“La Russia non ha fretta ma l’offensiva su Dnipro cambia tutto”

Stephen Bryen è una voce autorevole voce nel campo della Difesa e dell’analisi militare: ex sottosegretario durante l’amministrazione Reagan e già presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo), Bryen vanta una lunga carriera nel campo dell’industria bellica e della sicurezza internazionale. InsideOver lo ha intervistato per porgli qualche domanda sulla guerra tra Russia e Ucraina alla luce degli ultimi eventi .

Dopo l’attacco dell’Ucraina alle basi russe, si aspettava una risposta più dura da parte di Mosca? Quali potrebbero essere le conseguenze se la Russia decidesse di colpire più duramente?

“La maggior parte dei rapporti indica che la Russia sta iniziando a rispondere e a effettuare rappresaglie dopo l’attacco alle sue basi aeree strategiche. Negli ultimi giorni, i russi hanno lanciato una serie di attacchi con missili e droni, causando danni significativi a depositi di munizioni, centri di comando e addestramento, e impianti di produzione di droni.

In particolare, i russi hanno preso di mira i sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev e in altre località, con presunti successi. Sostituire i sistemi Patriot danneggiati è quasi impossibile, poiché le scorte di missili, radar e sistemi di comando e controllo sono quasi esaurite in Europa e negli Stati Uniti”.

E questo cosa comporta?

“L’importanza di ciò è che, se le difese aeree dell’Ucraina fossero significativamente indebolite, Kiev potrebbe diventare vulnerabile a attacchi ancora più massicci in futuro. Tutto questo potrebbe far parte di uno scenario di fine guerra che la Russia ha in mente, ma ci sono ragioni per cui i russi non hanno fretta, incluso il desiderio di non inimicarsi gli Stati Uniti. Questo perché la Russia preferirebbe di gran lunga un accordo negoziato per porre fine alla guerra, se riuscisse a convincere Washington a muoversi nella direzione che sembra avere in mente il presidente Putin”.

Le forze russe sono avanzate nella regione di Dnipropetrovsk, accanto a Donetsk, per la prima volta. Qual è la sua lettura della strategia di Mosca qui? È l’inizio di una nuova grande offensiva o più un’azione tattica limitata?

“Dnipropetrovsk, o Dnipro, è una regione ancorata alla sua città principale, Dnipro, che si trova a cavallo del fiume Dnepr, il corso d’acqua strategico dell’Ucraina. Dnipro è anche la quarta città più grande dell’Ucraina ed era un tempo sede dell’industria aerospaziale e della difesa dell’Unione Sovietica in Ucraina. Fino ad ora, l’Ucraina non ha dovuto difendere questa regione, oltre a cercare di proteggersi dagli attacchi aerei russi su strutture industriali e infrastrutture.

Se il movimento russo dovesse prendere slancio, sarebbe molto difficile per l’Ucraina allocare forze per difendere questa zona, soprattutto considerando che le forze armate ucraine sono già sotto pressione su una lunga linea di contatto”.

Cosa significa dal punto di vista operativo?

“Operativamente, l’Ucraina ha consumato uomini e mezzi inseguendo un’operazione sfuggente a Kursk, che ha causato oltre 75.000 perdite. Ci sono rapporti di diserzioni di massa tra le truppe ucraine e dell’uso della coercizione sul campo di battaglia per mantenere il combattimento.

Il quadro generale è che la determinazione e il morale ucraino stanno vacillando. La decisione dell’Ucraina di non accettare uno scambio di caduti in guerra (precedentemente concordato a Istanbul), specialmente perché la maggior parte dei caduti proviene dall’incursione di Kursk, ha anche scatenato polemiche in tutta l’Ucraina”.

Cioè?

“Se i russi utilizzassero le loro forze e occupassero con successo parte o tutta la regione di Dnipro, ciò segnerebbe un cambiamento significativo negli obiettivi di guerra della Russia. Fino ad ora, le forze di terra russe si sono concentrate sul consolidare il controllo sulle quattro aree annesse dalla Russia, che si dice siano etnicamente russe (oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia). Dnipro non è etnicamente russa né coerente con le precedenti rivendicazioni russe. Prendere la regione di Dnipro rappresenterebbe un’espansione significativa della guerra”.

Con le forze armate ucraine a corto di uomini e risorse, quanto tempo crede che possano resistere in questa guerra di logoramento? Ci sono elementi che potrebbero cambiare le dinamiche?

“È quasi impossibile prevedere con precisione quanto tempo l’Ucraina possa resistere contro un nemico implacabile. La strategia ucraina, per quanto ne sappiamo, consiste nel cercare di alzare il prezzo per la Russia lanciando costantemente attacchi principalmente sul territorio russo, cercando di vincere alcune battaglie selettive per “mostrare” ai loro sponsor occidentali che possono vincere la guerra, e in definitiva cercando di trovare un modo per spingere la Nato a venire in loro soccorso inviando truppe nella guerra contro la Russia.

In effetti, gli attacchi dell’Ucraina alle forze e agli asset nucleari strategici russi possono essere meglio compresi come un piano Ucraina-Nato per scioccare i russi e costringerli a ritirarsi dalla guerra in Ucraina”.

Non si rischia un’escalation pericolosa?

“Il piano di shock è immensamente rischioso. Non si sa mai se un bombardiere strategico russo, fermo su una pista, possa trasportare un’arma nucleare “attiva”. Inoltre, finora, l’ultimo attacco alle basi aeree russe e la distruzione di alcuni bombardieri nucleari strategici sembra aver avuto un effetto controproducente, alimentando la determinazione della Russia a rispondere all’Ucraina (e forse anche alla Nato).

Per la cronaca, i commenti sponsorizzati dallo Stato russo, così come i blogger militari russi, che a volte seguono una linea propria, credono collettivamente che questi attacchi siano stati coordinati con la Nato. Se c’è un elemento che potrebbe cambiare le dinamiche a breve termine, a mio avviso, sarebbe la frattura del Governo ucraino, forse innescata da una rivolta in alcune parti dell’esercito ucraino. Zelensky sta camminando su una linea sottile, e le sue tattiche nella guerra potrebbero facilmente scatenare un rivolgimento”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto l’idea di fornire a Kiev missili Taurus a lungo raggio. Pensa che questa mossa potrebbe condurre a un’escalation? Quali rischi comporta per l’Europa e la Nato?

“È mia convinzione che il trasferimento dei missili Taurus all’Ucraina sia osteggiato dall’amministrazione Trump. Dati i tipi di obiettivi che l’Ucraina sta attaccando in Russia, i missili Taurus darebbero a Zelensky un maggiore potere di disturbo.

A livello pratico, i missili Taurus dovrebbero probabilmente essere installati su jet F-16 americani, poiché l’Ucraina ha pochi altri aerei disponibili oltre agli F-16. Ciò richiederebbe la cooperazione degli Stati Uniti per integrare correttamente i Taurus con i sistemi di controllo del fuoco e radar americani”.

Con i recenti colloqui a Istanbul, pensi che ci sia una reale possibilità di un cessate il fuoco a breve termine, o Russia e Ucraina sono ancora troppo distanti per trovare un terreno comune?

“Il fatto che l’Ucraina abbia rotto l’ultimo accordo stipulato a Istanbul (sullo scambio di caduti in guerra e prigionieri di guerra) potrebbe essere un errore fatale. I russi diranno (e lo stanno già dicendo) che Zelensky è illegittimo e inaffidabile. Se il Governo di Zelensky dovesse collassare, la porta potrebbe riaprirsi, ma per ora Zelensky l’ha chiusa sbattendola”.

