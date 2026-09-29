Madrid. Una marea umana contro gli sfratti e per una nuova politica sulle abitazioni

Una marea umana ha sfilato sabato per le strade di Madrid in risposta allo sfratto di Maricarmen, 87 anni, e per chiedere un radicale cambio di rotta sulle politiche abitative che ormai da quindici anni stanno martoriando la popolazione con sfratti, aumenti degli affitti, spadroneggiamento dei fondi immobiliari speculativi.

Dopo il corteo i manifestanti hanno dato vita ad una accampata con decine di tende. Rimarranno a Puerta del Sol almeno fino a martedì, quando il governo voterà sul decreto che dovrebbe limitare gli sfratti.

A innescare la mobilitazione è stata la vicenda di una donna di 87 sfrattata nel quartiere Retiro di Madrid.

Si tratta di Maricarmen che non ha nemmeno avuto il tempo di raccogliere le sue cose. Gli hanno dato un’ora per mettere in scatola i ricordi di una vita. Quando era arrivato nel quartiere di Retiro aveva 17 anni. Ora, a 87 anni, è stata costretta a lasciare quella che pensava sarebbe stata la sua ultima casa. E lo ha fatto nel modo peggiore possibile, ricoverata all’ospedale Gregorio Marañón, dopo essere stata sfrattata in modo vergognoso dalla polizia e dall’entourage giudiziario.

La sua casa è stata acquisita dal fondo Urbagestión nel 2018 per 200.000 euro. Fino a quando questa entità non è diventata la padrona della sua casa, Maricarmen aveva un vecchio contratto di affitto di 500 euro, che intendevano aumentare a 1.600 euro. Un donatore anonimo si era offerto di pagare l’affitto, ma la proprietà si è rifiutata di negoziare.

Da quando questa donna ha reso nota la sua storia nell’ottobre 2025, è diventata un simbolo contro le speculazioni e gli sfratti.

Poco prima di mezzogiorno di mercoledì scorso, ha lasciato la casa su una barella ed è uscito in ambulanza. I manifestanti in attesa dietro il cordone della polizia non riuscivano a vederla, ma l’uscita del veicolo ha provocato un ultimo momento di rabbia e disperazione. Nel frattempo, da un lato della strada ci furono nuovamente degli scontri con gli agenti.

Durante lo sfratto un gruppo di cinquanta persone era riuscito a rimanere a picchettare l’ingresso del palazzo, al di là del cordone di polizia stabilito mentre sono avvenuti scontri con i manifestanti nelle strade adiacenti con la denuncia di “uso eccessivo della forza” da parte della polizia.

Intorno alle undici del mattino la polizia antisommossa iniziò lo sfratto, rimuovendo, uno a uno, tutte le persone sedute davanti all’edificio. La maggior parte ha opposto resistenza passiva e hanno dovuto essere sollevati con la forza e trascinati a terra.

L’avvocata Alejandra Jacinto che ha potuto anche assistere allo sfratto nell’edificio di Maricarmen, ha denunciato come esso “È stato molto violento. La violenza della polizia era sproporzionata. Gli attivisti si comportavano pacificamente in ogni momento. È stata una resistenza totalmente passiva, semplicemente con cori di solidarietà a sostegno di Maricarmen e decine di poliziotti antisommossa sono apparsi e hanno iniziato a eliminare coloro che li stavano contorcendo a terra, molti dei quali hanno ferite, lividi e graffi”, ha raccontato a Público.

Dopo lo sfratto, il sindacato degli inquilini ha convocato una ondata di manifestazioni nelle principali città spagnole. Una delle più numerose si è svolto a Madrid davanti all’”Attico di Ayuso” (Ayuso è la sindaca di Madrid di centro-destra, ndr) complice dei fondi avvoltoio.

I sindacati degli inquilini “chiedono che il Decreto-Legge sull’Edilizia Abitativa venga sbloccato”, e i partecipanti hanno intonato slogan di condanna al grido di “vergogna” e “fondi avvoltoio fuori”. “L’attico per Maricarmen” e “Dimissioni di Ayuso”.

La manifestazione aveva poi raggiunto il Paseo de la Castellana, dove la polizia ha caricato i manifestanti.

La società che ha sfrattato Maricarmen è la Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, ed è di proprietà di Ricardo Alonso Fernández e Fernando Alonso Fuentes, due avvocati registrati presso l’Ordine degli Avvocati di Madrid, che condividono un ufficio con l’indirizzo fiscale della società immobiliare al centro dell’indignazione dei cittadini per lo sfratto dell’anziana.

In Calle de Zurbano, nel quartiere di Chamberí e a pochi metri dal Paseo de la Castellana, si trova Neutra Abogados, la ditta dove, secondo il suo profilo Linkedin, Ricardo Alonso Fernández lavora dal 2010.

Tuttavia, negli ultimi anni l’attività di entrambi si è concentrata più sulla gestione immobiliare che sul diritto.

29 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO