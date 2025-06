Gli attivisti della “Marcia per Gaza” si stanno concentrando in Egitto

Oltre 7.000 attivisti provenienti da 54 paesi del mondo si stanno concentrando in Egitto nel quadro della “Marcia Globale verso Gaza”, per raggiungere il valico di Rafah e chiedere la fine dell’assedio e del genocidio del popolo palestinese.

In una potente dimostrazione di solidarietà, una carovana di 300 veicoli è partita da Tunisi e da altre città del Nord Africa, con l’obiettivo di fare pressione sulle autorità affinché aprano un corridoio umanitario permanente e indipendente verso Gaza.

Un gruppo di europarlamentari che sostengono la Global March su Gaza, ha scritto una lettera direttamente al presidente egiziano al Sisi affinché garantisca il passaggio in sicurezza in Egitto. Fra questi ci sono anche i parlamentari italiani Marco Tarquinio, Brando Benifei, Mimmo Lucano. L’europarlamentare francese Rima Hassan che si trova in questo momento in carcere in Israele per avere rifiutato l’ordine di espulsione per gli attivisti a bordo della nave della Freedon Flotilla.

Il movimento si riunirà al Cairo il 12 giugno, per poi marciare a piedi per tre giorni da Al Arish verso il valico di Rafah, trasmettendo un messaggio globale di resistenza e speranza alle porte di Gaza.

11 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO