Napoli. Licenziati 70 OSS. Gli “eroi” non servono più?

Venerdì sera, a tre ore dall’inizio del turno di notte, ben 70 lavoratori e lavoratrici in servizio presso gli ospedali Loreto Mare e Ospedale del Mare impegnati in prima linea durante l’#emergenzacovid, sono stati avvisati di non doversi recare più al lavoro a causa della cessazione improvvisa del servizio di tutto il personale della Cooperativa Gesco. I lavoratori, infatti , sono formalmente dipendenti della cooperativa Gesco pur prestando servizio all’ASL Napoli 1.

Questi 70 OSS sono stati licenziati così, da un momento all’altro, con un SMS e senza nessun preavviso.

É l’ennesima storia di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici in appalto e di abusi di strumenti di esternalizzazione dei servizi, nonostante la mancanza cronica di lavoratori e lavoratrici del pubblico e della sanità in particolare.

Siamo vicini ai lavoratori e alle lavoratrici e chiediamo risposte immediate, che i dirigenti oggi ci hanno negato.

Martedi saremo con gli OSS in presidio fuori la Regione!

