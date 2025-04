Germania. Manifestazioni contro la guerra in cento città tedesche

Manifestazioni del movimento per la pace tedesco si sono svolte in oltre 100 città della Germania. Come è tradizione il lunedì di Pasqua, la gente è scesa in strada da Francoforte alla base aerea di Büchel in Renania-Palatinato, dove sono immagazzinate le armi nucleari statunitensi.

Decine di migliaia di persone hanno manifestato per la pace e il disarmo nei giorni di Pasqua, riferisce il centro informazioni della Marcia di Pasqua a Francoforte sul Meno. “Abbiamo mantenuto il livello del numero di azioni individuali e del numero di partecipanti, e in alcuni casi lo abbiamo superato in modo significativo”, afferma il loro portavoce Willi van Ooyen.

Van Ooyen vede la ripetuta “violazione del diritto internazionale, insieme alle esportazioni di armamenti e armi” come la ragione dell’aumento della partecipazione. Questo inquieta le persone e diffonde la paura. Ciò rende ancora più minaccioso lo stazionamento di nuove armi a medio raggio statunitensi in Germania, previsto per il 2026. D’altra parte, le firme per l'”Appello di Berlino” vengono raccolte ovunque.

Gli organizzatori sottolineano positivamente la partecipazione delle associazioni giovanili alle azioni, a cui tradizionalmente partecipano attivisti più anziani. Queste associazioni si oppongono alla prevista riattivazione del servizio militare obbligatorio e sostengono il mantenimento della clausola civile nelle università. Hanno anche protestato contro la pubblicità della Bundeswehr nelle scuole e nei centri per l’impiego.

Una delle manifestazioni più grandi è svolta sabato a Stoccarda con 4.500 partecipanti, secondo gli organizzatori. Diverse migliaia di persone hanno anche preso parte alla marcia di Pasqua del coordinamento per la pace a Berlino-Kreuzberg. Tra le richieste anche quella di porre fine alla guerra a Gaza. Secondo la polizia, sono state arrestate 15 persone indagate per aver gridato slogan e usato simboli di quelle che le autorità tedesche considerano organizzazioni incostituzionali e terroristiche, ovvero le associazioni palestinesi Hamas e Samidoun. Ci sono state contro-manifestazioni più piccole alla Marcia di Pasqua di Berlino, anche da parte dei nazionalisti ucraini, che hanno respinto le richieste di negoziati di pace con la Russia.

“Pomodori invece di granate” è stato il motto delle proteste davanti allo stabilimento Rheinmetall di Unterluss, in Bassa Sassonia. A Bochum-Wattenscheid, Ulrich Sander, membro del comitato federale della coalizione antifascista VVN-BdA, ha ricordato nel suo discorso di domenica che le marce di Pasqua erano dirette per la pace e contro il militarismo e il fascismo. Sander citava la prima marcia di Pasqua del 1960: “Il popolo tedesco è già stato rimproverato una volta per essere rimasto in silenzio dove erano necessarie parole e azioni coraggiose. Nei campi di concentramento – come Bergen-Belsen – milioni di persone hanno perso la vita. Ma se l’armamento nucleare continua, tutta l’umanità è minacciata di annientamento”.

*Fonte: Junge Welt

