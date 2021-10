L’obbligo del green pass sul lavoro sta riducendo i servizi pubblici

Il green pass taglia i servizi pubblici: il 3 novembre presidio USB in piazza dell’Esquilino per i tamponi gratuiti a tutti i lavoratori

I recenti DPCM che hanno reso obbligatorio il possesso del green pass per recarsi al lavoro, stanno da settimane sollevando la rabbia dei lavoratori in tutto il Paese. Le misure stanno dimostrando una volta di più come il vero problema nei posti di lavoro siano le scarse misure di prevenzione adottate dalle aziende e non l’obbligo di avere il green pass!

Sono ormai ufficiali i dati: sono raddoppiati i tamponi ma quadruplicati i contagi, nonostante l’obbligo di green pass per entrare al lavoro. Sono le aziende pubbliche e private a dover garantire la salute dei propri dipendenti attraverso tutte le misure necessarie per la protezione dal Covid.

I lavoratori non devono pagare per lavorare, non può ricadere sulle loro spalle e nelle loro tasche la responsabilità di contrastare la diffusione del virus, mentre i datori di lavoro abbassano la guardia sulle misure di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonostante siano obbligati a farlo dalla legge 81/2008.

Non solo! Si stanno registrando in molte città forti ripercussioni anche a danno della cittadinanza, soprattutto nei servizi pubblici essenziali, a partire dal trasporto urbano fino alla raccolta dei rifiuti, dai servizi presso le scuole comunali a quelli presso i municipi.

A Roma i cassonetti cominciano ad essere stracolmi e saltano le corse dei bus e sembra che ciò non interessi al governo, ai prefetti né tanto meno alle aziende e alle amministrazioni locali che per legge devono garantire alla cittadinanza la piena operatività dei servizi essenziali.

USB ritiene inaccettabile che a pagare la scelta dell’obbligo del green pass siano solo i lavoratori e i cittadini! Costa molto di più alla collettività e all’economia del Paese privare i lavoratori dello stipendio e i cittadini di servizi pubblici che pagano regolarmente con le tasse.

Mercoledì 3 novembre, dalle ore 10.30, iniziativa di protesta in piazza dell’Esquilino

TAMPONI GRATUITI A TUTTI I LAVORATORI PER GARANTIRE LA REGOLARITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI

29 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO