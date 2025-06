L’ipocrisia occidentale sull’attacco di Israele all’Iran è sconcertante

Il mondo ha già visto questo copione.

Una narrazione di minaccia esistenziale. Un coro mediatico che rifiuta di mettersi in discussione . Politici che battono i tamburi di guerra, invocando la sicurezza per giustificare l’aggressione. Allora era l’Iraq. Ora è l’Iran.

Eppure, sullo sfondo, un fatto lampante non viene detto: Israele ha già armi nucleari e nessuno lo ritiene responsabile.

Esponiamo i fatti.

L’Iran è firmatario del Trattato di Non Proliferazione (TNP) e consente ispezioni internazionali da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). È sotto costante sorveglianza e ha affrontato sanzioni schiaccianti anche per la possibilità di capacità nucleare.

Israele, d’altra parte, non è firmatario del TNP. Non ha mai permesso all’AIEA di ispezionare i suoi impianti nucleari. Eppure, si ritiene che possieda circa 90 testate nucleari.

È anche l’unica potenza dotata di armi nucleari in Medio Oriente e si è sempre comportata in contrasto con il diritto internazionale con le sue tattiche letali contro i civili.

Ipocrisia sconcertante

In questo momento, i leader israeliani sono sotto inchiesta da parte della Corte penale internazionale (CPI) per genocidio. Questa non è teoria o speculazione: si sta svolgendo in tempo reale.

Gaza è in rovina. Decine di migliaia di persone sono state uccise. Bambini smembrati. Famiglie sepolte vive. Interi quartieri si sono trasformati in cenere. E lo Stato responsabile di tutto ciò è lo stesso armato di armi nucleari e del tutto esente dal controllo che richiede per gli altri.

Che cosa ci dice questo sul cosiddetto ordine internazionale basato su regole?

Ci dice che le regole si applicano solo a coloro che non hanno elettricità. Ci dice che ad alcune nazioni è permesso di agire al di fuori del diritto internazionale, protette da alleanze geopolitiche e dal silenzio dei loro sostenitori.

Ci dice che gli stessi media e le stesse istituzioni politiche che hanno affermato che l’Iraq aveva armi di distruzione di massa, solo per essere smentiti in modo catastrofico, non riescono ancora a porre le domande più ovvie.

Perché Israele non è tenuto allo stesso livello dell’Iran? O qualsiasi altra nazione?

Perché una potenza nucleare che è attivamente sotto processo per genocidio non è al centro di un’urgente preoccupazione globale?

Perché abbiamo più paura di un’ipotetica bomba iraniana che di un vero e proprio arsenale israeliano?

L’ipocrisia è sconcertante. E non è sfuggita al resto del mondo.

Il Sud del mondo lo vede. I musulmani lo vedono. Il popolo della Palestina purtroppo deve viverlo.

E sempre più persone in Occidente si stanno opponendo ai doppi standard che erodono qualsiasi autorità morale che gli Stati Uniti e i loro alleati affermino di avere.

Non si tratta di difendere l’Iran o il suo passato. Si tratta della consistente e pericolosa erosione delle norme internazionali.

Se la comunità internazionale ha veramente a cuore la non proliferazione, allora tutti gli stati nucleari devono essere ritenuti responsabili, specialmente quelli che rifiutano la trasparenza, commettono crimini di guerra e alimentano l’instabilità regionale.

Se Israele continua a ricevere un assegno in bianco sia per la sua violenza che per le sue scorte di armi, allora il TNP diventa privo di significato. L’AIEA diventa inefficace. E ogni futura “linea rossa” diventa solo un’altra sfumatura di ipocrisia.

Quindi, con chiarezza morale su questo tema per qualsiasi essere umano morale, dovrebbe essere facile dire: Israele deve essere ritenuto responsabile non solo per le sue azioni a Gaza e nella Cisgiordania occupata, ma anche per il suo arsenale nucleare.

Non possiamo permettere che il mondo venga trascinato in un’altra guerra, sostenuto da falsi pretesti e da un’applicazione selettiva.

Il manuale dell’Iraq avrebbe dovuto essere ritirato molto tempo fa. Ma se sta uscendo dallo scaffale ancora una volta, allora deve farlo anche la nostra resistenza collettiva ad esso.

Mettere in discussione questo doppio standard non dovrebbe essere radicale. Ignorarlo non dovrebbe essere una regola.

* da Middle East Eye

19 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO