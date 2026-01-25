La Nuova Dottrina Monroe, una spada sospesa sull’America Latina

Diversamente da quanto raccontano gli scribacchini del sistema mediatico occidentale – ripresi pari pari da tanti “guerriglieri da tastiera” secondo cui se non ci contrappone militarmente e immediatamente ad ogni aggressione imperialista significa che la si accetta con indifferenza – l’aggressività Usa in Venezuela e altrove è attentamente monitorata anche a Pechino, che vede messa a rischio la rete di relazioni commerciali con diverse aree del mondo.

Questo editoriale del Global Times – “pubblicazione del gruppo editoriale del Quotidiano del Popolo, che rappresenta la voce autorevole del Partito Comunista e del governo cinese” – indica che il problema strategico di contenere questa accresciuta aggressività militare statunitense è ben presente ed è stato già inquadrato.

Una volta verificato che “gli Stati Uniti stanno tentando di strappare le pagine del codice giuridico internazionale del XXI secolo e riportare il calendario all’era del XIX secolo della ‘legge della giungla’” ci si deve porre l’obbiettivo di costruire “uno scudo più robusto per deviare i colpi diretti, ma ancor più importante” diventa “la forgiatura di una ‘lama affilata’ di equità per recidere le catene dell’interferenza egemonica“.

Naturalmente chiunque abbia la testa sulle spalle sa che, anche si possiede grande potenza economica e un arsenale nucleare rilevante, ogni escalation solo militare porta con sé il rischio massimo di un conflitto che azzererebbe lo sviluppo dei paesi coinvolti e dell’intera umanità. Dunque c’è da chiarire il significato concreto di quella “lama affilata” con cui “recidere le catene dell’interferenza egemonica“. Che non è la scontata “reazione automatica uguale e contraria” del pensiero militare occidentale, ma piuttosto una rete che avvolge l’aggressore per bloccarne alla fine le mosse.

Spiega infatti l’editoriale del Global Times che “non è un invito a intensificare il conflitto, ma piuttosto un catalizzatore per la ricostruzione delle capacità e l’innovazione dell’ordine globale. Significa difendere con fermezza il multilateralismo nel quadro del diritto internazionale per formare un potente contrappeso all’intervento. Significa approfondire la cooperazione Sud-Sud, rafforzare l’integrazione regionale e costruire reti economiche e finanziarie resilienti per resistere alle sanzioni unilaterali.”

Un lavoro attento, complicato, “di lunga durata”. Perché si tratta di disinnescare un meccanismo esplosivo, non di combattere il fuoco con il fuoco.

Ci si riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo… Che è comunque meglio del morire “tutti e presto”.

Mentre i titoli sull’attacco militare USA al Venezuela e sul sequestro forzato del suo presidente Nicolás Maduro cedono gradualmente il passo alle notizie sulla Groenlandia e sulle divisioni USA-Europa a Davos, rimane una realtà agghiacciante: la sovranità e la sicurezza regionale dei paesi latinoamericani sono ancora in ostaggio a una lama del loro vicino settentrionale.

Giovedì, il Wall Street Journal (WSJ) ha citato fonti vicine alla questione affermando che l’amministrazione Trump sta cercando insider all’interno del governo cubano per facilitare un cambio di regime entro la fine dell’anno. Sebbene, secondo il media statunitense, i funzionari USA “non abbiano un piano concreto” per porre fine al governo cubano, tali discussioni non sono altro che sale sulle ferite ancora aperte dell’America Latina sullo sfondo dell’intervento in Venezuela.

Questo rapporto del WSJ riporta ancora una volta il fantasma della Dottrina Monroe – uno spettro che ha perseguitato le Americhe per due secoli – sotto i riflettori in una forma più barbarica. Sotto l’attuale amministrazione USA, la Nuova Dottrina Monroe ha rivelato i suoi colori più pericolosi: una campagna di espansione imperialista mascherata da “sicurezza nazionale“.

I suoi tratti distintivi non sono più limitati alla semplice manipolazione politica, all’isolamento diplomatico o agli embarghi commerciali; piuttosto, si è evoluta in un sistema di manipolazione strutturale: un’offensiva a più punte che mescola attacchi militari, strangolamento finanziario, blocchi energetici e pervasiva sovversione interna.

Dalle dirette interventi militari del passato alle moderne “rivoluzioni colorate”, guerre economiche e operazioni psicologiche, la cassetta degli attrezzi interventista di Washington è stata continuamente “aggiornata”. Per i paesi latinoamericani, la Nuova Dottrina Monroe non è un “dono” del suo “buon vicino”; è una spada sospesa a un filo, la cui lama brilla della luce fredda dell’interventismo.

L’incursione a Caracas è stata solo una plateale prova generale della Nuova Dottrina Monroe. Per i falchi di Washington, il Venezuela è semplicemente il primo domino. Stanno sfruttando lo slancio dell’egemonia militare per creare un “effetto raggelante” in tutta la regione: sottomettiti, o diventerai il prossimo bersaglio. Questa nuda politica di potenza è una totale profanazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali di uguaglianza sovrana e non interferenza.

Non serve ossessionarsi sull’accuratezza della rivelazione del WSJ o se un colpo di stato a Cuba si manifesterà davvero entro la fine del 2026. Il vero pericolo non risiede in una specifica tempistica, ma nella mentalità di Washington di trattare l’intervento come un diritto e l’egemonia come ordine. Finché la macchina della Nuova Dottrina Monroe rimane in moto, la pace in America Latina rimarrà fragile.

Se gli USA sono ubriacati dai temporanei guadagni militari in Venezuela, portandoli a credere di poter agire impunemente in tutta la regione, stanno commettendo un grave errore di calcolo sia della storia che della realtà. L’America Latina di oggi non è la regione della metà del XIX e dell’inizio del XX secolo. Mentre l’egemonia seminerà divisioni, l’aspirazione collettiva allo sviluppo sovrano tra i popoli della regione rimane una forza irresistibile.

Inoltre, poiché gli impulsi unilateralisti di Washington non sono più confinati al loro “cortile”, il risentimento globale verso le sue parole e azioni egemoniche ha raggiunto un punto di rottura – le recenti minacce di Washington riguardo alla Groenlandia hanno persino costretto gli alleati statunitensi al di là dell’Oceano Atlantico a prendere posizione, implorando che “il più forte ha sempre ragione” non deve diventare la legge universale della condotta internazionale.

In effetti, gli Stati Uniti stanno tentando di strappare le pagine del codice giuridico internazionale del XXI secolo e riportare il calendario all’era del XIX secolo della “legge della giungla”. In questo contesto, difendere la giustizia richiede uno scudo più robusto per deviare i colpi diretti, ma ancor più importante, richiede la forgiatura di una “lama affilata” di equità per recidere le catene dell’interferenza egemonica.

Questa “lama” non è un invito a intensificare il conflitto, ma piuttosto un catalizzatore per la ricostruzione delle capacità e l’innovazione dell’ordine globale. Significa difendere con fermezza il multilateralismo nel quadro del diritto internazionale per formare un potente contrappeso all’intervento.

Significa approfondire la cooperazione Sud-Sud, rafforzare l’integrazione regionale e costruire reti economiche e finanziarie resilienti per resistere alle sanzioni unilaterali.

Soprattutto, si tratta di aumentare l’autonomia strategica nei settori critici per rafforzare le fondamenta della sicurezza nazionale.

L’obiettivo finale è guidare l’ordine internazionale verso un futuro più democratico e multipolare, riducendo così sistematicamente lo spazio in cui possono operare egemonia e politica di potenza. Solo quando l’egemone realizzerà che le sue ambizioni predatorie comporteranno un costo insopportabile, quella spada sospesa smetterà finalmente di cadere.

