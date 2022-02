Roma. Chiudono i grandi hotel: 300 licenziamenti, turismo in crisi

Prima lo Sheraton, poi il Majestic e il Cicerone, adesso l’Ambasciatori Palace di via Veneto. Tra dei più prestigiosi hotel della Capitale hanno avviato le procedure di licenziamento per almeno 300 tra lavoratrici e lavoratori.

Dallo Sheraton al Cicerone, arrivando al Majestic e Ambasciatori Palace è grande la rabbia dei lavoratori che proprio ieri, in occasione della chiusura della prima fase del confronto sindacale per l’hotel di via del Pattinaggio, hanno dato vita ad una manifestazione a difesa del comparto de turismo. Un comparto che anche e soprattutto a Roma è in estrema difficoltà: tra lavoratori diretti e indotto la crisi potrebbe mettere a rischio circa 8mila posti.

La catena di chiusure e licenziamenti era iniziata con lo Sheraton. Chiuso a causa della pandemia dal 16 marzo del 2020 non ha più riaperto. La proprietà, approfittando dell’assenza di prenotazione e dello stop agli eventi, ha avviato i lavori di ristrutturazione prima avviando la cassa integrazione, e poi ha licenziato i dipendenti. Adesso la stessa sorte colpisce anche lavoratrici e lavoratori di altri grandi hotel della Capitale.

Roma è una città che sta pagando un prezzo più altissimo, 350 sono gli alberghi romani chiusi temporaneamente da marzo 2020, ma alcuni rischiano di non riaprire e sono migliaia i dipendenti che potrebbero perdere definitivamente il lavoro.

Nel caso del Majestic, storico hotel a 5 stelle in via Veneto, la proprietà ha deciso di chiudere e ha comunicato il licenziamento collettivo. La proprietà, E.G.A. Esercizio Grandi Alberghi, ha motivato la decisione con la grave situazione finanziaria che si è venuta a creare dopo due anni consecutivi di pandemia.

All’Hotel Cicerone, la proprietà, poco prima di Natale, ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo. A rischio il posto di lavoro di una trentina di lavoratori (31 unità per la precisione).

Nel caso dell’Ambasciatori Palace di via Veneto, la proprietà ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per 51 lavoratori,

