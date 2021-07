Se il potere ti telefona, non è perché ti vuole bene…

Uno spaccato di come funziona la “dialettica politica” in Italia. E di come un soggetto realmente alternativo risponde alle “proposte indecenti” dell’establishment… C’è da essere orgogliosi di come risponde una compagna come Bianca Tedone, unica donna candidata alla carica di sindaco di Milano. Da sostenere!



****

La telefonata che ho ricevuto da Beppe Sala e il femminismo per top manager ed imprenditrici rampanti.

Dopo aver parlato pochi giorni fa di “parità di genere” con rappresentanti di Assolombarda e fondazione Cariplo, ieri Beppe Sala mi ha telefonato.

Qui il mio commento al riguardo

