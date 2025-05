“Come Xi ha innescato la rivoluzione elettrica della Cina”

Mentre i media “generalisti” – quelli che devono “addomesticare” l’opinione pubblica – parlano della Cina e di altri paesi come “autocrazie” con cui non bisognerebbe avere alcun rapporto, neanche commerciale, i giornali economici – quelli che devono dare informazioni utili agli”investitori” senza perdersi in chiacchiere ideologiche – provvedono invece a stendere analisi serie sullo sviluppo industriale cinese, identificando anche con chiarezza le ragioni i successi sorprendenti. Senza uguali in Occidente.

La transizione ecologica qui è stata di fatto abbandonata dopo aver scoperto che occorrevano investimenti miliardari che gli Stati non potevano più fare (le regole dell'”austerità” possono essere ignorate solo per il riarmo, pare…) e i “privati” non avevano alcuna intenzione di fare.

In Cina, invece, una sapiente miscela di programmazione, pianificazione, investimenti pubblici, regole incentivanti, investimenti privati “orientati dall’interesse pubblico”, ecc, sta producendo un sistema di produzione dell’energia basato sulle rinnovabili che garantisce non solo il potenziamento del sistema industriale ma anche la difesa dell’ambiente.

L’analisi è ovviamente piuttosto complessa, ma il Financial Times – la bibbia del neoliberismo occidentale – si è impegnato a delinearla. Il quadro che ne emerge illustra a sufficienza perché l’Occidente sia condannato al declino, anche se il FT non vuol sentirne parlare: lasciare la direzione di marcia in mano al profitto privato ormai garantisce inefficienza e fallimento.

Risultato: è la Cina che sta guidando la nuova “rivoluzione industriale”.

Quando Xi Jinping ha assunto la leadership del Partito Comunista Cinese alla fine del 2012, ha rapidamente individuato una grave vulnerabilità in materia di sicurezza nazionale. In quel momento la Cina aveva appena sorpassato il Giappone come seconda economia mondiale ed era destinata a diventare presto la principale rivale nucleare armata degli Stati Uniti. Eppure, il Paese con 1,4 miliardi di abitanti era fortemente dipendente dalle forniture energetiche straniere.

La sua dipendenza dalle importazioni di petrolio e carbone era salita a livelli record, esponendo la Cina a possibili interruzioni di approvvigionamento attraverso punti critici delle rotte commerciali, dalle acque contese dello Stretto di Taiwan e del Mar Cinese Meridionale fino allo Stretto di Malacca e all’Oceano Indiano.

Oggi, mentre il mondo è scosso dalla guerra commerciale scatenata da Donald Trump, la prospettiva all’interno del complesso del potere del PCC di Zhongnanhai a Pechino è drasticamente cambiata. La Cina si sta avviando a diventare il primo “elettrostato” al mondo, con una quota crescente della propria energia derivante dall’elettricità e un’economia sempre più trainata da tecnologie pulite.

Questo processo offre a Pechino un cuscinetto strategico contro il decoupling commerciale e l’aumento delle tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti.

La Cina non solo sta rapidamente avvicinandosi all’autosufficienza energetica da fonti interne sicure, ma esercita anche un enorme potere sui mercati delle risorse e dei materiali alla base delle tecnologie del futuro. Negli ultimi anni il governo ha promosso piani industriali di lungo termine e consistenti investimenti pubblici per far crescere la produzione nazionale di pannelli solari, turbine eoliche, batterie e veicoli elettrici, supportata da ingenti sussidi e politiche protezionistiche.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), i consumi di derivati del petrolio in Cina hanno ormai raggiunto una quota di saturazione con un potenziale di crescita futuro «molto limitato». Questa tendenza è dovuta in larga parte alla diffusione dei veicoli elettrici nel settore dei trasporti e al passaggio graduale della Cina da un modello economico basato sulla manifattura verso uno più orientato ai servizi.

“Nessuno si era seriamente preoccupato della sicurezza energetica o delle catene di approvvigionamento per armamenti, industrie critiche e cibo, perché tutti pensavano che fossero questioni legate alla Guerra Fredda,” afferma Andrew Gilholm, responsabile dell’analisi sulla Cina presso la società di consulenza Control Risks. “Nel frattempo, la Cina ci lavora da anni.”

Le precedenti rivoluzioni industriali furono guidate prima dal Regno Unito e poi dagli Stati Uniti, compresa la cosiddetta era dell’informazione più recente. Ma è la Cina che oggi guida l’ultima rivoluzione tecnologica globale nell’elettrificazione e nelle energie rinnovabili, affermano analisti del think tank energetico statunitense RMI e altri gruppi di ricerca indipendenti.

E proprio come il petrolio e il gas trainano l’economia degli Stati petroliferi, le tecnologie per l’energia pulita stanno dando un contributo significativo alla crescita cinese.

Questo è stato particolarmente gradito da Pechino in un contesto di rallentamento economico. Secondo un’analisi delle statistiche ufficiali governative condotta dal Centro di Ricerca su Energia e Aria Pulita con sede a Helsinki, i settori dell’energia pulita hanno rappresentato un record del 10% del PIL del paese e hanno trainato un quarto della sua crescita lo scorso anno.

Oltre alla sicurezza energetica, l’elettrificazione – il processo di sostituzione di tecnologie e processi dipendenti dai combustibili fossili con alternative alimentate a elettricità – giocherà un ruolo cruciale negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico.

“Non vediamo alcuna via per un’economia a zero emissioni di carbonio se non attraverso una massiccia elettrificazione“, afferma Lord Adair Turner, capo della Commissione per la Transizione Energetica, un’alleanza di aziende globali focalizzate sulle emissioni nette zero.

L’elettricità è “molto più efficiente in numerose applicazioni“, aggiunge Turner, “in particolare nel trasporto su strada e nel riscaldamento residenziale.“

La Cina rimane il maggior produttore mondiale di gas serra e le emissioni del suo settore energetico hanno raggiunto un nuovo record lo scorso anno, trainato dall’aumento del consumo di carbone. Ma i progressi nell’elettrificazione significano che potrebbe compiere significativi passi avanti nella riduzione delle emissioni se iniziasse a eliminare gradualmente il carbone, ancora il combustibile dominante nel suo mix elettrico, nonostante il boom di nuove installazioni di capacità rinnovabile.

Il primo ordine diretto di Xi per “rivoluzionare” il sistema energetico della Cina risale alla metà del 2014, due anni dopo l’inizio della sua leadership.

Secondo i media statali dell’epoca, Xi disse ai leader di un importante gruppo di lavoro economico del partito che il sistema energetico della Cina soffriva di un “arretratezza tecnologica” e che il Paese doveva rafforzare la propria sicurezza energetica. L’ascesa della Cina a potenza economica era stata sostenuta da petrolio e carbone. Per decenni, il Paese ha rappresentato oltre la metà della crescita della domanda mondiale di petrolio. Eppure, già dieci anni fa, il tasso di elettrificazione della Cina superava quello dell’Europa e degli Stati Uniti.

Da allora, in quelle economie concorrenti, la quota di elettricità come fonte finale di energia si è stabilizzata intorno al 22%, mentre in Cina è balzata al 30%.

«Molti Paesi occidentali stanno dedicando molto tempo e attenzione alla decarbonizzazione della produzione elettrica, ma sono in ritardo sull’elettrificazione dell’intero sistema», afferma Marie Claire Brisbois, docente di politiche energetiche all’Università del Sussex.

I requisiti chiave per l’elettrificazione – come le riforme di mercato, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e le scelte di acquisto private – sono risultati molto più facili da attuare per Pechino, aggiunge.

I progressi della Cina riflettono un insieme articolato di politiche volte a soddisfare la richiesta di Xi di una rivoluzione energetica.

Pechino ha investito centinaia di miliardi di dollari nel settore delle tecnologie pulite, sia tramite aziende statali sia nel settore privato, con risorse quasi cinque volte superiori rispetto agli Stati Uniti e quindici volte rispetto al Giappone. Questo ha innescato una nuova fase di crescita per le aziende produttrici di turbine eoliche, pannelli solari, batterie e per lo sviluppo di progetti di energia verde, accelerando l’elettrificazione dell’intero parco veicoli – auto, camion, treni, navi – e degli impianti industriali.

La manifestazione più evidente di questa crescita è il boom dei veicoli elettrici. Quest’anno, le vendite interne di EV – comprese le auto a batteria e gli ibridi plug-in – raggiungeranno circa 12,5 milioni di unità, più del doppio rispetto al 2022. Si tratterebbe della prima volta in cui le auto elettriche superano le vendite dei veicoli a combustione in un grande mercato automobilistico.

Il percorso verso l’elettrificazione è stato potenziato anche dalla rapida espansione della rete ferroviaria moderna del Paese. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno le ferrovie cinesi hanno gestito oltre 4 miliardi di viaggi passeggeri, un record assoluto.

La rete dell’alta velocità si estende per 45.000 km – cinque volte la dimensione di quella dell’UE – e si prevede che raggiungerà i 60.000 km entro il 2030.

Quest’anno, il gruppo ferroviario statale prevede di completare investimenti per oltre 80 miliardi di dollari in infrastrutture ferroviarie.

Ma il pilastro centrale dei piani cinesi per l’elettrificazione è il progetto pluridecennale per aggiornare ed espandere la rete elettrica del Paese. Secondo le previsioni, la Cina spenderà fino a 800 miliardi di dollari entro il 2030 per ammodernare hardware e software del sistema.

In molti Paesi, la spesa per le infrastrutture elettriche segue l’andamento della crescita economica. Tuttavia, Ken Liu, responsabile delle ricerche su rinnovabili, utilities ed energia per la Cina presso UBS, prevede per quest’anno investimenti nella rete pari al 10% del totale degli investimenti fissi, un ritmo di crescita annua composta di circa il 5% fino al 2030 – significativamente più rapido della crescita economica prevista – «a causa della tendenza all’elettrificazione», afferma.

Una parte importante di questa spesa sarà destinata alle linee ad altissima tensione (UHV): secondo UBS, si tratta di circa 100 miliardi di RMB (13,8 miliardi di dollari) quest’anno e 110 miliardi nei prossimi anni. La Cina possiede già oltre 40 di queste linee, che permettono di trasportare l’elettricità solare ed eolica prodotta nei deserti occidentali dello Xinjiang e del Gansu verso i centri industriali nel sud e nell’est del Paese.

Sostenuta da questi investimenti statali a lungo termine nella rete elettrica, la Cina è sulla buona strada per ottenere il 50% della propria energia da fonti a basse emissioni di carbonio – idroelettrico, solare, eolico, nucleare e sistemi di accumulo – entro il 2028. Circa dieci anni dopo, la capacità combinata di solare ed eolico dovrebbe superare, per la prima volta, quella della produzione elettrica a carbone.

La spinta all’elettrificazione ha modellato anche la politica industriale del Paese. Alcuni grandi gruppi cinesi nel solare stanno investendo miliardi ogni anno in ricerca e sviluppo.

Questo include anche un cambio di rotta dal polisilicio – di cui la Cina già controlla l’80% del mercato – verso nuovi materiali potenzialmente rivoluzionari, come le celle al perovskite, fino a 20 volte più sottili.

Allo stesso modo, nel settore eolico, diverse aziende cinesi concorrenti stanno cercando di produrre turbine sempre più grandi a costi inferiori.

A settembre scorso, il gruppo Ming Yang Wind Power, con sede nel Guangdong, ha annunciato quella che sostiene essere la più grande turbina eolica offshore al mondo, da 20 MW, nei pressi dell’isola di Hainan – più del doppio rispetto ai progetti all’avanguardia sviluppati da ingegneri europei e americani appena dieci anni fa. Un mese dopo, Dongfang Electric, con sede a Chengdu, ha dichiarato di aver costruito una turbina ancora più grande in uno stabilimento nel Fujian, nella Cina sudorientale.

Questa competizione ha ridotto significativamente i costi dei progetti eolici offshore: secondo i dati della società di consulenza Wood Mackenzie, il costo per megawattora è passato da 95 dollari nel 2020 a 55 dollari nel 2024, un livello inferiore rispetto alla produzione a carbone convenzionale.

È una storia simile anche per lo stoccaggio di energia. I due principali gruppi cinesi di batterie, CATL e BYD, destinano ciascuno circa il 5% dei loro ricavi annuali — rispettivamente 50 miliardi e 100 miliardi di dollari lo scorso anno — a iniziative mirate a ottenere progressi incrementali nei materiali all’avanguardia, nella chimica e nei processi produttivi, oltre che alla ricerca fondamentale a lungo termine.

I loro progressi tecnologici, uniti ai vantaggi derivanti dalle economie di scala su vasta scala, hanno portato a forti riduzioni dei costi delle batterie al litio, sia per i veicoli elettrici (EV) sia per lo stoccaggio di energia a supporto dell’uso di eolico e solare in Cina.

Queste politiche di successo sono supportate anche dall’istituzione di un sistema basato sul mercato per la distribuzione dell’elettricità tra le regioni cinesi. In una decisione storica, Pechino ha stabilito che, da giugno di quest’anno, i nuovi progetti di energia rinnovabile saranno soggetti a prezzi di mercato. Si prevede che ciò comporterà, nel breve termine, un impatto negativo su alcuni grandi progetti eolici, solari e di batterie, poiché i nuovi prezzi verranno inclusi nei piani di investimento.

Tuttavia, l’introduzione di mercati elettrici competitivi — che mettono in diretta concorrenza prezzi di fonti fossili e rinnovabili — è vista come un passo necessario per ridurre gradualmente l’uso di carbone e gas per la produzione di elettricità nei prossimi decenni.

L’impegno della Cina verso i combustibili fossili presenta un quadro misto. Da un lato, ci sono segnali che il Paese sia vicino al picco del consumo di petrolio, dato che nel 2023 le importazioni sono diminuite per la prima volta in decenni (escludendo il periodo della pandemia). Gli analisti dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) hanno osservato che gli usi del petrolio per combustione in Cina si sono stabilizzati, con “potenzialità di crescita molto limitate” in futuro, una tendenza dovuta soprattutto all’adozione di veicoli elettrici nel settore dei trasporti e al passaggio graduale dell’economia cinese dalla manifattura ai servizi.

Eppure, nello stesso anno, la Cina ha avviato la costruzione del maggior numero di centrali a carbone dell’ultimo decennio, secondo Global Energy Monitor, e continua a finanziare progetti a carbone all’estero nonostante l’impegno del 2021 del presidente Xi a fermarli.

Tuttavia, in seguito al doppio impegno di Xi secondo cui le emissioni di carbonio della Cina raggiungeranno il picco prima del 2030 e il Paese raggiungerà la neutralità carbonica entro il 2060, il carbone è destinato a essere sempre più usato come riserva per un sistema elettrico dominato dalle rinnovabili.

“Il mondo ha sottovalutato quanto siano diminuiti i costi dell’energia rinnovabile in Cina”, afferma Yanmei Xie, esperta indipendente di politica industriale cinese. “Hanno aperto il mercato delle rinnovabili al pricing di mercato perché erano fiduciosi che fosse competitivo rispetto all’energia tradizionale.”

Secondo una ricerca del Rocky Mountain Institute (RMI), prezzi dell’elettricità bassi sono essenziali per l’elettrificazione, come dimostra il caso cinese, dove tali prezzi hanno aumentato i consumi. L’analisi mostra che i Paesi che non riescono a ridurre i prezzi faticano a elettrificare.

“È semplice economia di base: se qualcosa costa tanto, se ne usa meno”, dice Daan Walter, uno degli autori del rapporto RMI, oggi con il think tank climatico Ember.

Anche se la politica industriale cinese sta rafforzando la sicurezza energetica e delle risorse, ha portato a sovraccapacità produttiva, ha messo in ginocchio innumerevoli concorrenti stranieri e ha contribuito a un forte squilibrio commerciale.

Secondo Wood Mackenzie, la capacità produttiva cinese nel cleantech supera di gran lunga la domanda interna, portando sì a drastici cali di prezzo, ma anche a accuse da parte di Washington e Bruxelles secondo cui Pechino ha violato le regole del commercio internazionale con anni di sostegno statale sleale.

Immense eccedenze nell’offerta, ad esempio nel solare, hanno portato a magazzini pieni e all’uso di pannelli cinesi di bassa qualità come recinzioni in Europa. La dicotomia — cioè che una politica industriale possa essere enormemente inefficiente e al tempo stesso portare a risultati strategici di successo — non è sfuggita ai pianificatori politici di Pechino.

Elisa Hoerhager, rappresentante capo in Cina della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), prevede che i pianificatori economici dello Stato cinese intensificheranno gli sforzi per affrontare questo “scollamento” tra innovazione ed efficienza nel prossimo Piano Quinquennale, previsto per l’inizio del 2026.

“Questa sarà una delle sfide principali: riuscire a collegare la promozione dell’innovazione con l’aumento della produttività”, afferma.

Tra i responsabili politici occidentali, sta emergendo la consapevolezza che eguagliare le catene di fornitura cleantech della Cina potrebbe essere impossibile.

La Cina ha impiegato decenni a garantirsi l’accesso alle risorse critiche globali, costruendo infrastrutture di raffinazione e trasformazione e sovvenzionando la produzione e il consumo locali. Ora domina tutte le fasi della filiera, dalle miniere alle fabbriche.

Secondo una ricerca pubblicata quest’anno da AidData, presso il College of William & Mary negli Stati Uniti, tra il 2000 e il 2021 entità cinesi hanno erogato prestiti per quasi 57 miliardi di dollari per assicurarsi l’accesso a minerali critici come rame, cobalto, nichel, litio e terre rare nel mondo in via di sviluppo.

Oggi il Paese sta facendo leva su questa posizione dominante, esportando sempre più le sue tecnologie pulite, competenze ingegneristiche, catene di fornitura e capacità di finanziamento. Pechino sfrutta sempre più il proprio successo nella transizione verde per rivendicare una superiorità morale rispetto ai rivali occidentali.

“Da quando ho annunciato gli obiettivi della Cina per il picco di carbonio e la neutralità carbonica cinque anni fa, abbiamo costruito il sistema di energia rinnovabile più grande e in più rapida crescita al mondo, nonché la catena industriale dell’energia nuova più grande e completa”, ha dichiarato Xi Jinping durante una riunione virtuale convocata dalle Nazioni Unite ad aprile.

Secondo gli annunci aziendali e i bilanci raccolti da Climate Energy Finance, un gruppo di ricerca con sede a Sydney, dal 2023 le aziende cinesi hanno impegnato 156 miliardi di dollari in investimenti diretti all’estero, distribuiti in oltre 200 operazioni nel settore delle tecnologie pulite. Questo sforzo sta espandendo l’influenza politica ed economica di Pechino a livello globale, proprio mentre l’amministrazione Trump persegue una netta disconnessione dalle catene di approvvigionamento cinesi, sconvolgendo il commercio mondiale.

“Questa guerra commerciale ha davvero evidenziato l’importanza della sicurezza energetica e dell’elettrificazione, perché una delle merci più scambiate al mondo sono i combustibili fossili”, afferma Tim Buckley, direttore di CEF.

“I Paesi in tutto il mondo inizieranno a ragionare in modo molto simile [alla Cina]”, aggiunge Buckley. “Ovviamente la Cina è ben posizionata per aiutarli in questo, e uscire da questo caos geopolitico con un’arma commerciale strategica: collaborare con chiunque voglia lavorare su sicurezza energetica e decarbonizzazione.”

Mentre Pechino punta sulle tecnologie pulite per rafforzare le sue esportazioni, Washington sta adottando un approccio molto diverso. La Casa Bianca insiste affinché i Paesi aumentino le importazioni di gas americano per ridurre i loro surplus commerciali con gli Stati Uniti e ottenere condizioni commerciali favorevoli.

Per molti Paesi che stanno valutando i costi della guerra commerciale scatenata da Trump, la scelta tra gas naturale liquefatto americano e tecnologie cinesi per l’energia pulita potrebbe rivelarsi cruciale, sia dal punto di vista economico che per la decarbonizzazione, secondo Kingsmill Bond, stratega energetico di Ember.

“Basarsi sulle tecnologie di elettrificazione cinesi sarà più economico rispetto al tentativo di sostenere il vecchio sistema a combustibili fossili”, afferma Bond.

“Il solare batte l’LNG in termini di costo, ed è un vantaggio per il clima. In pratica, ogni dollaro speso per importare pannelli solari equivale a un risparmio annuale di un dollaro in importazioni di gas, generando la stessa quantità di elettricità.”

Tuttavia, analisti e funzionari occidentali hanno anche identificato un rischio emergente per la sicurezza nazionale legato al crescente dominio cinese sulle catene di approvvigionamento e le tecnologie dell’energia verde, citando rischi potenziali legati alla dipendenza economica, allo spionaggio e a minacce militari.

In definitiva, secondo gli esperti, il successo della Cina nell’elettrificazione consente a Xi e alla sua amministrazione di gestire molto meglio eventuali shock alle catene di approvvigionamento e ai commerci che potrebbero verificarsi durante un eventuale secondo mandato di Trump.

Ironia della sorte, i dazi potrebbero fornire uno “stimolo involontario” che rafforza ulteriormente la transizione energetica cinese, osserva Yao Yi, responsabile di progetto di Greenpeace a Pechino.

Alla fine dello scorso anno, la capacità di sistemi di accumulo energetico in Cina aveva superato i 73 GW, più di venti volte il livello di quattro anni fa — ma ancora ben lontana dai 500 GW richiesti per supportare completamente l’espansione delle rinnovabili.

“Riorientare l’attenzione dalle esportazioni verso gli Stati Uniti al mercato interno potrebbe aiutare i governi locali e le industrie a raggiungere gli obiettivi in materia di sicurezza energetica,” aggiunge Yao.

E sebbene entrambi i blocchi, Cina e Occidente, presentino punti deboli e colli di bottiglia nelle rispettive catene industriali, molti esperti ritengono che Trump e il suo entourage abbiano sottovalutato il livello di preparazione di Pechino a questa crisi.

“Per quanto un Paese possa minimizzare la propria esposizione rispetto al passato, la Cina è in una posizione molto più forte,” afferma Gilholm, di Control Risks.

“Nessuno la chiama più neo-maoista o autarchica; la Cina era semplicemente molto avanti nel ridurre i rischi e nel rafforzare la propria resilienza.”

