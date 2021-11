I furbetti del reddito di cittadinanza? Pochissimi rispetto ai furboni delle aziende

Su 38.450 famiglie controllate solo nel 5,5% dei casi sono state riscontrate irregolarità.

Si badi bene 38.450 famiglie non scelte a caso ma che presentavano alti “indicatori di rischio”.

E i controlli sulle imprese?

Su 142.000 aziende controllate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ben 99.000 sono risultate “irregolari”, cioè il 70% del totale.

Per giornalisti e politici però l’emergenza sono i “furbetti” del Reddito che hanno sottratto 174 milioni in due anni e non gli imprenditori che si sono fregati nel solo 2020 ben 2,7 miliardi con l’utilizzo fraudolento della cassaintegrazione Covid (per non parlare dei 130 miliardi di evasione che rubano ogni anno).

******

sulla questione vedi anche:

I dati dell’Inps smentiscono le bufale contro il Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza va esteso non criminalizzato

Draghi contro il reddito di cittadinanza e i più poveri

Aumentano i poveri e il Governo attacca il Reddito di cittadinanza

6 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO