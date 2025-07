Gaza. Verso un cessate il fuoco?

Alcuni esponenti di Hamas hanno espresso la volontà di fermare le armi, che Israele ha chiesto come condizione per un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza, ha riferito l’agenzia saudita Asharq News, citando funzionari di Hamas che hanno familiarità con la questione.

Hamas sta cercando chiare garanzie che il cessate il fuoco alla fine porterà alla fine della guerra, ha detto la fonte vicina al gruppo. Due funzionari israeliani hanno detto che questi dettagli sono ancora in fase di elaborazione. In una dichiarazione rilasciata oggi, Hamas ha detto che stava discutendo la proposta di cessate il fuoco con altre fazioni palestinesi e che avrebbe presentato la sua risposta ai mediatori una volta conclusi i colloqui. I funzionari sentiti dalla stampa hanno anche detto che il gruppo potrebbe accettare di esiliare temporaneamente un numero simbolico di suoi funzionari a Gaza, se ciò porterà alla fine della guerra di Israele contro la Striscia.

Almeno 101 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani in tutta Gaza giovedì, hanno detto fonti mediche ad Al Jazeera, tra cui almeno 51 persone che erano in attesa di aiuti umanitari.

In una dichiarazione ufficiale il Ministero dell’Interno e della Sicurezza Nazionale della Striscia di Gaza fa sapere che è severamente vietato trattare, lavorare o fornire qualsiasi forma di assistenza o copertura con l’organizzazione umanitaria americana “Gaza Humanitarian Foundation” o i suoi agenti locali o esterni. “Questa istituzione non è stata istituita allo scopo di alleviare o alleviare le sofferenze degli assediati e degli affamati del nostro popolo, ma è diventata, a causa della sua struttura e dei suoi meccanismi di sicurezza e militari, una trappola di morte di massa, centri di umiliazione e violazione sistematica della dignità e dei diritti umani” dice la dichiarazione che poi sottolinea che: “Saranno adottate misure legali dissuasive nei confronti di chiunque dimostri di essere coinvolto nella cooperazione con questa istituzione, portando all’imposizione delle sanzioni massime previste dalle leggi nazionali in vigore”.

4 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO