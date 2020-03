Diretta dalla “zona rossa” Nord /5

Diretta dalla zona rossa nord …parliamo della Lombardia in crisi sanitaria, di #coronavirus e sanità pubblica dopo anni di tagli criminali con FRANCESCA PERRI medico di emergenza, poi delle fabbriche in lotta per la sicurezza con AUGUSTIN BREDA operaio delegato sindacale alla Electrolux di Susegana Treviso, in sciopero. Poi della scandalosa ed inutile Unione Europea e della Cina che ci manda madici e aiuti sanitari mentre gli USA mandano in Europa 20000 soldati per stupide e contagiose manovre guerrafondaie.. restiamo a casa restiamo umani ..ogni giorno ci vediamo qui alle 1430.

Pubblicato da Giorgio Cremaschi su Venerdì 13 marzo 2020