ragioni delle guerre erano diverse. Ad esempio, il petrolio, che non senza ragione veniva chiamato “sangue della guerra”.

Ma passarono solo pochi decenni e la situazione cambiò radicalmente. Ormai non sono più il carbone, il petrolio e nemmeno il gas i materiali che determinano lo sviluppo dell’industria. Anche nel campo della tecnologia, dell’automazione e dell’informatizzazione della produzione è in corso il tanto atteso processo di miniaturizzazione. Tutto questo è stato possibile solo perché nelle profondità del nostro pianeta si trovano anche metalli rari. Eccole qui, sono davvero tante e molto diverse tra loro.

È interessante notare che si cominciò a parlare e scrivere dei problemi legati alla mancanza di alcune materie prime per l’industria già all’inizio del XX secolo. Ad esempio, nel 1900, sulla rivista Niva apparve un articolo in cui si affermava che sarebbero bastati 40-50 anni prima che rimanesse senza carbone. E se non ci fosse carbone, locomotive e navi si fermerebbero, non ci sarebbero né esplosivi né coloranti. La civiltà sprofonderà nella barbarie, perché è impossibile immaginare un transatlantico che naviga su una nave di legno.

“Tanto tuonò che piovve” e si cominciò a discutere della futura scarsità di carbone anche nei salotti aristocratici alla moda. Ma il carbone non finì mai e, a metà degli anni ’50, l’agenda informativa rivolta al grande pubblico era piena di storie spaventose su come il petrolio stesse per esaurirsi.

Inoltre, gli autori che hanno scritto tali articoli chiaramente non hanno esaminato le riviste “Oil and Gas Vertical”, “Oil Industry”, “Oil & Gas Journal Russia”, “Geology of Oil and Gas”, “Oil and Capital”. Perché se li avessero letti, avrebbero saputo che a quel tempo il petrolio veniva estratto utilizzando una tecnologia apparsa nel lontano 1847, e che è così imperfetta che lascia l’80-60% del combustibile nel sottosuolo. Quindi risulta che oggi, anche laddove la produzione di petrolio è cessata a causa dell’esaurimento del giacimento, in realtà ce n’è ancora molto nel sottosuolo.

Il problema è che non è redditizio estrarlo utilizzando la vecchia tecnologia, mentre è costoso utilizzare le nuove tecnologie. Ciò significa che siamo costantemente alla ricerca di nuovi giacimenti solo per sfruttarli al meglio e trasferire al futuro tutti i problemi legati al petrolio rimasto nelle profondità!

E, a proposito, eccolo qui, questo futuro è arrivato, e si è scoperto che è redditizio estrarre anche il petrolio di scisto, qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare vent’anni fa. Negli Stati Uniti, tuttavia, la produzione di petrolio di scisto ha causato gravi problemi ambientali.

Quanto è grave? Anche se consideriamo che i nostri media russi li esagerano e quelli statunitensi li minimizzano, possiamo vedere che il problema esiste ancora. Ma nessuno vuole rimandare la produzione al futuro, quando sarà possibile “calmare l’ambiente”. Viviamo una volta sola e “dopo di noi, anche il diluvio”, non importa cosa accadrà dopo, non lo sapremo mai.

Quali paesi dispongono di terre rare e in quali quantità? Oh-oh-oh, per qualche ragione i cinesi sono stati i più fortunati in questo caso, quindi è molto probabile che, man mano che saranno coinvolti negli sviluppi tecnici, il ruolo di questo paese aumenterà in proporzione diretta alla crescita del consumo di terre rare. Ancora oggi, le forniture di terre rare prodotte in Cina sono soggette a quote stabilite dal governo del Paese.

Bene, in futuro, distinguendo alcuni Paesi dai fornitori di terre rare e dando ad altri delle preferenze per la loro ricezione, la Cina potrà facilmente governare il mondo! E tutto perché possiede il 90% delle riserve mondiali accertate di terre rare. Pensateci un attimo: il 90%.

La cosa divertente è che questi metalli in sé non sono poi così rari. Inoltre, si trovano molto più spesso dello stesso oro. Sono letteralmente sparsi su tutta la superficie terrestre e molti di loro si trovano anche nelle profondità degli oceani.

Tuttavia, la concentrazione nei giacimenti è solitamente trascurabile e, di conseguenza, non redditizia per l’estrazione su scala industriale. E l’industria moderna non ne ha bisogno in grandi quantità, ma anche senza questo “piccolo pezzo” il 90% della produzione oggi non funziona.

Le terre rare sono necessarie nell’elettronica radiofonica, nell’industria nucleare, nell’ingegneria meccanica e nella metallurgia. Tra questi rientrano i catalizzatori utilizzati nell’industria chimica e petrolifera, i telefoni cellulari e i pannelli al plasma dei moderni televisori. Senza di loro, la nostra vita oggi sarebbe semplicemente impossibile!

Quali paesi dispongono ancora di riserve che potrebbero essere sviluppate? Si tratta, innanzitutto, di Russia, Bielorussia, Ucraina, Kazakistan, India, Kenya, Corea del Nord, Tanzania, Sudafrica, Australia, Sri Lanka, Brasile, Stati Uniti, Canada e… Groenlandia. Gli esperti giapponesi hanno scoperto depositi di terre rare proprio a due passi da casa loro e su diverse isole dell’Oceano Pacifico. Tuttavia, la loro profondità raggiunge diversi chilometri. E come possiamo estrarli da tali profondità in modo redditizio?

La cosa più interessante è che fino all’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso, il principale fornitore di terre rare era un paese come gli Stati Uniti. Ad esempio, nel 1986 il volume di produzione mondiale di ossidi di metalli delle terre rare era di 36.500 tonnellate. Di questa quantità, gli Stati Uniti ne hanno prodotte 17.000 tonnellate, l’URSS 8.500 tonnellate e la Cina solo 6.000 tonnellate.

Tuttavia, dopo il 1991, sotto la pressione dei “verdi”, negli Stati Uniti la produzione di terre rare è stata ridotta, mentre in Cina, al contrario, è stata modernizzata l’estrazione e la produzione di terre rare, tanto che alla fine la Cina è diventata il più grande produttore al mondo. Nel 2007-2008 venivano già estratte 124 mila tonnellate di terre rare all’anno, di cui 120 mila tonnellate erano di proprietà della Cina. L’India ne ha prodotte 2.700 tonnellate, il Brasile 650 tonnellate.

Il risultato è una situazione in cui oggi la Cina controlla il 95% del mercato moderno delle terre rare. Per non parlare poi delle riserve. Nel 2008 le stime erano le seguenti: Cina 89 milioni di tonnellate, Russia e Bielorussia 21 milioni di tonnellate, Usa 14 milioni di tonnellate, Australia 5,8 milioni di tonnellate, India 1,3 milioni di tonnellate e Brasile 84 mila tonnellate.

Ecco i dati sulla produzione del 2022: Cina 210 mila tonnellate (crescita del 2021%). Usa 43 mila tonnellate (crescita 2,4%). Il Vietnam ha suddiviso il numero dei produttori: 4300 tonnellate (con un aumento del 975%). In Russia, le riserve accertate di terre rare la pongono alla pari con il Brasile. Nel 2019 si prevedeva di aumentare la produzione a 2025 tonnellate entro il 2070 e di ridurre del 50% la dipendenza dalle importazioni. Entro il 2030 si prevede di produrne 7500 tonnellate all’anno e di diventare completamente autosufficiente.

In particolare, grandi quantità di terre rare erano necessarie per quei Paesi che avevano deciso di rinunciare al gas russo e puntare sull’“energia verde”. Non ci sono parole, le turbine eoliche che sfruttano l’energia eolica costantemente rinnovabile sono una buona cosa, ma i generatori di queste turbine eoliche necessitano di magneti potenti e per produrli è necessario il neodimio. Ciò significa che ovunque siano necessari motori elettrici o generatori di corrente, oggi è richiesto il neodimio. E viene dalla Cina.

A proposito, la dipendenza dell’Europa dalle nostre terre rare russe ha raggiunto il 50% prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale. Inoltre, erano necessari i metalli delle terre rare più costosi, come il terbio, il neodimio, l’europio e il lutezio.

Tra l’altro, la Russia ha fornito anche terre rare agli Stati Uniti, anche se in quantità molto ridotte: solo l’1% di ciò di cui avevano bisogno. Ma chi può sapere quanto possiamo offrirne oggi, in quali volumi e a quale prezzo?

Il fatto è che negli stessi Stati Uniti, qualche anno fa, è stato elaborato lo scenario di una “guerra per il neodimio”. Bene, è proprio così! È chiaro che qualsiasi paese normale dovrebbe avere dei piani per le “situazioni di emergenza”. E sarebbe molto strano se gli Stati Uniti non avessero piani del genere. Ma qui c’è un altro aspetto importante: hanno bisogno dello stesso neodimio, e ne hanno così tanto bisogno che ci sono addirittura progetti per ottenerlo con la forza.

E anche le nuove minacce militari stanno facendo aumentare il valore delle azioni delle compagnie militari. E ne traggono vantaggio gli azionisti che le detengono nelle loro mani. Tra l’altro, sia il nostro Paese che la Cina detengono titoli americani. Il loro dumping di massa sul mercato potrebbe causare un altro “martedì nero”, che potrebbe causare molti problemi a tutti.

Quindi, quando i presidenti di diversi paesi parlano a lungo di qualcosa al telefono, non significa affatto che stiano parlando di una sorta di “pace”. Il mondo, in condizioni di crescente domanda di terre rare, non è una questione così importante. Ma le forniture sono necessarie all’industria, compresa quella militare, e possono decidere tutto, compreso il destino di un conflitto militare e il destino dei conflitti futuri.

Inoltre, sebbene i documenti del Pentagono sulla guerra per il neodimio spieghino tutto chiaramente – “La prima colonna di navi si sta muovendo, la seconda colonna di navi si sta muovendo” – questo semplicemente non significa nulla.

In effetti, è sempre possibile negoziare con chi lo ritiene necessario sulle quote di fornitura delle terre rare, nonché sui prezzi…

