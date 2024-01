Roma. Presidio di solidarietà all’ambasciata sudafricana

In concomitanza con l’inizio dei lavori della Corte Internazionale di giustizia, su richiesta della Repubblica del Sudafrica, invocato la Convenzione sul Genocidio in corso perpetuato da Israele nei confronti del popolo palestinese di Gaza e le strage quotidiane in Cisgiordania si è svolto un presidio indetto dalla Comunità Palestinese di Roma, davanti all’ambasciata del Sudafrica, per esprimere un grande ringraziamento al governo e al Popolo del Sudafrica, per il coraggio e la coerenza politica solidale con il popolo palestinese.

Ha preso la parola L’ambasciatrice Nosipho Jezile salutando tutti i partecipanti con un bellissimo intervento.

Ha detto “Vorremo che la lotta per la libertà del nostro popolo guidata da Nelson Mandela sia anche la lotta per la libertà del popolo palestinese”.

Ha affermato la necessità di cessare il fuoco immediato, fermare il genocidio a Gaza, ed ha ringraziato tutti per la solidarietà e il sostegno alla giusta causa del popolo palestinese.

