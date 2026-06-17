L’unica questione su cui gli israeliani possono unirsi: la pena di morte per i palestinesi

Dopo aver approvato due leggi sulla pena di morte in sei settimane, Israele sta investendo centinaia di milioni di dollari per tentare di giustiziare palestinesi in diretta televisiva. Il sostegno unanime a queste leggi dimostra che la società israeliana può unirsi attorno al motto “morte ai palestinesi”.

Il 30 marzo, Israele ha approvato una legge sulla pena di morte destinata esclusivamente ai palestinesi, estendendo l’applicazione della pena capitale sia nei tribunali militari che in quelli civili.

La legge è stata promossa dal ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, esponente di spicco dell’estrema destra israeliana e leader del partito Potere Ebraico. Il 17 maggio, è stata firmata dal capo del Comando Centrale israeliano, Avi Bluth, e resa applicabile anche ai palestinesi della Cisgiordania.

Ma la legge sulla pena di morte è stata solo l’inizio. Da allora, una valanga di leggi è stata approvata e approvata nell’ambito del sistema giuridico e politico israeliano, ampliando significativamente la possibilità per lo Stato di infliggere la morte ai palestinesi.

La più recente di queste leggi successive è stata approvata l’11 maggio e riguarda specificamente i palestinesi sospettati di un qualsiasi coinvolgimento negli eventi accaduti il ​​7 ottobre e nel periodo immediatamente successivo (legalmente definito come il periodo dal 7 al 10 ottobre 2023).

Questa nuova legge, considerata gemella della prima, è probabilmente ancora più radicale: si applica retroattivamente e consente condanne sulla base di prove estremamente indulgenti. Ciò include “prove” raccolte in condizioni di tortura, che, secondo numerose testimonianze, sono una caratteristica sistemica delle carceri israeliane, descritte da B’Tselem come “una rete di campi di tortura“.

La legge è stata approvata con un consenso di 93 a 0, abbracciando praticamente l’intero spettro politico sionista.

Standard probatori permissivi

Vale la pena soffermarsi su quanto sia permissiva la base probatoria della legge. L’ex procuratore della regione sud, Moran Gez, ha ammesso in un’intervista a Ynet del gennaio 2025 che “la difficoltà maggiore è di natura probatoria” riferendosi agli eventi del 7 ottobre, poiché “utilizzare prove per collegare uno specifico crimine a uno specifico imputato, quando si ha a che fare con decine di scene del crimine, dove sono stati arrestati centinaia di sospetti e sono stati commessi migliaia di reati, è quasi impossibile“.

Ma la nuova legge non deve necessariamente seguire nessuna di queste regole probatorie, “incluse le istruzioni relative allo studio del materiale investigativo, alla catena di custodia e alla trasmissione delle prove“, e all’accettazione di dichiarazioni scritte a confronto con le confessioni dei testimoni quando l’accusa è convinta che ciò “non comprometterà sostanzialmente l’equità del processo“.

La qualificazione di “equità” non può nemmeno celare l’ingiustizia della premessa. L’intera impostazione elimina il contesto dell’occupazione e considera qualsiasi partecipazione agli attacchi come motivata dall’odio verso gli ebrei. Questa definizione è stata già sancita l’anno scorso in una legge contro la “negazione degli eventi del massacro del 7 ottobre“, in cui qualsiasi “identificazione” con gli atti comporta 5 anni di reclusione.

Lo scopo dichiarato della legge attuale, pertanto, ribadisce e approfondisce tale inquadramento, comprendendo “il perseguimento di coloro che hanno commesso atti di terrorismo, omicidio, reati sessuali, sequestro di persona e saccheggio” perpetrati da Hamas “e dai suoi complici“.

L’inclusione del “saccheggio” nell’elenco dei crimini non è casuale. E ognuno di essi, considerato nel suo insieme, costituisce “crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra“, secondo il testo della legge.

Gez si era espressa in modo inequivocabile a favore dell’inclusione di qualsiasi presunto partecipante agli eventi di quel giorno, affermando che “chiunque sia entrato in Israele da Gaza il 7 ottobre per uccidere o per saccheggiare, non importa, dovrebbe essere incluso nell’atto d’accusa e, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere condannato a morte“.

Ha poi spiegato: “Perché? A causa di coloro che non hanno ucciso ma hanno saccheggiato, bruciato, rubato, raccolto avocado, come alcuni sostengono, a causa di questo caos, le forze dell’esercito israeliano non sono riuscite ad arrivare in tempo. Vi siete presentati alla porta con un trapano e l’avete aperta per saccheggiare? Poi è entrato un terrorista e ha ucciso dei civili lì dentro.“

Rifletteteci: un popolo illegalmente occupato, che potrebbe essere stato completamente estraneo alla pianificazione e all’esecuzione dell’attacco, ma che quel giorno ha oltrepassato la recinzione per raccogliere avocado, ha partecipato a un “genocidio” contro il popolo ebraico, come gli eventi del 7 ottobre vengono comunemente descritti dai media israeliani.

La legge prevede un aspetto collettivo che consente le incriminazioni collettive. Uno dei suoi aspetti più importanti è che esclude la possibilità di liberazione di una persona in uno scambio di prigionieri se questa è “sospettata, incriminata o condannata per un reato commesso durante gli eventi del massacro del 7 ottobre“.

E che fine fanno coloro che sono “sospettati” di partecipazione? Il loro processo può essere deciso anche senza la presenza dell’imputato (in condizioni “normali”, gli imputati possono comparire alle udienze tramite videochiamata dai campi di tortura).

Quanto alla decisione di infliggere loro la pena di morte, questa può essere presa con una semplice maggioranza di due giudici su tre nominati dal Capo di Stato Maggiore delle forze armate, abolendo la precedente prassi che richiedeva l’unanimità tra i giudici.

Un’insaziabile voglia di “processi dimostrativi“.

I processi stessi sono autorizzati a essere pubblici e filmati, concepiti come una sorta di spettacolo dell’orrore pubblico.

È quanto ha affermato Adalah, il Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, quando ha dichiarato che la legge “subordina ogni principio di giustizia penale equa a uno spettacolo punitivo e retributivo“, sostituendo un’autentica inchiesta giudiziaria con “processi farsa sanciti dallo Stato“, ha riferito a The New Arab l’avvocatessa di Adalah, Muna Haddad .

L’interesse per questo tipo di spettacolo si è intensificato nel corso degli anni. All’inizio del 2024, le principali emittenti televisive israeliane hanno trasmesso filmati provenienti dai centri di detenzione, con funzionari che si vantavano del trattamento riservato ai detenuti.

Più o meno nello stesso periodo, l’esercito israeliano ha portato civili in questi centri per assistere e filmare dal vivo le torture inflitte ai palestinesi, comprese torture con nudità. La morte, a quanto pare, è la naturale conseguenza di questo desiderio pubblico.

Parte di questo interesse pubblico è alimentato da un desiderio diffuso di “entrare nei libri di storia” per aver processato “i nazisti dell’era moderna“, come recentemente affermato dalla parlamentare israeliana Yulia Malinovsky del partito di opposizione Israel Beitenu.

Il leader del partito di Malinovsky, il “grande liberale” Avigdor Lieberman, in passato ha suggerito che i palestinesi che esprimono slealtà verso Israele vengano decapitati con un’ascia e che i prigionieri palestinesi vengano annegati collettivamente nel Mar Morto.

Ma ora Malinovsky ha trovato un modo illuminato per raggiungere questi obiettivi: attraverso “un procedimento giudiziario legale, filmato e trasmesso“.

L’aspetto della trasmissione non è affatto un ripensamento secondario. Il 2 giugno, la Knesset israeliana ha votato per stanziare 86 milioni di NIS (29 milioni di dollari) per le infrastrutture del tribunale nel 2026, compresi i sistemi di trasmissione, 359 milioni di NIS (121 milioni di dollari) nel 2027, 307 milioni di NIS (104,6 milioni di dollari) nel 2028 e poi 262 milioni di NIS (89 milioni di dollari) all’anno dal 2029 in poi.

Per un investimento pubblico di tale entità, i cittadini israeliani si aspettano che il loro denaro sia ben speso.

* Jonathan Ofir, musicista, direttore d’orchestra e scrittore israeliano residente in Danimarca. Da Mondoweiss, 14 giugno 2026

17 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO