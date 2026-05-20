Firmo por Cuba. Parte la campagna globale di raccolte firme per difendere il popolo cubano

È partita da alcuni giorni una nuova campagna di solidarietà e sostegno internazionalista a Cuba e alla sua sovranità, contro l’aggressione imperialista statunitense. Cuba is not alone – Firmo por Cuba è il nome della Campagna Globale promossa dall’International Workers Institute, dalla World Federation of Trade Unions – Regional Office for Latin America and Caribbean e dalla Central de Trabajadores de Cuba.

Washington vuole punire collettivamente il popolo cubano perché non si vuole piegare alla ferocia degli imperialisti e rivendica, invece, il diritto a scegliere il proprio percorso di sviluppo. Un percorso esemplificato, è bene ricordarlo, dalle parole di Fidel Castro: “Medici, non bombe!” Per questo invitiamo i nostri lettori a firmare, perché la Rivoluzione cubana rappresenta davvero un’alternativa al modello occidentale, che promette solo guerra e miseria.

Di seguito, i 10 motivi per firmare indicati sul sito della campagna, e a seguire il comunicato diffuso dal WFTU Presidential Council in merito.

*****

1 Firmo per Cuba per esprimere il mio sostegno al coraggioso popolo cubano di fronte al blocco economico, commerciale e finanziario genocida, crudele e ingiusto imposto dal governo degli Stati Uniti d’America da 67 anni.

2 Firmo per la Cuba di Fidel, Camilo Cienfuegos e Che, perché questo è un appello a difendere la pace, la sovranità e l’autodeterminazione di questo popolo eroico.

3 Firmo perché Cuba non è una minaccia per la sicurezza di nessun paese al mondo. Cuba ha sempre dimostrato solidarietà verso ogni popolo che lotta per i propri diritti.

4 Firmo per la Cuba della solidarietà che ha inviato centinaia di medici, insegnanti e aiuti umanitari in caso di calamità a decine di paesi in tutto il mondo.

5 Firmo per Cuba perché “La patria è l’umanità” e l’“arma nucleare” della gente comune è la nostra solidarietà e il nostro internazionalismo.

6 Firmo per Cuba perché ha un governo fatto dal popolo per il popolo; a ogni cubano sono garantiti il cibo di base, un’assistenza sanitaria realmente gratuita e l’istruzione. Perché i cubani resistono in ogni modo creativo e ingegnoso e sopportano.

7 Firmo affinché Cuba venga rimossa dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo, perché questa è una palese menzogna. Cuba è un popolo pacifico che rispetta il diritto internazionale e non merita né la guerra né la morte. Il suo popolo è sottoposto a una punizione collettiva quotidiana.

8 Firmo perché un mondo migliore senza la barbarie capitalista è davvero possibile, dove i popoli possano vivere nel rispetto reciproco e in rapporti di reciproco beneficio.

9 Firmo perché Cuba non è sola. Lavoratori di tutto il mondo, sindacalisti, persone del mondo accademico, delle arti e delle scienze stanno formando una catena umana in difesa dell’eroico e libero popolo cubano.

10 Firmo per Cuba perché il blocco economico, commerciale, finanziario ed energetico imposto dal governo degli USA al popolo cubano è un atto di genocidio, e ne esigo la cessazione. Fermate ogni piano di intervento imperialista contro Cuba. No a una nuova guerra!

*****

Campagna globale per la raccolta di firme: «CUBA NON È SOLA! – FIRMO PER CUBA»

AGLI AFFILIATI E AGLI AMICI DELLA WFTU

Cari compagni,

Il Consiglio Presidenziale della WFTU, riunitosi il 12 e 13 maggio 2026, esprime la sua piena solidarietà e il suo incondizionato sostegno all’eroico popolo cubano, che continua a difendere le conquiste della Rivoluzione nonostante l’intensificarsi dell’aggressione imperialista e il criminale blocco di lunga data imposto dagli Stati Uniti.

Nonostante la ripetuta condanna del blocco da parte della stragrande maggioranza della comunità internazionale e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il governo statunitense continua a intensificare la guerra economica contro Cuba. Con falsi pretesti e attraverso ulteriori sanzioni e restrizioni, cerca di soffocare l’economia cubana, creando gravi conseguenze per le condizioni di vita e di lavoro del popolo cubano, in particolare nei settori dell’energia, della sanità, dei trasporti e della vita quotidiana.

Allo stesso tempo, le forze imperialiste e i loro alleati tentano di sfruttare queste difficoltà per minare e rovesciare la Rivoluzione cubana e isolare Cuba socialista a livello internazionale. Tuttavia, la classe operaia e il popolo cubano continuano a resistere con dignità, resilienza e determinazione, difendendo il loro diritto sovrano di scegliere la propria strada senza interventi e coercizioni straniere.

In queste circostanze critiche, la solidarietà con Cuba non può rimanere solo a livello di dichiarazioni. Le condizioni attuali richiedono un’azione internazionalista concreta e una solidarietà pratica da parte del movimento sindacale di classe e dei popoli del mondo.

A seguito della decisione unanime della riunione del Consiglio presidenziale della WFTU, tenutasi il 12 e 13 maggio 2026, la WFTU invita i propri affiliati e amici a partecipare attivamente alla Campagna globale per la raccolta di firme: “Cuba non è sola! – FIRMO POR CUBA”.

Chiediamo a tutti i sindacati, alle organizzazioni dei lavoratori, alle organizzazioni giovanili e popolari, agli attivisti e agli amici di Cuba di rafforzare e organizzare la campagna in ogni paese, in ogni luogo di lavoro, in ogni settore, in ogni università e in ogni quartiere.

Passaggi per partecipare alla Campagna Globale “Firmo Por Cuba – Firma per Cuba”:

1. Scarica e stampa il modulo per la raccolta firme.

2. Organizza iniziative di raccolta firme nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, negli uffici, nei porti, nelle scuole, nelle università, nei quartieri e nelle comunità.

3. Consegna le firme raccolte all’Ambasciata o al Consolato di Cuba nel tuo paese.

4. Informate gli organizzatori della campagna della vostra partecipazione e del numero di firme raccolte via e-mail all’indirizzo: contact@firmoporcuba.com, nonché la sede centrale della WFTU.

5. Promuovete e condividete la petizione internazionale online! Le foto della raccolta firme e delle attività saranno pubblicate anche sui canali della WFTU. Il modulo per la stampa e la raccolta delle firme può essere scaricato qui: https://www.firmoporcuba.com/print

La WFTU invita tutti i suoi affiliati e amici a intraprendere iniziative immediate e a contribuire attivamente al successo di questa importante campagna di solidarietà internazionale.

Solidarietà con Cuba! Basta con l’embargo!

Consiglio presidenziale della WFTU

Maggio 2026

20 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO