Thiago e Saif verso la liberazione

Ultim’ora. Gli attivisti Thiago Avila e Saif Abu Keshek sono stati liberati. Dopo essere espulsi da Israele verso la Turchia arriveranno a Creta per raggiungere il resto delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

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Forse il rapimento in Israele dei due attivisti della Flotilla è vicino alla fine. Ma bisogna usare il “forse”, perché dall’entità sionista bisogna aspettarsi sempre il peggio.

“Oggi, lo Shabak, l’agenzia di intelligence israeliana, ha informato il team legale di Adalah che gli attivisti e leader della Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abukeshek , saranno rilasciati dalla detenzione israeliana oggi, sabato 9 maggio 2026″, ha fatto sapere in una nota la ong Adalahche, con le avvocate Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma, segue direttamente il caso dei due attivisti.

“Saranno consegnati più tardi oggi alle autorità israeliane per l’immigrazione e resteranno in custodia in attesa della loro deportazione”.

9 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO