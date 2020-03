Diario dalla “zona rossa” Nord /7

DIARIO DALLA ZONA ROSSA Oggi: A che punto siamo? Parliamo di sanità privata e tagli alla sanità pubblica, la SPAGNA REQUISISCE LA SANITÀ PRIVATA qui il governo no, ne parliamo con Nico Vox Fabbriche aperte, chiuse, in sciopero e il pessimo accordo delle “parti sociali” ne parliamo con Sergio Bellavita . Poi E i tanti precari che perdono lavoro e salario per cui ci vuole un “reddito di quarantena” qui interviene Matteo Giardiello E poi i nostri commenti e come ogni giorno un saluto alla nostra cara Nicoletta Dosio reclusa nelle carceri che bisogna svuotare per ragioni di sanità e civiltà. Seguite la mia diretta alle 1430 e quella di Viola Carofalo la sera alle 2030. Non isoliamoci SOCIALmente. Restiamo a casa e restiamo umani.

Pubblicato da Giorgio Cremaschi su Lunedì 16 marzo 2020