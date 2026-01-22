“I portuali non lavorano per la guerra”. Venerdi l’assemblea nazionale a Genova

“I Portuali non lavorano per le Guerre” è il titolo dell’assemblea nazionale di venerdi 23 gennaio (alle ore 18.30 al Cap di via Albertazzi) indetta da USB in preparazione della giornata internazionale di sciopero dei porti del 6 febbraio alla quale i lavoratori portuali chiamano alla lotta contro guerre e riarmo.

Sarà un momento di confronto e di dibattito: aperto al contributo non solo di tutte quelle forze e di quei movimenti con i quali abbiamo costruito le grandi giornate di sciopero generale del 22 settembre, del 3 ottobre e del 28 novembre, ma anche a tutti coloro che vedono in questo appuntamento il possibile rilancio del percorso di solidarietà nazionale e internazionale contro le guerre, il genocidio, il nuovo imperialismo, lo sfruttamento del lavoro e la battaglia contro i migranti.

All’assemblea parteciperanno con loro interventi e contributi alcune delegazioni sindacali dei lavoratori e lavoratrici portuali che hanno chiamato la giornata del 6 febbraio oltre a USB Grecia, Paesi Baschi, Marocco e Turchia, oltre al sindacalista Amazon Chris Small dagli USA. Al momento, inoltre, hanno dato conferma a contribuire all’assemblea Emiliano Brancaccio, economista, Angelo D’Orsi, storico, e Alessandro Volpi, storico e studioso delle dinamiche economiche.

Mai come in questo momento, dove i governi sono guidati dalla dottrina di aggressione, sfruttamento e rapina del lavoro, dell’ambiente e delle risorse naturali, i lavoratori si pongono con forza come elemento che rifiuta la guerra come unica prospettiva: lo fanno dentro la costruzione di una rete di solidarietà internazionale sempre più ampia e coraggiosa.

Il 6 febbraio non sarà il punto di arrivo, ma un altro passaggio di una lotta sempre più estesa e collegata tra i lavoratori e le lavoratrici di tutto il mondo, per fermare le guerre e dare un futuro a tutti noi.

L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell’USB a questo link https://www.youtube.com/watch?v=yEboxhdOd7g

