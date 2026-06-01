Il Teatro della Punizione. La “normalizzazione” della brutalità

Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia da parte del Ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben Gvir è stato scioccante solo per coloro che continuano a rivestire la violenza coloniale nel morbido linguaggio della sicurezza.

Ora esiste una montagna di prove davanti all’umanità: Gaza non è diventata solo un luogo sotto assedio, ma una geografia di disperazione calcolata, dove la fame e i bombardamenti sono stati convertiti in strumenti di gestione politica. Gli attivisti a bordo della flottiglia non erano combattenti armati, né soldati che minacciavano un’invasione.

Erano volontari internazionali, difensori dei diritti umani, medici, parlamentari e organizzatori che tentavano di infrangere l’assedio imposto su Gaza. Il loro viaggio era politico, morale e umanitario. Eppure lo Stato israeliano li ha accolti con umiliazione, detenzione e violenza teatrale.

Ben Gvir comprendeva precisamente la funzione simbolica delle sue azioni. La politica dell’estrema destra israeliana non riguarda solo la sicurezza; riguarda la pedagogia. La violenza deve essere vista e l’umiliazione deve circolare pubblicamente. La dominazione deve costantemente riprodursi attraverso lo spettacolo.

Il degradamento pubblico dei palestinesi e dei loro alleati è centrale nel meccanismo ideologico dell’estrema destra israeliana. Ogni arresto diventa una lezione di obbedienza, ogni pestaggio diventa un messaggio, ogni detenzione diventa una dichiarazione che la resistenza, persino la resistenza simbolica, sarà accolta con una forza schiacciante.

Gli attivisti della flottiglia sono entrati in una geografia già trasformata dal blocco e dalla devastazione. Gaza oggi non è solo territorio occupato; è un laboratorio di punizione. Per anni, Israele ha controllato il movimento di cibo, medicine, carburante, elettricità e persone all’interno della striscia. Il blocco ha prodotto non sicurezza, ma soffocamento sociale.

Organizzazioni internazionali hanno ripetutamente avvertito delle condizioni umanitarie catastrofiche. Eppure l’assedio continua perché serve a uno scopo politico: frammentare la vita palestinese e spezzare il morale collettivo.

Quando gli attivisti hanno tentato di sfidare quest’ordine attraverso la flottiglia, Ben Gvir e i suoi alleati hanno risposto come spesso fanno i poteri coloniali quando sono confrontati da una testimonianza morale. Gli attivisti non sono stati presentati come esseri umani motivati dalla coscienza, ma come nemici dello Stato. La loro detenzione è stata accompagnata da scherno e intimidazione.

Lo scopo non era solo fermare la flottiglia, ma scoraggiare futuri atti di solidarietà. Questo schema è più vecchio dell’attuale crisi. I sistemi coloniali sopravvivono non solo attraverso la superiorità militare, ma attraverso rituali di dominazione. L’Impero britannico lo praticò in India e Kenya, le autorità coloniali francesi lo impiegarono in Algeria, e l’apartheid sudafricano lo istituzionalizzò con precisione burocratica. L’umiliazione diventa parte del governo.

La retorica di Ben Gvir rivela la profondità di questa cultura politica. Parla dei palestinesi non come un popolo con diritti, ma come una minaccia demografica da controllare e contenere. In questa visione del mondo, la solidarietà stessa diventa criminale. L’umanitarismo viene riqualificato come terrorismo. Il diritto internazionale diventa un inconveniente.

Gli attivisti della flottiglia erano quindi pericolosi non perché portavano armi, ma perché portavano testimonianza. Minacciavano di esporre l’architettura dell’assedio davanti a un pubblico globale. La loro sola presenza minava la narrativa accuratamente costruita secondo cui la sofferenza di Gaza è un danno collaterale inevitabile piuttosto che una scelta politica.

Ciò che Ben Gvir teme di più non è solo la resistenza armata. Teme l’immaginazione politica e la possibilità che persone comuni in tutto il mondo possano vedere i palestinesi non attraverso il linguaggio dei briefing sulla sicurezza, ma attraverso il linguaggio dell’umanità condivisa. E così, la brutalità diretta contro gli attivisti della flottiglia non è stata un’aberrazione.

È stata del tutto coerente con il mondo ideologico che Ben Gvir abita: un mondo in cui la dominazione deve costantemente riprodursi attraverso la forza, l’umiliazione e la paura.

La politica della cancellazione

Molto prima che gli attivisti della flottiglia fossero detenuti e brutalizzati, Ben Gvir ha diretto la sua furia verso uno dei più importanti prigionieri politici palestinesi dell’era moderna: Marwan Barghouti (nato nel 1959).

Marwan Barghouti occupa un posto singolare nella vita politica palestinese, non perché sia intoccato dalle contraddizioni politiche, ma perché incarna la continuità di una lotta nazionale che molti attori potenti desiderano cancellare. Per molti palestinesi, rappresenta una figura capace di unificare tendenze politiche frammentate.

Emerso dai ranghi di Fatah durante la Prima Intifada, Barghouti è diventato associato alla mobilitazione politica di base e alla richiesta di liberazione nazionale. Persino tra coloro che sono in disaccordo con aspetti della sua strategia politica, c’è un ampio riconoscimento della sua importanza simbolica. Israele comprende bene questo simbolismo. Ecco perché l’imprigionamento di Barghouti dal 2002 non è mai stato meramente giudiziario. È profondamente politico.

L’ostilità di Ben Gvir verso Barghouti riflette una strategia israeliana più ampia: la distruzione sistematica della leadership politica palestinese. I sistemi coloniali tentano frequentemente di criminalizzare la leadership perché una coscienza politica organizzata rappresenta una minaccia maggiore dell’agitazione spontanea. Un popolo senza leadership può essere frammentato. Un popolo senza memoria politica può essere gestito.

L’imprigionamento di Barghouti è diventato un sito attraverso cui l’estrema destra israeliana poteva mettere in scena la sua politica di vendetta. Ben Gvir ha ripetutamente sostenuto condizioni carcerarie più dure per i detenuti palestinesi.

Sotto la sua influenza politica, ci sono state repressioni intensificate dei diritti dei prigionieri, restrizioni alle visite familiari e misure punitive progettate non semplicemente per incarcerare ma per degradare. Rapporti di prigionieri palestinesi e organizzazioni per i diritti umani hanno descritto condizioni caratterizzate da isolamento, sovraffollamento, abusi fisici e pressione psicologica. Le incursioni carcerarie sono diventate spettacoli di dominazione. I libri venivano confiscati. La punizione collettiva si è intensificata.

La prigione, in questo sistema, non è solo un luogo di detenzione; è uno strumento di gestione coloniale.

Il caso di Barghouti rivela qualcosa di essenziale sulla visione del mondo di Ben Gvir. Egli non si oppone semplicemente ai gruppi armati palestinesi, ma si oppone all’esistenza politica palestinese stessa. Ecco perché figure come Barghouti sono così minacciose. Barghouti parla il linguaggio della liberazione nazionale. Invoca tradizioni anticoloniali familiari in tutta Asia, Africa e America Latina.

Il suo simbolismo politico collega la Palestina a una storia più ampia di lotta contro l’occupazione e la dominazione razziale. Per Ben Gvir, tali figure devono essere spezzate psicologicamente. La loro dignità deve essere infranta pubblicamente. La loro immagine deve essere trasformata da leader politico a detenuto criminale.

Eppure la storia offre molti esempi di leader imprigionati che diventano simboli più potenti attraverso l’incarcerazione. Nelson Mandela trascorse ventisette anni in prigione sotto l’apartheid sudafricano. Gli Stati imprigionano coloro che temono politicamente.

La resistenza di Barghouti è quindi diventata profondamente simbolica. Il suo imprigionamento non riguarda semplicemente un uomo. Rappresenta la più ampia condizione palestinese sotto occupazione: confinamento, frammentazione e il tentativo di cancellare l’agentività politica.

Nel 2025, Ben Gvir ha pubblicato un videoclip di 13 secondi in cui prendeva in giro un Barghouti molto magro in una prigione e diceva: “Non vincerai. Chiunque si metta contro la nazione di Israele… li spazzeremo via“. Un dignitoso Barghouti ha tentato più volte di intervenire per difendersi. Il video mostrava la disperazione di Ben Gvir, che cercava di sopraffare l’uomo che aveva contribuito a redigere il Documento dei Prigionieri nel 2006 che chiedeva la rivitalizzazione della politica palestinese, e che continua a circolare ancora oggi.

La cella di prigione può diventare una scuola di resistenza. Il tentativo di cancellare la memoria può invece rafforzarla. Barghouti rimane, nonostante anni di prigionia, un promemoria che l’identità politica palestinese è sopravvissuta a ogni tentativo di frammentazione.

La lunga storia della politica fascista israeliana

Per comprendere Ben Gvir, bisogna andare oltre la rassicurante finzione che sia un’aberrazione. Non è un’interruzione nella storia politica israeliana, ma è uno dei suoi esiti logici. Ben Gvir non è emerso dal nulla. È il prodotto di decenni di radicalizzazione all’interno di settori della società israeliana plasmati dal colonialismo di insediamento, dalla militarizzazione e dall’ideologia etno-nazionalista.

Da giovane, Ben Gvir era associato al movimento Kach, bandito, fondato dal rabbino Meir Kahane. Il kahanismo sosteneva apertamente la supremazia ebraica e l’espulsione dei palestinesi dalla Palestina storica. Persino lo Stato israeliano considerava Kach troppo estremo, bandendolo come organizzazione terroristica. Ma le idee un tempo considerate marginali sono gradualmente migrate nel mainstream politico.

Ben Gvir ha costruito la sua carriera attraverso la provocazione. È diventato noto per la retorica incendiaria, l’istigazione pubblica e le apparizioni di confronto nei quartieri palestinesi. Per anni ha coltivato l’immagine di un attivista di strada militante che considerava il compromesso come debolezza.

Un episodio famigerato avvenne nel 1995 quando Ben Gvir apparve sulla televisione israeliana tenendo l’emblema dell’auto del Primo Ministro Yitzhak Rabin. “Siamo arrivati alla sua auto“, dichiarò, “e arriveremo anche a lui“. Settimane dopo, Rabin fu assassinato da un estremista israeliano di estrema destra contrario agli Accordi di Oslo.

Questa storia è importante perché rivela l’atmosfera politica da cui Ben Gvir è emerso: una cultura in cui l’odio contro i palestinesi, e spesso contro gli stessi sostenitori della pace, è diventato normalizzato.

Nel tempo, la politica israeliana si è spostata costantemente verso destra. L’espansione degli insediamenti è accelerata. L’occupazione militare si è inasprita. Il processo di pace è collassato in una diplomazia ritualizzata disconnessa dalle realtà sul terreno. In questo ambiente, figure come Ben Gvir hanno guadagnato legittimità.

La sua ascesa riflette anche realtà strutturali più profonde. I sistemi coloniali generano frequentemente formazioni politiche estremiste perché la dominazione richiede una giustificazione ideologica. La violenza deve essere moralizzata e la disuguaglianza deve essere razionalizzata.

Ben Gvir fornisce proprio questa funzione ideologica. Trasforma la violenza strutturale in virtù nazionalista. Il suo linguaggio politico si basa pesantemente sulla paura. I palestinesi sono dipinti non come una popolazione colonizzata, ma come nemici esistenziali. Le organizzazioni per i diritti umani sono ritratte come traditrici. Le critiche internazionali diventano prove di cospirazione.

Questo non è una esclusiva di Israele. Modelli politici simili possono essere osservati a livello globale. Dal nazionalismo Hindutva di Narendra Modi in India all’etnonazionalismo autoritario visibile in parti d’Europa e delle Americhe, i movimenti contemporanei di estrema destra si affidano a una politica della paura permanente. Le minoranze diventano capri espiatori, e il dissenso diventa tradimento.

Ciò che rende Ben Gvir particolarmente pericoloso non è solo la sua retorica, ma il suo accesso al potere statale. Come Ministro per la Sicurezza Nazionale, ha influenza sulla polizia, sull’amministrazione carceraria e sulla repressione interna. La politica di strada estremista dei decenni precedenti è ora entrata nel meccanismo di governo.

Questa trasformazione porta gravi conseguenze. Il trattamento degli attivisti della flottiglia e di prigionieri come Marwan Barghouti non sono incidenti isolati. Sono sintomi di una traiettoria politica più ampia in cui la crudeltà stessa diventa politica. Eppure la storia ci ricorda anche che i sistemi costruiti sulla dominazione permanente alla fine affrontano crisi di legittimità.

I regimi coloniali appaiono spesso invincibili finché improvvisamente non lo sono più. L’Algeria francese sembrava permanente. L’apartheid sudafricano appariva profondamente radicato. Il colonialismo portoghese in Africa sembrava inamovibile. La repressione contiene contraddizioni, la violenza genera resistenza e l’umiliazione produce solidarietà.

L’indignazione globale per Gaza, il continuo potere simbolico dei prigionieri palestinesi e la persistenza dei movimenti di solidarietà internazionale indicano che la lotta palestinese rimane profondamente viva. Ben Gvir rappresenta il lato più duro di un progetto politico che tenta di preservare la dominazione attraverso la paura.

Ma la paura da sola non può produrre giustizia, legittimità o pace. E questa è in definitiva la tragedia del momento presente: una classe politica incapace di immaginare la convivenza se non attraverso il linguaggio della forza. Gli attivisti della flottiglia lo capivano, e anche Marwan Barghouti lo capisce. Milioni di persone in tutto il mondo lo capiscono altrettanto bene.

La domanda ora è se il sistema internazionale continuerà a normalizzare tale brutalità, o se l’opinione pubblica globale riconoscerà finalmente che ciò che si sta svolgendo non è semplicemente un conflitto tra due parti uguali, ma una lotta sul significato fondamentale di libertà, dignità e umanità stessa.

* da Globetrotter – Vijay Prashad è uno storico e giornalista indiano. È autore di quaranta libri, tra cui Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South e How the International Monetary Fund Suffocates Africa, scritto con Grieve Chelwa. È direttore esecutivo del Tricontinental: Institute for Social Research, capo corrispondente per Globetrotter e caporedattore di LeftWord Books (Nuova Delhi). È inoltre apparso nei film Shadow World (2016) e Two Meetings (2017).

1 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO