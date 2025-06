“Netanyahu non è Israele”, hanno scritto intellettuali e autori. Si sbagliano

Contrariamente a quanto affermato dai redattori della dichiarazione, sembra che la guerra esprima effettivamente i desideri e i valori della maggior parte degli israeliani, che hanno scelto questo governo con libere elezioni.

“Netanyahu non è Israele: il suo governo non ci rappresenta!“. Con questo titolo, il 30 maggio è stata pubblicata una dichiarazione pubblica contro la guerra a Gaza, firmata da 160 scrittori, accademici e intellettuali israeliani, e da allora migliaia di altri hanno aggiunto le loro firme.

Non c’è dubbio che l’intenzione sia buona e meritevole, ma il problema è che la dichiarazione pubblica in sé non è credibile; è sbagliata e fuorviante, e i suoi autori e firmatari si stanno ingannando.

I promotori si sono subito preoccupati di tradurre il documento in inglese e di inviarlo ai media esteri, presumibilmente affinché coloro che non sono antisemiti sapessero e comprendessero che, fondamentalmente, la nostra è la parte giusta, quella giusta.

Questo perché il 7 ottobre, in una totale sorpresa, dal nulla (vale a dire, da Gaza, dalla prigione, dal ghetto che abbiamo istituito per i suoi residenti), delle bestie sono arrivate a massacrare i loro vicini, gli abitanti del Negev Occidentale. E poi siamo andati in guerra giustamente contro coloro che hanno assassinato spietatamente, con le proprie mani, faccia a faccia, bambini, madri e padri, nonni, intere famiglie. Abbiamo combattuto con una forza tremenda e non ci siamo mai arresi: per 19 mesi abbiamo bombardato e bombardato, distrutto, devastato, ucciso, espulso, eppure, secondo la dichiarazione, è stata considerata una guerra giusta.

Tuttavia, poi, come è implicito nel testo, le cose sono cambiate, si sono davvero capovolte. “La guerra iniziata il 18 marzo con la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele e il mancato rispetto dell’accordo per il rilascio dei prigionieri non è la guerra giusta che abbiamo intrapreso il 7 ottobre. Una guerra in cui sono stati uccisi più di 15.600 bambini non è morale“, afferma la dichiarazione, che evita elegantemente di chiarire che questi bambini erano già stati uccisi nella guerra che abbiamo intrapreso il 7 ottobre 2023, così come le loro madri, i loro padri e i loro nonni.

Perché questa guerra è stata una guerra di annientamento fin dall’inizio, 19 mesi prima, con i massicci bombardamenti dei piloti dell’aeronautica e dei droni telecomandati e l’uso di bombe del peso di quasi una tonnellata, da un po’ di tempo, nelle guerre moderne non uccidono più faccia a faccia, e ancor di più con l’inizio della “manovra” terrestre. In effetti, questa guerra aveva altri obiettivi oltre alla vittoria militare.

È stata condotta sempre più nello spirito degli appelli di alti politici, ministri e parlamentari, nonché di generali di ogni tipo, a distruggere la Striscia di Gaza: raderla al suolo, sradicare, uccidere, affamare, prenderne il controllo e persino stabilirvi insediamenti ebraici. E così, molto prima del 18 marzo, l’intera Striscia di Gaza: città e paesi, quartieri residenziali, campi profughi, campi coltivati, frutteti, era già diventata una terra di desolazione e morte.

“Netanyahu non è Israele. Questa guerra è contro la volontà della maggioranza in Israele e i suoi valori“, afferma la dichiarazione. Perché? Dopotutto, questo governo è stato eletto con elezioni libere e democratiche dalla maggioranza dei cittadini israeliani, secondo il programma pubblico dei partiti partecipanti, a partire dal Likud guidato da Netanyahu per finire con il Sionismo Religioso e Otzma Yehudit (Potere Ebraico) guidati da Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

La prima frase delle linee guida di base afferma: “Il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile a tutte le aree della Terra d’Israele. Il governo promuoverà e svilupperà gli insediamenti in tutte le parti della Terra d’Israele: in Galilea, Negev (Naqab), Golan, Giudea e Samaria (queste ultime due sono la Cisgiordania)“.

Infatti, ha implementato queste linee guida fondamentali in Cisgiordania fin dalla sua istituzione. Come i governi precedenti, sebbene con maggiore zelo e violenza, sotto la guida di Smotrich, che ha ricevuto un ulteriore incarico accanto al Ministero delle Finanze: Ministro presso il Ministero della Difesa responsabile dell'”Amministrazione degli Insediamenti (Giudea e Samaria)”. Nella guerra attuale, il governo applica queste linee guida fondamentali anche alla Striscia di Gaza.

Eppure nella dichiarazione è scritto che “una guerra che non è accompagnata da obiettivi politici è una guerra di inganno”. Ma questi sono proprio gli obiettivi politici della guerra: conquistare, espellere, insediare e controllare per sempre. Ciò che è applicabile alla Cisgiordania è altrettanto applicabile a Gaza.

Inoltre, questa guerra odierna è l’attuazione di una politica, un’ideologia, il cui campo politico di sostegno in Israele è stato composto principalmente dagli elettori di Netanyahu e Saar, da Sionismo Religioso e da Potere Ebraico, fino agli elettori di Bennett e Lieberman. E anche tra coloro che si affiancano a loro al centro, nella formazione di Gantz e persino tra coloro che si schierano con Lapid, non ci sono forti oppositori a questa politica. Questa è la maggioranza in Israele oggi e questi sono i suoi valori. Questa nuova dichiarazione è ormai obsoleta da tempo.

I redattori e i firmatari promettono di essere “determinati a difendere la democrazia israeliana“. Ditemi, amici miei, di che tipo di democrazia state parlando? È una democrazia quando metà della popolazione che vive sotto il suo dominio, tra il Fiume e il Mare, è stata sottoposta a questo violento Regime Militare per tre generazioni, senza diritti civili né Diritti Umani, e senza alcuna protezione da demolizioni, espulsioni e Pogrom perpetrati dagli ebrei?

E per concludere, i redattori e i firmatari si impegnano a essere determinati a “preservare la speranza per entrambi i popoli“. Potreste cortesemente spiegarmi come, se posso chiedere? Quasi un anno fa, la Knesset (Parlamento) ha approvato una risoluzione in questi termini:

“La Knesset di Israele si oppone con veemenza alla creazione di uno Stato Palestinese a Ovest del fiume Giordano. La creazione di uno Stato Palestinese nel cuore della terra di Israele rappresenterebbe una minaccia esistenziale per lo Stato di Israele e i suoi cittadini, perpetuerebbe il conflitto israelo-palestinese e minerebbe la stabilità nella Regione“.

Solo nove membri della Knesset appartenenti ai partiti arabi hanno votato contro la decisione, mentre i partiti che compongono l’Unità Nazionale e Yisrael Beytenu (Israele, Casa Nostra) hanno votato a favore. Se il governo di Netanyahu cadesse, questi due partiti, insieme al partito di Bennett, la cui opinione su questo tema è esattamente la loro, costituiranno il blocco decisivo nella coalizione che formerà il prossimo governo. E nella Knesset continuerà a esserci una schiacciante maggioranza contraria alla creazione di uno Stato Palestinese, una maggioranza che rappresenta la maggior parte dei cittadini ebrei di Israele e i loro valori.

Dopotutto, per gli altri, non c’è altro che questa speranza: che venga creato uno Stato per loro. Da dove verrà dunque la speranza che siete determinati a preservare per entrambi i popoli? E che validità ha la vostra determinazione? E visto che siamo arrivati ​​fin qui, non si può fare a meno di chiedersi con tristezza dove sia stata questa determinazione fino a ora.

