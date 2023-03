Padova. Sciopero alla Micron contro la chiusura della fabbrica

I lavoratori e le lavoratrici della Micron di Padova sciopereranno per l’intera giornata, venerdì 17 marzo, e terranno un presidio dalle 9 alle 12 presso la cittadella della Stanga dove l’azienda ha sede (Sottopassaggio Saggin, 2). Lo sciopero è stato proclamato dopo due incontri in cui l’azienda avrebbe dovuto dare motivazioni sulla scelta di chiudere la sede di Padova. L’intenzione di chiudere questa sede è stata comunicata da Micron Semiconductor Italia il 27 febbraio 2023, ma in queste settimane non sono state fornite informazioni sufficienti in merito ai motivi di questa decisione.

La Micron Technology è una multinazionale americana che conta circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo grazie ai quali produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, tra cui memorie DRAM, memorie Flash NAND e NOR, unità di memorizzazione a stato solido, (SSD). Ha due marchi commerciali per i consumatori diretti e collabora con Intel. Inoltre, è classificata tra le prime 5 aziende produttrici di semiconduttori al mondo.

La divisione italiana progetta memorie Flash NAND occupandosi di attività di ricerca, progettazione, sviluppo prodotti, ingegneria e supporto ai clienti con 548 dipendenti distribuiti in 4 sedi in Italia (Vimercate, Padova, Arzano e Avezzano), dei quali 31 presso la sede padovana.

La multinazionale ha già chiuso una sede in Italia nel 2018, a Catania anche se non ha nessun problema economico o produttivo a cui far fronte, anzi, grazie a Biden e al Chips and Science Act, promulgato negli Usa ad agosto 2022, dovrebbe aver ricevuto dei fondi non indifferenti provenienti da questa legge emanata proprio per rivitalizzare la produzione nazionale di semiconduttori e aumentare la competitività degli Stati Uniti sul mercato mondiale.

16 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO