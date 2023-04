Ai picchetti dell’Italtrans di Bergamo si rischia il morto

I facchini in lotta alla Italtrans si sono incatenati per spezzare le catene dello sfruttamento bloccando i camion in uscita dal magazzino. E’ intervenuta la polizia a sciogliere i picchetti.

I referenti delle società in appalto nel magazzino Italtrans di Calcio (BG) incitano i camionisti a “PASSARE SOPRA” il presidio dei lavoratori in sciopero contro il licenziamento pretestuoso di un delegato e per avere aumenti salariali che consentano di arrivare alla fine del mese.

Queste incitazioni criminali sono in linea con il clima che si respira dentro il magazzino, colosso della logistica alimentare.

USB ha già denunciato alle autorità competenti le aggressioni dei capetti e le minacce di morte portate anche all’esterno del luogo di lavoro.

Siamo nel nord ricco e industrializzato, nella capitale del capitalismo italiano, ma le strategie industriali ricordano il far west.

Il profitto val bene un facchino schiacciato da un tir, il profitto si ricava spezzando schiene al ritmo di più di quattro pacchi movimentati al minuto, di trenta tonnellate di merci sollevate in otto ore per una paga da fame.

Non si ferma la lotta dei lavoratori, sono quelli che durante il lockdown hanno continuato a lavorare per farci arrivare il cibo sulle nostre tavole. Li vogliono morti perché chiedono un buono pasto di 8€.

Il Primo maggio i facchini in lotta li vedrete sfilare nella Bergamo che fa soldi sulle loro schiene, sulla loro vita

Il Primo maggio a Bergamo ci saranno loro a testimoniare che si può tentare di cambiare le cose, di aumentare i salari e diminuire la fatica.

Ore 10.00 il Primo Maggio a Bergamo ci si vede in piazza alla Malpensata.

