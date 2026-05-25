La crisi della coscrizione in Ucraina si sta facendo sempre più sanguinosa

Mentre voci esterne insistono sul fatto che la guerra può ancora essere vinta sul campo di battaglia, i giovani del paese resistono violentemente ai reclutatori per restare fuori dal conflitto.

La guerra in Ucraina è stata caratterizzata da periodiche ondate di certezza che la Russia fosse in difficoltà, se non sull’orlo del collasso, e che l’Ucraina, al contrario, fosse a un passo dalla vittoria. Sembra che ci troviamo proprio nel mezzo di uno di questi momenti di euforia.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha dichiarato che l’Ucraina è “in vantaggio” e “in una posizione di gran lunga migliore rispetto a qualsiasi altra fase di questa orribile guerra“, accusando la Russia di non essere in grado di reclutare un numero sufficiente di soldati per compensare le perdite subite.

Gli ucraini hanno “una crescente fiducia in se stessi” grazie al territorio che avrebbero riconquistato, come ha affermato un ex ambasciatore statunitense , e la loro crescente fiducia nei progressi militari “è notevolmente più alta oggi rispetto a un anno fa“, ha aggiunto un altro. Una serie di notizie riporta che le mura si stanno stringendo attorno al presidente russo Vladimir Putin.

In altre parole, una svolta militare ucraina è imminente e la popolazione ucraina rimane determinata a combattere senza fine. Ma ciò è difficile da conciliare con la crescente crisi di reclutamento in Ucraina, incarnata in modo viscerale dalla crescente resistenza violenta alla politica di coscrizione obbligatoria.

Da anni circolano video di normali cittadini ucraini “reclutati” per il servizio militare, o, per dirla in modo più crudo, prelevati dalle strade o dalle proprie case da uomini a volte mascherati e trascinati in un furgone per essere portati via. Si tratta di un’operazione di mobilitazione bellica funestata da numerose controversie, tra cui una serie di scandali di corruzione risalenti a diversi anni fa, diffuse accuse di abusi e l’ arruolamento di uomini con disabilità fisiche e mentali.

Non sorprende che la coscrizione obbligatoria sia stata impopolare. Una petizione che chiedeva la fine della mobilitazione nei luoghi pubblici ha rapidamente superato la soglia delle 25.000 firme necessarie per una risposta presidenziale.

Ben presto, gli ufficiali addetti al reclutamento hanno iniziato a subire proteste furiose da parte delle comunità locali. L’anno scorso, il difensore civico ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, l’ha definita pubblicamente un “sistema coercitivo” e ha rivelato che le denunce contro gli ufficiali addetti al reclutamento presso i Centri di Reclutamento Territoriali (TRC) erano aumentate di oltre il 33.000% dall’inizio della guerra, passando da sole 18 nel 2022 a oltre 6.000 nel 2025.

Con il protrarsi della guerra, la disobbedienza civile contro la coscrizione obbligatoria si è fatta sempre più violenta. Il 2025 è stato segnato dall’uccisione di ufficiali addetti alla leva. Alla fine di gennaio, un uomo si è presentato in un centro di addestramento militare e ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un ufficiale della TRC (Commissione per la Verità, la Riconciliazione e la Riconciliazione) che aveva “reclutato” un suo conoscente.

A dicembre, un ufficiale addetto alla leva è stato accoltellato a morte all’inguine da un uomo di cui aveva chiesto di vedere i documenti, il quale ha poi aggredito altri tre ufficiali prima di darsi alla fuga.

Come ha fatto notare il Kyiv Independent, tutt’altro che un organo pacifista, nel suo articolo sull’accoltellamento, i video di violente pratiche di “reclutamento” sono stati “inizialmente liquidati come un’esagerazione alimentata dalle reti di disinformazione russe“, ma in realtà erano diffusi a causa della carenza di manodopera in Ucraina e di un forte calo degli arruolamenti volontari.

A dicembre, inoltre, un gruppo di persone ha aggredito gli agenti della Commissione per la Verità e la Riconciliazione (TRC) che cercavano di controllare i loro documenti, ferendo uno di loro con una costola rotta.

Quest’anno la violenza è addirittura aumentata. Alla fine di gennaio scorso, un uomo ha ucciso un ufficiale addetto alla leva ed è fuggito con una delle reclute che stava scortando. A febbraio si sono verificati almeno due attacchi distinti contro agenti della TRC a Kharkiv e nella regione di Leopoli, con quest’ultimo sospettato dalla polizia di aver tentato di aiutare una recluta a fuggire. Un mese dopo, un gruppo ha speronato un minivan guidato da reclutatori e ha fatto irruzione nel veicolo per liberare la recluta che stavano trasportando.

Nella prima settimana di aprile si sono verificati tre accoltellamenti in quattro giorni, tra cui quello di un reclutatore trafitto al collo da un agente della dogana il cui fratello, a quanto pare, lui e i suoi colleghi avevano tentato di arruolare con la forza.

Pochi giorni dopo, un gruppo di adolescenti ha aggredito gli agenti della TRC per proteggere un uomo che stavano cercando di reclutare, e il mese si è concluso con un soldato di 48 anni che ha disertato e sparato con un’arma automatica contro un’auto in cui si trovavano agenti della TRC e un poliziotto, mandandone due in ospedale. Solo pochi giorni fa, un presunto renitente alla leva ha mandato in ospedale altri due reclutatori in gravi condizioni, accoltellandoli dopo che questi avevano tentato di controllare i suoi documenti.

Secondo i dati governativi, questi episodi rappresentano solo una piccola parte degli oltre 600 attacchi contro gli ufficiali addetti al reclutamento perpetrati dall’inizio della guerra, con un numero di aggressioni quasi triplicato tra il 2024 e il 2025, quando ne furono registrati 341. Nei primi quattro mesi del 2026 si sono verificati almeno 117 attacchi, oltre 20 volte i cinque registrati nell’intero primo anno di guerra.

Come si concilia, dunque, questo dato con i sondaggi che, anche di recente, tendono a mostrare una popolazione ucraina disposta a combattere indefinitamente fino alla vittoria militare?

«Quasi tutti questi sondaggi vengono condotti esclusivamente nei territori sotto il controllo del governo ucraino», afferma Volodymyr Ishchenko, ricercatore associato presso l’Istituto di Studi sull’Europa Orientale della Freie Universität Berlin. «Ciò significa che non vengono intervistati gli ucraini in Crimea, nel Donbass, nei territori occupati, nell’UE o gli ucraini che si sono rifugiati in Russia, e ce ne sono milioni».

“Quindi, fino a un terzo della popolazione totale in possesso di passaporto ucraino non viene nemmeno intervistata“, aggiunge Ishchenko.

Altri indicatori suggeriscono una tacita riluttanza a combattere. Lo stesso ministro della Difesa ucraino ha rivelato quest’anno che vi erano 2 milioni di renitenti alla leva e 200.000 casi di diserzione. Mentre nei primi mesi di guerra l’arruolamento volontario ha caratterizzato il conflitto, ora la coscrizione obbligatoria rappresenta il 70% dei reclute.

I cittadini ucraini fuggiti in Europa all’inizio della guerra si sono opposti ai tentativi europei di rimpatriarli, in alcuni casi per essere arruolati su richiesta del governo ucraino .

Mentre gli ucraini benestanti riescono a corrompere i funzionari per evitare la leva, il comandante della Guardia Nazionale ucraina ha esortato coloro che “hanno problemi di soldi” ad arruolarsi nell’esercito. Secondo un’analisi dei dati sulle perdite ucraine, la stragrande maggioranza dei caduti in combattimento proviene in modo sproporzionato da piccole città, dove i tassi di povertà tendono ad essere più elevati.

In gioco c’è molto più della semplice vittoria o sconfitta dell’Ucraina. Il prolungamento della guerra ha creato e intensificato una grave crisi economica e demografica che minaccia il futuro dell’Ucraina come Stato stabile e funzionante.

La scorsa settimana, il capo dell’Ufficio ucraino per le politiche migratorie ha stimato che il 70% dei migranti all’estero potrebbe non tornare nel Paese, con la conseguente minaccia di carenza di manodopera in settori cruciali. Lo Stato ucraino, già sostenuto da ingenti prestiti europei, ha un debito insostenibile di miliardi di euro nei confronti delle famiglie dei soldati caduti, il cui numero è cresciuto esponenzialmente.

Gran parte di tutto ciò è sconosciuto al pubblico occidentale. I resoconti in lingua inglese sulla resistenza violenta alla coscrizione sono oscurati dalle notizie che denunciano il declino della Russia. Alcuni articoli in lingua ucraina sulle crisi demografiche e di reclutamento del paese non vengono mai tradotti in inglese. E così, coloro che più ardentemente sostengono l’Ucraina finiscono inconsapevolmente per applaudire politiche che ne garantiscono la graduale distruzione.

* Fonte: https://responsiblestatecraft.org/ukraine-forced…/

25 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO