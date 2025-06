Genova. Mobilitazione dei portuali contro la nave con armi per Israele

No al transito di munizioni destinate al genocidio di Gaza nel porto di Genova: 6 giugno presidio contro l’attracco della nave ZIM “Contship ERA”

Come USB Porti, abbiamo ricevuto dai colleghi francesi della CGT del Golfo di Fos la comunicazione che dal loro porto sono previsti 19 pallet di munizioni destinate alla IDF in Israele.

Sappiamo anche che i portuali marsigliesi si sono mobilitati fin da subito per impedire l’imbarco di queste armi.

Ci siamo immediatamente coordinati per organizzare un presidio al Porto di Genova, con l’obiettivo di impedire l’attracco della nave ZIM “Contship ERA” previsto alle ore 15:00 del 6 giugno presso il Varco di Ponte Etiopia.

Ribadiamo con forza che non vogliamo essere complici del genocidio che continua a Gaza e che ci opponiamo fermamente a tutte le guerre!

Per questo, invitiamo tutti e tutte a partecipare al presidio il 6 giugno alle ore 15:00 presso il Varco Etiopia di Genova e a prendere parte allo sciopero generale del 20 giugno contro il riarmo, per il salario e per fermare il genocidio in Palestina.

https://www.facebook.com/share/1YkdXd1mWp/

