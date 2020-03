Diario dalla “zona rossa” Nord /10

Se 6000 morti non sono una STRAGE

OGGI alle 1430 DIRETTA FB Diario dalla Zona Rossa parliamo di tutela del lavoro e delle persone con GINO BARBIERI medico del lavoro a Brescia, poi di lavoro lotta SCIOPERO DEL 25 con AUGUSTIN BREDA operaio Electrolux e con PAOLA SAPPINO polo logistico H&M infine di tagli alla sanità e crisi economica con RICCARDO del collettivo economisti CONIARE RIVOLTA e poi il nostro saluto a Nicoletta Dosio ancora in carcere. Non mancate

#restiamoacasa restiamo umani

