Colombia. Cepeda invita alla disobbedienza civile

L’ex candidato presidenziale colombiano Iván Cepeda ha lanciato un forte avvertimento, chiedendo una disobbedienza civile pacifica in Colombia qualora Abelardo de la Espriella assumesse la Presidenza della Repubblica senza chiarire una serie di controversie che compromettono la sovranità nazionale del paese.

Il leader dell’opposizione ha illustrato quattro richieste fondamentali per garantire la legalità e la legittimità di un possibile mandato per De la Espriella: innanzitutto deve rinunciare pubblicamente alla sua nazionalità statunitense e chiarire esplicitamente se sia collaboratore o membro delle agenzie di sicurezza statunitensi.

In secondo luogo, ha invitato lo Stato a impegnarsi a rispettare pienamente la sicurezza nazionale della Colombia e la sua sovranità giudiziaria, riaffermando che l’integrità delle istituzioni colombiane non può essere compromessa da lealtà esterne.

In terzo luogo, ritenne imperativo che cessi ogni persecuzione contro l’attuale presidente Gustavo Petro e qualsiasi tentativo di estradizione, garantendo la stabilità politica e il rispetto dell’ordine costituzionale.

In quarto luogo, ha esortato De la Espriella a fermare anche la persecuzione degli avversari politici e a smettere di incoraggiare le persecuzioni da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, garantendo un ambiente democratico plurale e equo.

Infine, Cepeda ha affermato che, se queste condizioni di legalità e sovranità non fossero soddisfatte, in quanto leader dell’opposizione, non si presterà a una violazione della sovranità nazionale. Di conseguenza, intraprenderà la via della disobbedienza civile pacifica, il che implica il non riconoscimento dell’autorità di chi non difende la sovranità nazionale.

Il senatore ha invitato i milioni di elettori che hanno riposto fiducia in lui a fare lo stesso e a ignorare pacificamente qualsiasi ordine, disposizione o mandato di chiunque non risponda alla condizione di tutore e garante della Costituzione Politica della Colombia. La difesa della sovranità e dell’autodeterminazione sono pilastri inalienabili per la regione.

Fonte: Resumen Latinoamericano

2 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO