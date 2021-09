La persecuzione contro i No Tav assume una dimensione europea. Nuovamente arrestato un attivista

E’ stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Susa, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, Emilio Scalzo, 66 anni, storico attivista del movimento No Tav.

Secondo l’accusa avrebbe aggredito un agente della gendarmeria francese durante gli scontri tra in occasione di una manifestazione partita da Claviere e sconfinata in territorio francese oltre confine.

Emilio è stato fermato dai militari dell’Arma a Bussoleno (Torino) dove risiede.

Emilio fino a marzo di quest’anno aveva già subito quasi un anno di arresti domiciliari. Continua così l’operazione repressiva contro tutte quelle persone che hanno la sola colpa di lottare e resistere contro la devastazione della sua Terra. “L’accanimento nei confronti del Movimento No Tav da parte dei “tristemente noti” non fermerà mai la voglia di battersi per un futuro migliore per tutte e tutti!”

Tanta la solidarietà No Tav che ieri sera si è manifestata all’apericena organizzato dagli NPA al presidio di San Didero.

La notizia dell’arresto di Emilio è arrivata senza preavviso e in modo cinematografico, ma un’altra volta non ha sconvolto gli animi delle tante e tanti #notav che ieri sera si sono ritrovati a San Didero per confrontarsi e da subito mandare un segnale di sostegno ad Emilio che non merita quanto sta subendo.

Al tempo stesso però, conosciamo Emilio bene da sapere che la sua forza sta nella fermezza delle sue idee che guardano a una società giusta che metta al centro le vere necessità di chi abita i territori, senza distinzione di etnia e provenienza, con quel senso di giustizia sociale che sa dare a chi non ha.

Per questo, quello che stanno facendo ad Emilio sappiamo che non troverà lo scopo richiesto, le sue motivazioni sono profonde e dai valori troppo alti.

A Emilio e alla sua famiglia mandiamo un abbraccio di resistenza e tantissima solidarietà!

Da NoTav.info

16 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO